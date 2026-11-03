بلال يوسف لاعب عجمان: نسعى للفوز على الاتفاق والحفاظ على الصدارة

أكد بلال يوسف، لاعب وسط فريق عجمان الإماراتي، أن فريقه يتطلع إلى تحقيق الفوز على الاتفاق السعودي، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية، ومواصلة تصدر مجموعته.

وقال يوسف، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن عجمان استعد جيداً للمواجهة، رغم صعوبة المهمة أمام منافس قوي يخوض المباراة على أرضه وبين جماهيره، مشدداً على رغبة اللاعبين في حصد النقاط الثلاث والحفاظ على الصدارة.

️ | بلال يوسف لاعب فريق عجمان الإماراتي لـ«الشرق الأوسط»:- نشكر السعوديين على الحفاوة وبالفندق ..ونسعى للفوز والبقاء في الصدارة#عجمان_الاتفاق | #دوري_أبطال_الخليج pic.twitter.com/SgEIoSvtqE — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 3, 2026

وعن طموحات عجمان في البطولة الخليجية ومدى قدرته على المنافسة على اللقب، قال: «بكل تأكيد نريد المنافسة، ومن المهم أن نصل إلى الأدوار النهائية أولاً، ثم نفكر في الخطوات التالية، ونسعى إلى المنافسة على اللقب».

وأشاد لاعب عجمان بحفاوة الاستقبال التي حظيت بها بعثة الفريق منذ وصولها إلى السعودية، وبالاهتمام الذي أبداه نادي الاتفاق في استقبالها بمقر إقامتها في الفندق، مؤكداً أن هذه الضيافة ليست مستغربة من الأشقاء السعوديين.