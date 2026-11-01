عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:41 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

«كأس الخليج للناشئين»: مصر تكتسح الصين برباعية... وتلتقي الإمارات في النهائي

لاعبو مصر يحيون الجماهير المصرية باستاد حمد بن خليفة بعد الفوز الكبير على الصين (الاتحاد الخليجي)
لاعبو مصر يحيون الجماهير المصرية باستاد حمد بن خليفة بعد الفوز الكبير على الصين (الاتحاد الخليجي)
TT
TT

«كأس الخليج للناشئين»: مصر تكتسح الصين برباعية... وتلتقي الإمارات في النهائي

لاعبو مصر يحيون الجماهير المصرية باستاد حمد بن خليفة بعد الفوز الكبير على الصين (الاتحاد الخليجي)
لاعبو مصر يحيون الجماهير المصرية باستاد حمد بن خليفة بعد الفوز الكبير على الصين (الاتحاد الخليجي)

تأهل منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاماً لنهائي كأس الخليج لكرة القدم المقامة في قطر بفوز عريض على نظيره الصيني بنتيجة 4 / صفر في الدور قبل النهائي، الأحد.

أنهى المنتخب المصري الشوط الأول متفوقاً بهدفين سجلهما دانيال تامر في الدقيقتين 11 و35 بصورة كربونية بكرتين عرضيتين خدعتا حارس المرمى الصيني.

وفي الأمتار الأخيرة من الشوط الثاني، أضاف خالد موسى الهدف الثالث للفراعنة في الدقيقة 90، واختتم زميله محمد عطية الرباعية في الدقيقة 93 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يتأهل منتخب مصر لمواجهة الإمارات في المباراة النهائية للبطولة التي تجهز المنتخبات لمنافسات كأس العالم لنفس المرحلة السنية التي ستقام في قطر خلال الفترة من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقدّم منتخب مصر مشواراً مميزاً في دور المجموعات، بعدما حقّق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الأربع، حيث استهل مشواره بالفوز على السعودية بخماسية، ثم تغلب على الكويت بثلاثية دون ردّ، قبل الفوز على اليمن بنتيجة 5 / 1، واختتم مبارياته بانتصار جديد على العراق بخماسية نظيفة.

وفي وقت سابق الأحد، فاز منتخب الإمارات على نظيره اليمني بنتيجة 1 / صفر، في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي.

أحرز سيف دا كوستا الهدف الوحيد في الدقيقة 73 من المباراة التي أقيمت على استاد حمد الكبير في الدوحة، مستفيداً من خطأ مشترك بين دفاع المنتخب اليمني وحارس مرماه، ليمنح المنتخب بطاقة العبور إلى النهائي.

وحقّق المنتخب الإماراتي فوزه الخامس على التوالي في البطولة بعدما تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة بعد 4 انتصارات أمام البحرين وعمان وقطر بنتيجة واحدة 2 / 1 والصين 1 / صفر.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس الخليج رياضة مصرية قطر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«مرحلة جديدة» لمنتخب البحرين مع مدربه الإسباني سانشيز

رياضة عربية المدرب الإسباني الجديد للمنتخب البحريني فيليكس سانشيز (الاتحاد البحريني)

«مرحلة جديدة» لمنتخب البحرين مع مدربه الإسباني سانشيز

أكّد المدرب الإسباني الجديد للمنتخب البحريني لكرة القدم فيليكس سانشيز أنه «ندخل مرحلة جديدة«» قبل استحقاقات مقبلة مهمة.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
رياضة عالمية مقطع فيديو يظهر فيه أحد مشجعي كوفنتري وهو يستفز جماهير نادي سندرلاند (سندرلاند إيكو)
رياضة عالمية

كوفنتري سيتي يفتح تحقيقا في إساءة أحد جماهيره لمشجع سندرلاند الراحل

أعلن نادي كوفنتري سيتي الإنجليزي، أنه يجري تحقيقا حول مقطع فيديو يظهر فيه أحد مشجعيه وهو يستفز جماهير نادي سندرلاند، بصورة للطفل الراحل برادلي لاوري.

«الشرق الأوسط» (كوفنتري (إنجلترا))
رياضة عالمية النيجيري عمر صادق يحتفل بهدف فوز فالنسيا على إلتشي (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«لا ليغا»: فالنسيا يهزم إلتشي بصعوبة

انتزع فريق فالنسيا ثلاث نقاط ثمينة بفوز صعب خارج أرضه على إلتشي بنتيجة 1/ صفر، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد.

«الشرق الأوسط» (إلتشي (إسبانيا))
رياضة عالمية جينارو غاتوزو المدير الفني لفريق لاتسيو (د.ب.أ)
رياضة عالمية

غاتوزو: سنصبح فريقاً عادياً لو فقدنا عزيمتنا

قال جينارو غاتوزو، المدير الفني لفريق لاتسيو، إن فريقه قد يتحول إلى فريق عادي في حال تراجعت عزيمة اللاعبين.

«الشرق الأوسط» (روما)
رياضة عالمية فرحة لاعبي جنوا بالفوز على ليتشي في ملعبه (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«الدوري الإيطالي»: جنوا يعود من ليتشي بالنقاط الثلاث

فاز جنوا على مضيّفه ليتشي 1/2، الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (ليتشي (إيطاليا))
الرياضة رياضة عربية

«مرحلة جديدة» لمنتخب البحرين مع مدربه الإسباني سانشيز

المدرب الإسباني الجديد للمنتخب البحريني فيليكس سانشيز (الاتحاد البحريني)
المدرب الإسباني الجديد للمنتخب البحريني فيليكس سانشيز (الاتحاد البحريني)
TT
TT

«مرحلة جديدة» لمنتخب البحرين مع مدربه الإسباني سانشيز

المدرب الإسباني الجديد للمنتخب البحريني فيليكس سانشيز (الاتحاد البحريني)
المدرب الإسباني الجديد للمنتخب البحريني فيليكس سانشيز (الاتحاد البحريني)

أكّد المدرب الإسباني الجديد للمنتخب البحريني لكرة القدم فيليكس سانشيز أنه «ندخل مرحلة جديدة«» قبل استحقاقات مقبلة مهمة، يتقدمها خوض منافسات كأس آسيا 2027 وتصفيات كأس العالم 2030، الأحد خلال تقديمه في مؤتمر صحافي.

وأعلن رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة عن التوقيع مع سانشيز في قاعة المؤتمرات في الاستاد الوطني بالرفاع، بعقد يمتد لأربع سنوات خلفا للمدرب الكرواتي دراغان تالايتش الذي أعفي من منصبه قبل نهاية عقده بالتراضي بين الطرفين عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الخليج «خليجي 27».

وقال الشيخ علي في المؤتمر الصحافي: «نتطلع إلى منتخب قوي ومتجدد قادر على المنافسة وتحقيق الطموحات والإنجازات باسم الكرة البحرينية، واختيار المدرب سانشيز جاء بعد مراجعة شاملة لمسيرة المنتخب خلال السنوات العشر الماضية، وتقييم التجارب الفنية السابقة والاستفادة من ايجابياتها وسلبياتها».

أضاف: «بعد الاطلاع على العديد من السير الذاتية للعديد من المدربين، وقع عليه الاختيار لما يملكه من خبرات فنية عالية».

وتابع: «نبدأ مشروعا يمتد لأربع سنوات يستند إلى رؤية واضحة وبرنامج متكامل لتطوير المنتخب وتجديد صفوفه وإتاحة الفرصة للمواهب الشابة».

ومن جهته قال سانشيز: «ندخل مرحلة جديدة مع المنتخب البحريني. لدينا حماس كبير ورغبة جادة في تحقيق الأهداف التي وضعناها لهذه المرحلة».

وتابع: «نتطلع إلى تحقيق الأهداف بالعمل المشترك والتعاون مع جميع الأطراف، بما يخدم مصلحة المنتخب ويعزز فرص نجاح المشروع».

وأكمل ابن الخمسين عاما: «متوافقون مع رؤى الاتحاد ومسؤوليه، وسنعمل بروح الفريق الواحد، ونحرص على اختيار أفضل العناصر لتمثيل المنتخب مع متابعة اللاعبين الواعدين والعناصر الشابة والوقوف على مستوياتهم وامكانياتهم الفنية».

واستطرد: «هدفنا الظهور بالشكل الجيد في تصفيات كأس العالم المقبلة، والعمل سيبدأ من اليوم للوصول إلى أفضل حالة فنية. لدينا تحديات ومشروع مقبل، ونريد أن نبدأ رحلتنا معا».

وقاد سانشيز منتخب قطر للظفر بكأس آسيا عام 2019 للمرة الأولى في تاريخه، بيد أن مشواره في مونديال 2022 في قطر انتهى مبكرا بثلاث خسارات في دور المجموعات، فأقيل بعد النهائيات عقب 5 سنوات في منصبه.

تولى تدريب الإكوادور في مارس (آذار) 2023 وقاده إلى 10 انتصارات في 19 مباراة قبل إقالته في يوليو (تموز) 2024.

عاد إلى الملاعب القطرية مشرفا على نادي السد في موسم 2024-2025 عندما قاده إلى ثنائية الدوري والكأس، قبل أن يقال في أكتوبر (تشرين الأول) بسبب تراجع نتائج الفريق.

مواضيع
الرياضة كرة القدم البحرين
الرياضة رياضة عربية

«كأس الخليج للناشئين»: مصر تكتسح الصين برباعية... وتلتقي الإمارات في النهائي

لاعبو مصر يحيون الجماهير المصرية باستاد حمد بن خليفة بعد الفوز الكبير على الصين (الاتحاد الخليجي)
لاعبو مصر يحيون الجماهير المصرية باستاد حمد بن خليفة بعد الفوز الكبير على الصين (الاتحاد الخليجي)
TT
TT

«كأس الخليج للناشئين»: مصر تكتسح الصين برباعية... وتلتقي الإمارات في النهائي

لاعبو مصر يحيون الجماهير المصرية باستاد حمد بن خليفة بعد الفوز الكبير على الصين (الاتحاد الخليجي)
لاعبو مصر يحيون الجماهير المصرية باستاد حمد بن خليفة بعد الفوز الكبير على الصين (الاتحاد الخليجي)

تأهل منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاماً لنهائي كأس الخليج لكرة القدم المقامة في قطر بفوز عريض على نظيره الصيني بنتيجة 4 / صفر في الدور قبل النهائي، الأحد.

أنهى المنتخب المصري الشوط الأول متفوقاً بهدفين سجلهما دانيال تامر في الدقيقتين 11 و35 بصورة كربونية بكرتين عرضيتين خدعتا حارس المرمى الصيني.

وفي الأمتار الأخيرة من الشوط الثاني، أضاف خالد موسى الهدف الثالث للفراعنة في الدقيقة 90، واختتم زميله محمد عطية الرباعية في الدقيقة 93 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يتأهل منتخب مصر لمواجهة الإمارات في المباراة النهائية للبطولة التي تجهز المنتخبات لمنافسات كأس العالم لنفس المرحلة السنية التي ستقام في قطر خلال الفترة من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقدّم منتخب مصر مشواراً مميزاً في دور المجموعات، بعدما حقّق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الأربع، حيث استهل مشواره بالفوز على السعودية بخماسية، ثم تغلب على الكويت بثلاثية دون ردّ، قبل الفوز على اليمن بنتيجة 5 / 1، واختتم مبارياته بانتصار جديد على العراق بخماسية نظيفة.

وفي وقت سابق الأحد، فاز منتخب الإمارات على نظيره اليمني بنتيجة 1 / صفر، في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي.

أحرز سيف دا كوستا الهدف الوحيد في الدقيقة 73 من المباراة التي أقيمت على استاد حمد الكبير في الدوحة، مستفيداً من خطأ مشترك بين دفاع المنتخب اليمني وحارس مرماه، ليمنح المنتخب بطاقة العبور إلى النهائي.

وحقّق المنتخب الإماراتي فوزه الخامس على التوالي في البطولة بعدما تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة بعد 4 انتصارات أمام البحرين وعمان وقطر بنتيجة واحدة 2 / 1 والصين 1 / صفر.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس الخليج رياضة مصرية قطر
الرياضة رياضة عربية

قبل معسكر نوفمبر... أبو ريدة يسعى لتصفية الأجواء بين صلاح وحسام حسن

هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم (الاتحاد المصري)
هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم (الاتحاد المصري)
TT
TT

قبل معسكر نوفمبر... أبو ريدة يسعى لتصفية الأجواء بين صلاح وحسام حسن

هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم (الاتحاد المصري)
هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم (الاتحاد المصري)

توجه هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى تركيا لتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع نظيره التركي، إلى جانب لقاء محمد صلاح، مهاجم طرابزون سبور، في خطوة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بينه وبين مدرب منتخب مصر حسام حسن قبل معسكر «الفراعنة» في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك بعد التوترات التي شابت المعسكر الماضي في سبتمبر (أيلول).

وكان حسام حسن قد استبدل صلاح بعد مرور 60 دقيقة من مباراة أنغولا ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، وقال في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء إن القرار جاء «لأسباب فنية». وبعدها غادر صلاح المعسكر، وغاب عن المباراة التالية أمام جنوب السودان، وهو ما أوضح مدرب المنتخب أنه تم بالاتفاق مع اللاعب بسبب إقامة المباراة على أرضية من العشب الصناعي حفاظاً على سلامته. كما غاب مهاجم طرابزون سبور عن المباراة الودية أمام جنوب أفريقيا لاحقاً، وسط تساؤلات عديدة بشأن موقفه من الانضمام إلى المعسكر المقبل في نوفمبر.

وسعى حسن بعد ذلك إلى احتواء التوتر، مؤكداً احترامه لجميع اللاعبين، وفي مقدمتهم قائد المنتخب صلاح، الذي وصفه بأنه «من أهم اللاعبين في العالم».

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي مالاوي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027، حيث ينطلق المعسكر في التاسع من نوفمبر بمركز المنتخبات الوطنية.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان يوم 13 نوفمبر على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة، قبل أن تتجدد المواجهة بينهما يوم 17 من الشهر نفسه في مالاوي ضمن الجولة الرابعة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على أنغولا صاحبة المركز الثاني، بينما تحتل مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويقبع منتخب جنوب السودان في المركز الأخير دون رصيد.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره بالتعادل السلبي أمام أنغولا في القاهرة، قبل أن يحقق فوزاً كبيراً على جنوب السودان خارج أرضه بخمسة أهداف دون رد.

وقال الاتحاد المصري إن إبراهيم حاجي عثمان أوغلو، رئيس الاتحاد التركي، استقبل أبو ريدة «في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أوجه التعاون المشترك بين الاتحادين المصري والتركي».

وأضاف أن اللقاء «تناول بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الكروية، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتطوير برامج إعداد المنتخبات الوطنية، إلى جانب التعاون في مجالات التحكيم وتطوير المواهب والبنية المؤسسية لكرة القدم. وشهد اللقاء الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون مشترك بين الاتحادين المصري والتركي، يتضمن تبادل إقامة المعسكرات التدريبية للمنتخبات الوطنية للشباب والناشئين ومنتخبات كرة القدم النسائية، إلى جانب تبادل الخبرات وتنظيم برامج مشتركة لتطوير منظومة التحكيم، بما يتيح الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين».

وقال الاتحاد إن الزيارة ستتضمن أيضاً «حضور إحدى مباريات الدوري التركي لكرة القدم لنادي طرابزون سبور، الذي يضم بين صفوفه قائد منتخب مصر صلاح».

مواضيع
الرياضة كرة القدم رياضة مصرية محمد صلاح كأس الأمم الأفريقية تركيا