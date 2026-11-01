«كأس الخليج للناشئين»: مصر تكتسح الصين برباعية... وتلتقي الإمارات في النهائي

تأهل منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاماً لنهائي كأس الخليج لكرة القدم المقامة في قطر بفوز عريض على نظيره الصيني بنتيجة 4 / صفر في الدور قبل النهائي، الأحد.

أنهى المنتخب المصري الشوط الأول متفوقاً بهدفين سجلهما دانيال تامر في الدقيقتين 11 و35 بصورة كربونية بكرتين عرضيتين خدعتا حارس المرمى الصيني.

وفي الأمتار الأخيرة من الشوط الثاني، أضاف خالد موسى الهدف الثالث للفراعنة في الدقيقة 90، واختتم زميله محمد عطية الرباعية في الدقيقة 93 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يتأهل منتخب مصر لمواجهة الإمارات في المباراة النهائية للبطولة التي تجهز المنتخبات لمنافسات كأس العالم لنفس المرحلة السنية التي ستقام في قطر خلال الفترة من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقدّم منتخب مصر مشواراً مميزاً في دور المجموعات، بعدما حقّق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الأربع، حيث استهل مشواره بالفوز على السعودية بخماسية، ثم تغلب على الكويت بثلاثية دون ردّ، قبل الفوز على اليمن بنتيجة 5 / 1، واختتم مبارياته بانتصار جديد على العراق بخماسية نظيفة.

وفي وقت سابق الأحد، فاز منتخب الإمارات على نظيره اليمني بنتيجة 1 / صفر، في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي.

أحرز سيف دا كوستا الهدف الوحيد في الدقيقة 73 من المباراة التي أقيمت على استاد حمد الكبير في الدوحة، مستفيداً من خطأ مشترك بين دفاع المنتخب اليمني وحارس مرماه، ليمنح المنتخب بطاقة العبور إلى النهائي.

وحقّق المنتخب الإماراتي فوزه الخامس على التوالي في البطولة بعدما تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة بعد 4 انتصارات أمام البحرين وعمان وقطر بنتيجة واحدة 2 / 1 والصين 1 / صفر.