عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:1 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

«أبطال آسيا 2»: التعاون يعزز صدارته بثنائية في الفيصلي الأردني

فارس الغامدي محتفلاً بهدفه في الفيصلي (نادي التعاون)
فارس الغامدي محتفلاً بهدفه في الفيصلي (نادي التعاون)
TT
TT

«أبطال آسيا 2»: التعاون يعزز صدارته بثنائية في الفيصلي الأردني

فارس الغامدي محتفلاً بهدفه في الفيصلي (نادي التعاون)
فارس الغامدي محتفلاً بهدفه في الفيصلي (نادي التعاون)

انتزع التعاون السعودي فوزاً مثيراً من ضيفه الفيصلي الأردني 2 - 0، في المباراة التي جمعتهما بعمان ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا 2.

وحصد التعاون نقاط المواجهة الآسيوية بفضل ‌هدفي البديل بارفيه ‌جوياجون في الدقيقة 54 وفارس الغامدي في الدقيقة 77 ليرتفع ‌رصيده ⁠إلى سبع نقاط ⁠ويستعيد الصدارة «التي خسرها مؤقتاً» من الريان القطري الذي تراجع للمركز الثاني بست نقاط.

مواضيع
دوري أبطال آسيا الأردن

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«أبطال آسيا 2»: الريان القطري يفوز برباعية في معقل النهضة العماني

رياضة عالمية لاعبو الريان يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة (نادي الريان القطري)

«أبطال آسيا 2»: الريان القطري يفوز برباعية في معقل النهضة العماني

حقّق الريان القطري فوزاً عريضاً خارج أرضه بالتغلب على النهضة العماني بنتيجة 4 - 1، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري «أبطال آسيا 2».

«الشرق الأوسط» (مسقط)
رياضة عربية دحام محتفلاً بهدفه في ناساف (دوري أبطال آسيا)
رياضة عربية

«أبطال آسيا 2»: الكويت ينتزع فوزاً صعباً من ناساف الأوزبكي

حقق فريق الكويت الكويتي انتصاراً خارج ملعبه أمام مضيفه ناساف كارشي الأوزبكي بنتيجة 1-صفر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2.

«الشرق الأوسط» (طشقند (أوزبكستان))
رياضة سعودية الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم الشمال القطري في صراع على الكرة مع لاعبي الهلال (تصوير: سعد العنزي)
رياضة سعودية

بونجاح: حتى لو لعب الهلال بكامل نجومه... سنضغط بالطريقة نفسها

أكد الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم الشمال القطري، أن فريقه لم يكن ليغيّر أسلوبه أمام الهلال السعودي حتى لو خاض الأخير المواجهة بكامل عناصره الأساسية.

سعد السبيعي (الدوحة )
رياضة سعودية كاد القادسية أن يتعثر أمام السد لكن نجح في العودة بالتعادل (تصوير: عيسى الدبيسي)
رياضة سعودية

من صدارة الدوري إلى التعثر الآسيوي... القادسية يختبر عمق تشكيلته

بدأ ضغط المنافسة على أربع بطولات يفرض تحدياته على القادسية، بعدما فقد صدارة الدوري السعودي للمحترفين إثر خسارته أمام الهلال، واكتفى بالتعادل مع السد القطري.

علي القطان (الدمام )
رياضة سعودية ديفيد براتس، مدرب الشمال القطري (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

مدرب الشمال: تفاجأت بغيابات الهلال

أبدى ديفيد براتس، مدرب الشمال القطري، سعادته بالأداء الذي قدمه لاعبوه خلال الانتصار على الهلال السعودي بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا

هيثم الزاحم (الدوحة )
الرياضة رياضة عربية

«أبطال آسيا 2»: التعاون يعزز صدارته بثنائية في الفيصلي الأردني

فارس الغامدي محتفلاً بهدفه في الفيصلي (نادي التعاون)
فارس الغامدي محتفلاً بهدفه في الفيصلي (نادي التعاون)
TT
TT

«أبطال آسيا 2»: التعاون يعزز صدارته بثنائية في الفيصلي الأردني

فارس الغامدي محتفلاً بهدفه في الفيصلي (نادي التعاون)
فارس الغامدي محتفلاً بهدفه في الفيصلي (نادي التعاون)

انتزع التعاون السعودي فوزاً مثيراً من ضيفه الفيصلي الأردني 2 - 0، في المباراة التي جمعتهما بعمان ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا 2.

وحصد التعاون نقاط المواجهة الآسيوية بفضل ‌هدفي البديل بارفيه ‌جوياجون في الدقيقة 54 وفارس الغامدي في الدقيقة 77 ليرتفع ‌رصيده ⁠إلى سبع نقاط ⁠ويستعيد الصدارة «التي خسرها مؤقتاً» من الريان القطري الذي تراجع للمركز الثاني بست نقاط.

مواضيع
دوري أبطال آسيا الأردن
الرياضة رياضة عربية

الأمير علي بن الحسين: لم أتهم أحداً بالرشوة و«التهديد»

الأمير علي بن الحسين (رويترز)
الأمير علي بن الحسين (رويترز)
TT
TT

الأمير علي بن الحسين: لم أتهم أحداً بالرشوة و«التهديد»

الأمير علي بن الحسين (رويترز)
الأمير علي بن الحسين (رويترز)

أكد الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، أن تصريحاته الأخيرة بشأن انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وما تضمنته من إشارات إلى الإكراه والتهديد والرشوة، كانت تأكيداً لمبدأ عام يتعلق بنزاهة الانتخابات، وليست اتهاماً موجَّهاً إلى أي شخص، مشدداً على احترامه للاتحاد الآسيوي لكرة القدم وهيئاته القضائية واستعداده للتعاون الكامل مع أي إجراءات تتخذها الجهات المختصة.

وقال الأمير علي، في بيان أصدره الأربعاء، رداً على بيان الاتحاد الآسيوي الصادر في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، إن منشوره السابق بتاريخ 25 أكتوبر كان يهدف إلى توضيح آلية التصويت في انتخابات رئاسة «فيفا»، التي تمنح كل اتحاد وطني عضو حق الإدلاء بصوته بصورة مستقلة، إلى جانب التعبير عن موقفه بشأن أهمية الشفافية في حوكمة كرة القدم.

وأوضح أن الجملة الأخيرة من منشوره، التي أثارت الجدل، تعبّر عن مبدأ تتشاركه أسرة كرة القدم بأكملها، ويتمثل في ضرورة عدم تعرّض أي انتخابات للإكراه أو التهديد أو الرشوة، مؤكداً تمسكه بهذا المبدأ، وأن ما ورد في تصريحاته لم يكن اتهاماً لأي شخص.

وأضاف أن الجهات المختصة هي المكان الصحيح للنظر في أي مخاوف قد تثار بهذا الشأن، معرباً عن احترامه للاتحاد الآسيوي وهيئاته القضائية، واستعداده للتعاون الكامل مع أي إجراءات نظامية.

وشدد رئيس الاتحاد الأردني على أن الاتحاد الأردني لكرة القدم سيدلي بصوته في انتخابات رئاسة «فيفا» باستقلالية تامة، وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للاتحاد الدولي، مؤكداً أنه لن يدلي بأي تعليقات إضافية ما دامت المسألة قيد النظر.

يأتي توضيح الأمير علي في أعقاب بدء لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي إجراءاتها النظامية للنظر في تصريحاته السابقة بشأن أعمال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد القاري، التي عُقدت الجمعة الماضي في العاصمة اليابانية طوكيو، وما أثارته من جدل حول الشفافية وآلية اتخاذ القرارات.

وكان الأمير علي قد انتقد في منشوره السابق ما وصفه بتحول اليوم الأخير من الاجتماعات إلى مناسبة سياسية بطلب من رئيس «فيفا»، جياني إنفانتينو، بعد تخصيص اليومين الأولين لمناقشة شؤون كرة القدم، معترضاً على الحديث عن وجود موقف آسيوي موحد لدعم إعادة انتخاب الرئيس الحالي للاتحاد الدولي.

كما أشار إلى أن رؤساء الاتحادات القارية لا يملكون حق التصويت نيابة عن الاتحادات الوطنية، وانتقد ما وصفه بغياب فرص المناقشة وطرح الأسئلة والتحدث إلى وسائل الإعلام خلال أعمال الجمعية العمومية.

وفي المقابل، رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان رسمي الثلاثاء، تلك الادعاءات، مؤكداً أن الاجتماع عُقد وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة، وأن جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء أُتيحت لها فرصة المشاركة وإبداء آرائها.

وأوضح الاتحاد القاري أن الأمير علي لم يتقدم بأي طلب للمداخلة خلال الاجتماع، كما نفى فرض أي قيود على تواصل ممثلي الاتحادات الوطنية مع وسائل الإعلام، مشدداً على أن الادعاءات المتعلقة بالإكراه والتهديد والرشوة لا يجوز إطلاقها دون أدلة موثوقة أو أساس واقعي.

وبحسب مصادر «وكالة الأنباء الألمانية»، فإن الإجراءات التي باشرتها لجنة الانضباط والأخلاق تتضمن مطالبة رئيس الاتحاد الأردني بتقديم إفادة رسمية مدعومة بالأدلة بشأن ما ورد في تصريحاته السابقة.

وتأتي هذه التطورات على خلفية إعلان الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، دعم إعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي، وهو الموقف الذي أثار اعتراض الأمير علي بشأن استقلالية الاتحادات الوطنية في اختيار مرشحها لرئاسة «فيفا».

مواضيع
فيفا الأردن
الرياضة رياضة عربية

«أبطال آسيا 2»: الكويت ينتزع فوزاً صعباً من ناساف الأوزبكي

دحام محتفلاً بهدفه في ناساف (دوري أبطال آسيا)
دحام محتفلاً بهدفه في ناساف (دوري أبطال آسيا)
TT
TT

«أبطال آسيا 2»: الكويت ينتزع فوزاً صعباً من ناساف الأوزبكي

دحام محتفلاً بهدفه في ناساف (دوري أبطال آسيا)
دحام محتفلاً بهدفه في ناساف (دوري أبطال آسيا)

حقق فريق الكويت الكويتي انتصاراً خارج ملعبه أمام مضيفه ناساف كارشي الأوزبكي بنتيجة 1-صفر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2، الأربعاء.

وحصد الكويت فوزه بفضل الهدف الذي سجله لاعبه الدولي محمد دحام في الدقيقة 40، ليضيف 3 نقاط جديدة إلى رصيده.

ورفع هذا الفوز رصيد الكويت إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى مؤقتاً، بفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي الوصيف، الذي يلعب لاحقاً مع الخالدية البحريني، والذي يمتلك نقطة واحدة في المركز الثالث.

أما ناساف فتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الأخير عقب خسارته، الأربعاء.

مواضيع
دوري أبطال آسيا أوزبكستان