كأس الخليج للقدامى: الأخضر يفتتح مشواره بالتعادل مع الكويت

انطلقت الجمعة في الدوحة منافسات كأس الخليج لقدامى اللاعبين 2026، وسط أجواء حماسية شهدت عودة نخبة من أساطير كرة القدم في المنطقة إلى الملاعب.

وبدأت البطولة بفوز منتخب قطر، ممثل البلد المستضيف، على منتخب البحرين بنتيجة 2-صفر، في المباراة الافتتاحية على استاد حمد الكبير، تلتها مباراة فاز فيها منتخب الإمارات على منتخب اليمن بنتيجة 2-صفر.

وشهد اليوم الافتتاحي أيضاً تعادل منتخبي السعودية والكويت بنتيجة 1-1 على استاد سعود بن عبد الرحمن، فيما تغلب منتخب العراق على منتخب عُمان بنتيجة 5-صفر.

وينظم الاتحاد الخليجي لكرة القدم، بالتنسيق مع اللجنة المحلية المنظمة في قطر، النسخة الثانية من البطولة التي تجمع كوكبة من نجوم الكرة الخليجية، خلال الفترة من 30 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

ويلتقي قدامى اللاعبين من المنتخبات الممثلة للاتحادات الخليجية الثمانية في 15 مباراة تُقام على ثلاثة استادات، هي استاد حمد الكبير، واستاد حمد بن خليفة، واستاد سعود بن عبد الرحمن. وتُلعب المباريات على شوطين، مدة كل منهما 20 دقيقة، مع السماح بإجراء عدد غير محدود من التبديلات. وفي حال انتهاء الوقت الأصلي لأي مباراة في الأدوار الإقصائية بالتعادل، يُحتكم مباشرة إلى ركلات الترجيح.

ويُتاح للمشجعين حضور المباريات مجاناً، مع توفير مقاعد مهيأة للمشجعين من ذوي الإعاقة. وتُقام المباراة النهائية على استاد سعود بن عبد الرحمن يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر.

وتُقام مباريات كأس الخليج لقدامى اللاعبين قطر 2026 خلال أيام الراحة في بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً 2026، التي انطلقت مبارياتها في 16 أكتوبر، وتستمر حتى 4 نوفمبر، بما يعكس مجدداً قدرة دولة قطر على استضافة عدة بطولات رياضية بالتزامن.