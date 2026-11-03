«النخبة الآسيوي»: الاستقلال الإيراني يخطف الشمال القطري في البصرة

سجل جاسر أساني هدفاً في الوقت بدل الضائع ليقود الاستقلال الإيراني للفوز 1 - صفر على ضيفه الشمال القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، الثلاثاء، بالمباراة التي أقيمت بمدينة البصرة العراقية.

ورفع الاستقلال رصيده إلى تسع نقاط من أربع مباريات في المركز الثالث في ترتيب منطقة الغرب، وتجمد رصيد الشمال عند خمس نقاط في المركز الثامن.

وشهدت المباراة محاولات متبادلة من الطرفين، أبرزها في الشوط الأول حين تصدى حارس استقلال حبيب فارعباسي لتسديدة خطيرة من مهاجم الشمال بغداد بونجاح في الدقيقة 16.

ورد سعيد ساهارخيزان، لاعب الاستقلال، وأطلق تسديدة قوية من خارج الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم في منتصف الشوط.

وكاد صاحب الأرض أن يسجل هدف التقدم قرب الاستراحة، بعدما أرسل جلال الدين مشاريبوف تمريرة عرضية وصلت عند صالح حرداني الذي أطلق تسديدة مرت بجوار القائم الأيمن.

وحافظ الاستقلال على زخمه مع استئناف اللعب، وحاول أمير محمد رازاجينيا لكن بابكر سيك حارس الشمال أبعد تسديدته وأنقذ محاولة إسماعيل جوليزاده الذي تابع الكرة المرتدة في الدقيقة 51.

واستمر تألق حارس الشمال وأبعد فرصة خطيرة من أساني في الدقيقة 75، قبل أن يسدد فيدريكو بايس لاعب الشمال كرة ارتدت من العارضة.

وتمكن أساني من تسجيل هدف الفوز بتسديدة من فوق الحارس بعد تمريرة حاسمة من البديل محمد حسين إسلامي.

وتعرض يوسف سابالي مدافع الشمال للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخل قوي في اللحظات الأخيرة.