عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:56 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

بلال يوسف لاعب عجمان: نسعى للفوز على الاتفاق والحفاظ على الصدارة

بلال يوسف لاعب وسط فريق عجمان الإماراتي (الشرق الأوسط)
بلال يوسف لاعب وسط فريق عجمان الإماراتي (الشرق الأوسط)
TT
TT

بلال يوسف لاعب عجمان: نسعى للفوز على الاتفاق والحفاظ على الصدارة

بلال يوسف لاعب وسط فريق عجمان الإماراتي (الشرق الأوسط)
بلال يوسف لاعب وسط فريق عجمان الإماراتي (الشرق الأوسط)

أكد بلال يوسف، لاعب وسط فريق عجمان الإماراتي، أن فريقه يتطلع إلى تحقيق الفوز على الاتفاق السعودي، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية، ومواصلة تصدر مجموعته.

وقال يوسف، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن عجمان استعد جيداً للمواجهة، رغم صعوبة المهمة أمام منافس قوي يخوض المباراة على أرضه وبين جماهيره، مشدداً على رغبة اللاعبين في حصد النقاط الثلاث والحفاظ على الصدارة.

وعن طموحات عجمان في البطولة الخليجية ومدى قدرته على المنافسة على اللقب، قال: «بكل تأكيد نريد المنافسة، ومن المهم أن نصل إلى الأدوار النهائية أولاً، ثم نفكر في الخطوات التالية، ونسعى إلى المنافسة على اللقب».

وأشاد لاعب عجمان بحفاوة الاستقبال التي حظيت بها بعثة الفريق منذ وصولها إلى السعودية، وبالاهتمام الذي أبداه نادي الاتفاق في استقبالها بمقر إقامتها في الفندق، مؤكداً أن هذه الضيافة ليست مستغربة من الأشقاء السعوديين.

مواضيع
كأس الخليج السعودية الإمارات

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

أبطال الخليج: نيوم يحبط الدحيل بخسارة أولى... ويتصدر المجموعة

رياضة سعودية نيوم استعاد مستواه وانتصاراته بثلاثية في شباك الدحيل (اتحاد كرة القدم السعودي)

أبطال الخليج: نيوم يحبط الدحيل بخسارة أولى... ويتصدر المجموعة

ألحق نيوم السعودي بمنافسه الدحيل القطري الخسارة الأولى في دوري أبطال الخليج لكرة القدم بالفوز 3 - 0، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

«الشرق الأوسط» (تبوك )
رياضة عربية الصربي غوران توفيغدزيتش مدرب فريق عجمان الإماراتي (الشرق الأوسط)
رياضة عربية

غوران مدرب عجمان: سعيد بالعودة لنادي الاتفاق... ومنافسنا يعتمد على المرتدات

أكد الصربي غوران توفيغدزيتش، مدرب فريق عجمان الإماراتي، أن فريقه يتطلع إلى مواصلة صدارة مجموعته في دوري أبطال الخليج للأندية.

علي القطان (الدمام)
رياضة عربية فرحة لاعبي «الشباب» العماني بالفوز على «شعب حضرموت» (نادي الشباب)
رياضة عربية

«أبطال الخليج»: «الشباب» العماني يهزم «شعب حضرموت»... و«الزوراء» يتعادل مع «الرفاع»

حقق «الشباب» العماني فوزاً عريضاً على «شعب حضرموت» اليمني بنتيجة 4 / 0، الثلاثاء، ضِمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات في «دوري أبطال الخليج».

«الشرق الأوسط» (مسقط)
رياضة سعودية دونيس مدرب السعودية (رويترز)
رياضة سعودية

تأجيل كأس آسيا يعيد مستقبل دونيس مع الأخضر إلى الواجهة

أعاد قرار تأجيل كأس آسيا السعودية 2027 فتح ملف مستقبل اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي بعدما أصبح موعد البطولة يتجاوز نهاية عقده في يونيو

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عربية الجزائري جمال بلماضي مدرب الدحيل القطري (الشرق الأوسط)
رياضة عربية

بلماضي: نحترم بطولة الخليج... وهدفنا الأول لقب الدوري القطري

أكد الجزائري جمال بلماضي، مدرب الدحيل القطري، أن فريقه يواجه تحدياً بدنياً قبل لقاء نيوم، ضمن منافسات دوري أبطال الخليج، في ظل خوضه مباراة قبل يومين فقط.

حامد القرني (تبوك )
الرياضة رياضة عربية

الفوز الـ14 توالياً... بيراميدز يواصل انطلاقته التاريخية ويهزم سموحة

أحمد عاطف «قُطة» يحتفل مع زملائه بهدف فوز بيراميدز على سموحة (نادي بيراميدز)
أحمد عاطف «قُطة» يحتفل مع زملائه بهدف فوز بيراميدز على سموحة (نادي بيراميدز)
TT
TT

الفوز الـ14 توالياً... بيراميدز يواصل انطلاقته التاريخية ويهزم سموحة

أحمد عاطف «قُطة» يحتفل مع زملائه بهدف فوز بيراميدز على سموحة (نادي بيراميدز)
أحمد عاطف «قُطة» يحتفل مع زملائه بهدف فوز بيراميدز على سموحة (نادي بيراميدز)

تغلب فريق بيراميدز على مضيفه سموحة بنتيجة 1 - صفر، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية لكرة القدم.

هذا هو الفوز الـ14 توالياً لبيراميدز في كل المسابقات منذ بداية الموسم، بواقع 8 انتصارات متتالية يحتل بها قمة الدوري المصري، وأربعة انتصارات في الدورين التمهيديين لدوري أبطال أفريقيا، بالإضافة لفوزين في مستهل حملته بكأس الرابطة المصرية، مواصلاً انطلاقته التاريخية بالموسم الحالي.

وسجل أحمد عاطف «قُطة» هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63، ليمنح بيراميدز 3 نقاط أخرى تعزز موقفه في صدارة الترتيب بالمجموعة الثانية.

ووصل بيراميدز إلى 6 نقاط في المركز الأول بعد جولتين، أما سموحة الذي خاض مباراته الأولى فيظل بلا نقاط في المركز الرابع.

ويلعب بيراميدز الجولة المُقبلة، في يناير (كانون الثاني) المُقبل، ضد مودرن سبورت، أما سموحة فيتقابل مع البنك الأهلي.

مواضيع
الرياضة كرة القدم رياضة مصرية مصر
الرياضة رياضة عربية

غالتييه: تجاوزنا الغيابات أمام الدحيل والحسم المبكر منح نيوم الفوز

الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب فريق نيوم (الشرق الأوسط)
الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب فريق نيوم (الشرق الأوسط)
TT
TT

غالتييه: تجاوزنا الغيابات أمام الدحيل والحسم المبكر منح نيوم الفوز

الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب فريق نيوم (الشرق الأوسط)
الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب فريق نيوم (الشرق الأوسط)

أكد الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب فريق نيوم أن الانتصار الذي حققه فريقه جاء أمام منافس قوي ورغم الظروف الصعبة والغيابات، مشيراً إلى أن الحسم المبكر وتعديل الخطة في الشوط الثاني حسما النقاط الثلاث، بينما أرجَع قيوم مساعد مدرب فريق الدحيل الخسارة إلى البداية المتأخرة وعدم التوفيق أمام المرمى.

وحقق فريق نيوم فوزاً كبيراً على ضيفه فريق الدحيل القطري بثلاثة أهداف دون رد ليخطف صدارة المجموعة بست نقاط، وهو رصيد فريق الدحيل نفسه.

وقال كريستوف غالتييه مدرب فريق نيوم في المؤتمر الصحافي: «فوز مهم جداً أمام فريق قوي جداً ورغم الغيابات الكبيرة في فريقنا حققنا الثلاث نقاط، واستغللنا الدقائق الأولى من المباراة بتسجيل هدفين، في نهاية الشوط الأول فقدنا السيطرة على المباراة، لعبنا في الشوط الثاني بطريقة 3 مدافعين وحققنا الفوز بالاستحواذ وتحصين مناطقنا الدفاعية».

وأضاف: «قبل تبديلات الشوط الثاني، حاول التسجيل الدحيل ولكن الحارس ماكسيمانو تألق وحرم الدحيل من التسجيل، وهدف سعيد بن رحمه الثالث حسم المباراة بشكل نهائي».

وعن فترة التوقف قال غالتييه: «حالياً لدينا فترة توقف كبيرة وبعض اللاعبين سيذهبون لتمثيل منتخبات بلدانهم وأتمنى عودتهم دون إصابات». وردا على «الشرق الأوسط» حول برنامج الفريق بعد إلغاء الجولة الـ13 وفترة التوقف الدولي قال غاليتيه: «لم يتضح الجدول بشكل نهائي بسبب عدم برمجة مباريات الدوري حتى الآن، منحت راحة لمدة 10 أيام للاعبين وبعدها نستعد لخوض جميع البطولات وتنتظرنا مواجهة قوية أمام الدحيل يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) في الدوحة، سنحاول استعادة فالنتين فادا وأمادو كوني وعلاء حجي وسنتابع حالتهم الصحية للمشاركة مع الفريق».

وأكمل: «أي مدرب في العالم لا يتمتع بإجازة لأنه على تواصل دائم مع كل الأجهزة الفنية لمتابعة البرامج المعدّة للاعبين في أثناء فترات التوقف».

من جهته، قال قيوم مساعد مدرب فريق الدحيل في المؤتمر الصحافي: «لم نتوقع هذه النتيجة القاسية، حاولنا الفوز ولكن لم نوفّق في النتيجة». وأضاف قيوم: «حضرنا للعب بنفس الطريقة التي نلعبها في الدوري ولكن نيوم لم يعطنا الفرصة خصوصاً ونحن لسنا في يومنا، حاولنا الوصول للمرمى ولكن لم نسجل، الهدفان الأولان ساعدا نيوم على الظفر بالثلاث نقاط».

وأكمل: «وضعنا أفضل تشكيلة مناسبة، ولكن نيوم دخل بكامل قوته، أرحنا عدداً كبيراً من اللاعبين ودخلنا بأكثر من لاعب بديل ونيوم حقق النقاط الثلاث، سبب غياب المدرب جمال بلماضي عن المؤتمر الصحافي هو إرهاق كبير بسبب التوجيهات في المباراة».

مواضيع
دوري أبطال آسيا السعودية
الرياضة رياضة عربية

واتكينز يقود الهلال لتجاوز شباب الأهلي بثنائية في نخبة آسيا

الهلال يستعيد نغمة الانتصارات ويتقدم إلى وصافة ترتيب منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة (تصوير: مشعل القدير)
الهلال يستعيد نغمة الانتصارات ويتقدم إلى وصافة ترتيب منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة (تصوير: مشعل القدير)
TT
TT

واتكينز يقود الهلال لتجاوز شباب الأهلي بثنائية في نخبة آسيا

الهلال يستعيد نغمة الانتصارات ويتقدم إلى وصافة ترتيب منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة (تصوير: مشعل القدير)
الهلال يستعيد نغمة الانتصارات ويتقدم إلى وصافة ترتيب منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة (تصوير: مشعل القدير)

قاد الإنجليزي أولي واتكينز فريقه الهلال السعودي إلى الفوز على ضيفه شباب الأهلي الإماراتي بهدفين دون رد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة، ملحقاً بالفريق الإماراتي خسارته الأولى في البطولة.

واستعاد الهلال نغمة الانتصارات بعد خسارته أمام الشمال القطري في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط من 4 مباريات، ويتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب منطقة الغرب بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد شباب الأهلي عند 9 نقاط، وتراجع إلى المركز الرابع، خلف العين المتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

ولم ينتظر الهلال طويلاً لافتتاح التسجيل؛ إذ نجح واتكينز في هز الشباك بعد 6 دقائق فقط من انطلاق المباراة، مستفيداً من مجهود فردي مميز للمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، الذي توغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يمرر الكرة إلى المهاجم الإنجليزي، ليسددها أرضية في الزاوية السفلية للمرمى.

وحاول شباب الأهلي العودة إلى أجواء المواجهة، وكاد الإيراني سردار أزمون أن يدرك التعادل بعد تمريرة من زميله محمد جمعة، لكنه أخفق في السيطرة على الكرة، لتصل بسهولة إلى المغربي ياسين بونو، حارس الهلال.

ومع بداية الشوط الثاني، عاد واتكينز ليؤكد تفوق أصحاب الأرض، بعدما استقبل تمريرة عرضية متقنة من الفرنسي تيو هرنانديز، أرسلها من بعد خط المنتصف، ليضع الكرة بلمسة واحدة فوق الحارس ماتيوس هنريكي، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثاني.

ولم يستسلم الفريق الإماراتي؛ إذ تمكن أزمون من هز شباك الهلال، غير أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 54، تألق بونو في التصدي لتسديدة قوية أطلقها نيمانيا ماكسيموفيتش من مشارف منطقة الجزاء، محافظاً على تقدم فريقه.

وبعد نحو ساعة من اللعب، كاد المدافع علي لاجامي أن يسجل بالخطأ في مرمى الهلال في أثناء محاولته إبعاد كرة عرضية، لكن بونو تدخل في اللحظة المناسبة، وأبعد الكرة قبل تجاوزها خط المرمى.

وواصل شباب الأهلي محاولاته لتقليص الفارق خلال الدقائق الأخيرة، إلا أن دفاع الهلال وحارسه نجحا في الحفاظ على نظافة الشباك حتى صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، أوقف الهلال سلسلة انتصارات شباب الأهلي في البطولة القارية عند 3 مباريات متتالية، وعزز موقعه في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

مواضيع
دوري أبطال آسيا السعودية