«أبطال أفريقيا»: المغرب الفاسي والهلال السوداني إلى دور المجموعات

حجز فريق المغرب الفاسي مقعده في دور المجموعات لأمجد الكؤوس الأفريقية، دوري أبطال أفريقيا، بعد تجاوزه لخصمه أسيك ميموزا العاجي.

وعاد المغرب الفاسي، بطل الدوري المغربي للموسم الماضي، من العاصمة أبيدجان بالفوز 1-2، ليتأهل لدور المجموعات بعد تعادله ذهاباً في مكناس 1-1.

وبعد شوط أول سلبي، تقدم المغرب الفاسي بهدف الكونغولي كريستوفر إيبايي، قبل أن يعادل كيفين باكارا النتيجة لأسيك، وبينما تتجه المواجهة لركلات الترجيح، أحرز خالد بابا هدف الفوز القاتل للمغرب الفاسي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

ولحق بذلك المغرب الفاسي بمواطنه ووصيفه نهضة بركان الذي أقصى ستار سبورت أكاديمي السيراليوني بالفوز عليه ذهاباً وإياباً.

الهلال السوداني هزم سيداما بونا الإثيوبي وتأهل لمجموعات أبطال أفريقيا (نادي الهلال)

وفي العاصمة الرواندية كيغالي، التي يتخذها الهلال السوداني ملعباً بيتياً، كرر الهلال فوزه على ضيفه سيداما بونا الإثيوبي 2-صفر، وهي نتيجة الذهاب نفسها لمصلحة الهلال، ليتأهل الفريق السوداني لدور المجموعات.

وجاءت ثنائية الهلال في الشوط الأول بواسطة كل من إرنست لوزولو في الدقيقة 33 ومحمد عبد الرحمن «الغربال» في الوقت بدل الضائع للشوط.

وبذلك يعوّض الهلال خروج مواطنه ومنافسه التقليدي المريخ، الذي ودّع المسابقة السبت على يد حوريا الغيني بركلات الترجيح.

وفي وقت سابق، حسم سيمبا التنزاني تأهله بفوزه 3 - صفر على 15 أوغوستو القادم من غينيا الاستوائية ليتفوق بنتيجة 9 - 1 في مجموع المباراتين، وتأهل كولومب الكاميروني بعد فوزه 1 - صفر على تينغيت السنغالي عقب تفوقه 2 - صفر في الذهاب.