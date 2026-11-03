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4 وجوه جديدة في قائمة العراق استعدادا لبطولة البصرة الدولية

4 وجوه جديدة في قائمة العراق استعدادا لبطولة البصرة الدولية
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4 وجوه جديدة في قائمة العراق استعدادا لبطولة البصرة الدولية

4 وجوه جديدة في قائمة العراق استعدادا لبطولة البصرة الدولية

استدعى الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب منتخب العراق لكرة القدم، 29 لاعباً إلى قائمة «أسود الرافدين»، للمشاركة في بطولة البصرة الدولية الرباعية المقامة خلال الفترة الممتدة من 9 ولغاية 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بمشاركة منتخبات إيران ولبنان وفلسطين والعراق.

وضمّت القائمة 10 محترفين خارج البلاد، إلى جانب 4 لاعبين جدد يتم استدعاؤهم للمرة الأولى إلى صفوف المنتخب العراقي، وهم لاعبا دهوك سيابند عكيد ويونس حمود، ولاعب الكرمة أموري فيصل، ومهاجم الكهرباء حيدر عايد.

ويستهل المنتخب العراقي مشواره بمواجهة لبنان، بينما يلتقي منتخبا إيران وفلسطين، على أن تُختتم المنافسات بمواجهة العراق أمام إيران، بينما يلتقي منتخبا فلسطين ولبنان.

واللاعبون الذين تمت دعوتهم هم: في حراسة المرمى: أحمد باسل، محمد صالح، كميل سعدي، حسين حسن.

أما في خط الدفاع فسيحضر اللاعبون: آدم طالب، كرار عامر، أكم هاشم، يوسف الإمام، ميرخاس دوسكي، أحمد يحيى، إبراهيم بايش، سيابند عكيد.

وفي خط الوسط: زيد إسماعيل، زيدان إقبال، إيمار شير، حيدر عبد الكريم، يوسف نصراوي، محمد قاسم، أموري فيصل، بيتر كوركيس، منتظر الماجد، ماركو فرج، هيران أحمد. أما في الهجوم فيتواجد كل من: حسين علي، أيمن حسين، سيف رشيد، يونس حمود، أحمد عايد.

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الرياضة رياضة عربية

عزت الله: افتقدنا التركيز... وأبارك للهلال وجماهيره الرائعة

الإيراني سعيد عزت الله المحترف في صفوف شباب أهلي دبي الإماراتي (الشرق الأوسط)
الإيراني سعيد عزت الله المحترف في صفوف شباب أهلي دبي الإماراتي (الشرق الأوسط)
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عزت الله: افتقدنا التركيز... وأبارك للهلال وجماهيره الرائعة

الإيراني سعيد عزت الله المحترف في صفوف شباب أهلي دبي الإماراتي (الشرق الأوسط)
الإيراني سعيد عزت الله المحترف في صفوف شباب أهلي دبي الإماراتي (الشرق الأوسط)

قدم الإيراني سعيد عزت الله المحترف في صفوف شباب أهلي دبي الإماراتي تهنئته لفريق الهلال بعد الفوز على فريقه في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتوقفت سلسلة انتصارات الفريق الإماراتي أمام الهلال بعد خسارته بثنائية نظيفة، بعد أن حقق شباب الأهلي ثلاث انتصارات متتالية قبل تعثره.

وقال عزت الله في حديث مقتضب لوسائل الإعلام بعد المباراة «أهنئ الهلال وجماهيره الرائعة على الفوز. كانت مباراة صعبة، وكنا قريبين من الخروج بنتيجة أفضل، لكننا افتقدنا التركيز في كرتين. في المجمل، قدمنا مباراة جيدة، وأبارك للهلال انتصاره».

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رياضة سعودية نادي الهلال دوري أبطال آسيا السعودية الإمارات
الرياضة رياضة عربية

4 وجوه جديدة في قائمة العراق استعدادا لبطولة البصرة الدولية

4 وجوه جديدة في قائمة العراق استعدادا لبطولة البصرة الدولية
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4 وجوه جديدة في قائمة العراق استعدادا لبطولة البصرة الدولية

4 وجوه جديدة في قائمة العراق استعدادا لبطولة البصرة الدولية

استدعى الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب منتخب العراق لكرة القدم، 29 لاعباً إلى قائمة «أسود الرافدين»، للمشاركة في بطولة البصرة الدولية الرباعية المقامة خلال الفترة الممتدة من 9 ولغاية 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بمشاركة منتخبات إيران ولبنان وفلسطين والعراق.

وضمّت القائمة 10 محترفين خارج البلاد، إلى جانب 4 لاعبين جدد يتم استدعاؤهم للمرة الأولى إلى صفوف المنتخب العراقي، وهم لاعبا دهوك سيابند عكيد ويونس حمود، ولاعب الكرمة أموري فيصل، ومهاجم الكهرباء حيدر عايد.

ويستهل المنتخب العراقي مشواره بمواجهة لبنان، بينما يلتقي منتخبا إيران وفلسطين، على أن تُختتم المنافسات بمواجهة العراق أمام إيران، بينما يلتقي منتخبا فلسطين ولبنان.

واللاعبون الذين تمت دعوتهم هم: في حراسة المرمى: أحمد باسل، محمد صالح، كميل سعدي، حسين حسن.

أما في خط الدفاع فسيحضر اللاعبون: آدم طالب، كرار عامر، أكم هاشم، يوسف الإمام، ميرخاس دوسكي، أحمد يحيى، إبراهيم بايش، سيابند عكيد.

وفي خط الوسط: زيد إسماعيل، زيدان إقبال، إيمار شير، حيدر عبد الكريم، يوسف نصراوي، محمد قاسم، أموري فيصل، بيتر كوركيس، منتظر الماجد، ماركو فرج، هيران أحمد. أما في الهجوم فيتواجد كل من: حسين علي، أيمن حسين، سيف رشيد، يونس حمود، أحمد عايد.

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الرياضة كرة القدم أخبار العراق العراق
الرياضة رياضة عربية

الفوز الـ14 توالياً... بيراميدز يواصل انطلاقته التاريخية ويهزم سموحة

أحمد عاطف «قُطة» يحتفل مع زملائه بهدف فوز بيراميدز على سموحة (نادي بيراميدز)
أحمد عاطف «قُطة» يحتفل مع زملائه بهدف فوز بيراميدز على سموحة (نادي بيراميدز)
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الفوز الـ14 توالياً... بيراميدز يواصل انطلاقته التاريخية ويهزم سموحة

أحمد عاطف «قُطة» يحتفل مع زملائه بهدف فوز بيراميدز على سموحة (نادي بيراميدز)
أحمد عاطف «قُطة» يحتفل مع زملائه بهدف فوز بيراميدز على سموحة (نادي بيراميدز)

تغلب فريق بيراميدز على مضيفه سموحة بنتيجة 1 - صفر، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية لكرة القدم.

هذا هو الفوز الـ14 توالياً لبيراميدز في كل المسابقات منذ بداية الموسم، بواقع 8 انتصارات متتالية يحتل بها قمة الدوري المصري، وأربعة انتصارات في الدورين التمهيديين لدوري أبطال أفريقيا، بالإضافة لفوزين في مستهل حملته بكأس الرابطة المصرية، مواصلاً انطلاقته التاريخية بالموسم الحالي.

وسجل أحمد عاطف «قُطة» هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63، ليمنح بيراميدز 3 نقاط أخرى تعزز موقفه في صدارة الترتيب بالمجموعة الثانية.

ووصل بيراميدز إلى 6 نقاط في المركز الأول بعد جولتين، أما سموحة الذي خاض مباراته الأولى فيظل بلا نقاط في المركز الرابع.

ويلعب بيراميدز الجولة المُقبلة، في يناير (كانون الثاني) المُقبل، ضد مودرن سبورت، أما سموحة فيتقابل مع البنك الأهلي.

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