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«أبطال أفريقيا»: المغرب الفاسي والهلال السوداني إلى دور المجموعات

احتفالية لاعبي المغرب الفاسي بالفوز الثمين على أسيك ميموزا العاجي (نادي المغرب الفاسي)
احتفالية لاعبي المغرب الفاسي بالفوز الثمين على أسيك ميموزا العاجي (نادي المغرب الفاسي)
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«أبطال أفريقيا»: المغرب الفاسي والهلال السوداني إلى دور المجموعات

احتفالية لاعبي المغرب الفاسي بالفوز الثمين على أسيك ميموزا العاجي (نادي المغرب الفاسي)
احتفالية لاعبي المغرب الفاسي بالفوز الثمين على أسيك ميموزا العاجي (نادي المغرب الفاسي)

حجز فريق المغرب الفاسي مقعده في دور المجموعات لأمجد الكؤوس الأفريقية، دوري أبطال أفريقيا، بعد تجاوزه لخصمه أسيك ميموزا العاجي.

وعاد المغرب الفاسي، بطل الدوري المغربي للموسم الماضي، من العاصمة أبيدجان بالفوز 1-2، ليتأهل لدور المجموعات بعد تعادله ذهاباً في مكناس 1-1.

وبعد شوط أول سلبي، تقدم المغرب الفاسي بهدف الكونغولي كريستوفر إيبايي، قبل أن يعادل كيفين باكارا النتيجة لأسيك، وبينما تتجه المواجهة لركلات الترجيح، أحرز خالد بابا هدف الفوز القاتل للمغرب الفاسي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

ولحق بذلك المغرب الفاسي بمواطنه ووصيفه نهضة بركان الذي أقصى ستار سبورت أكاديمي السيراليوني بالفوز عليه ذهاباً وإياباً.

الهلال السوداني هزم سيداما بونا الإثيوبي وتأهل لمجموعات أبطال أفريقيا (نادي الهلال)

وفي العاصمة الرواندية كيغالي، التي يتخذها الهلال السوداني ملعباً بيتياً، كرر الهلال فوزه على ضيفه سيداما بونا الإثيوبي 2-صفر، وهي نتيجة الذهاب نفسها لمصلحة الهلال، ليتأهل الفريق السوداني لدور المجموعات.

وجاءت ثنائية الهلال في الشوط الأول بواسطة كل من إرنست لوزولو في الدقيقة 33 ومحمد عبد الرحمن «الغربال» في الوقت بدل الضائع للشوط.

وبذلك يعوّض الهلال خروج مواطنه ومنافسه التقليدي المريخ، الذي ودّع المسابقة السبت على يد حوريا الغيني بركلات الترجيح.

وفي وقت سابق، حسم سيمبا التنزاني تأهله بفوزه 3 - صفر على 15 أوغوستو القادم من غينيا الاستوائية ليتفوق بنتيجة 9 - 1 في مجموع المباراتين، وتأهل كولومب الكاميروني بعد فوزه 1 - صفر على تينغيت السنغالي عقب تفوقه 2 - صفر في الذهاب.

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الرياضة رياضة عربية

«أبطال أفريقيا»: المغرب الفاسي والهلال السوداني إلى دور المجموعات

احتفالية لاعبي المغرب الفاسي بالفوز الثمين على أسيك ميموزا العاجي (نادي المغرب الفاسي)
احتفالية لاعبي المغرب الفاسي بالفوز الثمين على أسيك ميموزا العاجي (نادي المغرب الفاسي)
TT
TT

«أبطال أفريقيا»: المغرب الفاسي والهلال السوداني إلى دور المجموعات

احتفالية لاعبي المغرب الفاسي بالفوز الثمين على أسيك ميموزا العاجي (نادي المغرب الفاسي)
احتفالية لاعبي المغرب الفاسي بالفوز الثمين على أسيك ميموزا العاجي (نادي المغرب الفاسي)

حجز فريق المغرب الفاسي مقعده في دور المجموعات لأمجد الكؤوس الأفريقية، دوري أبطال أفريقيا، بعد تجاوزه لخصمه أسيك ميموزا العاجي.

وعاد المغرب الفاسي، بطل الدوري المغربي للموسم الماضي، من العاصمة أبيدجان بالفوز 1-2، ليتأهل لدور المجموعات بعد تعادله ذهاباً في مكناس 1-1.

وبعد شوط أول سلبي، تقدم المغرب الفاسي بهدف الكونغولي كريستوفر إيبايي، قبل أن يعادل كيفين باكارا النتيجة لأسيك، وبينما تتجه المواجهة لركلات الترجيح، أحرز خالد بابا هدف الفوز القاتل للمغرب الفاسي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

ولحق بذلك المغرب الفاسي بمواطنه ووصيفه نهضة بركان الذي أقصى ستار سبورت أكاديمي السيراليوني بالفوز عليه ذهاباً وإياباً.

الهلال السوداني هزم سيداما بونا الإثيوبي وتأهل لمجموعات أبطال أفريقيا (نادي الهلال)

وفي العاصمة الرواندية كيغالي، التي يتخذها الهلال السوداني ملعباً بيتياً، كرر الهلال فوزه على ضيفه سيداما بونا الإثيوبي 2-صفر، وهي نتيجة الذهاب نفسها لمصلحة الهلال، ليتأهل الفريق السوداني لدور المجموعات.

وجاءت ثنائية الهلال في الشوط الأول بواسطة كل من إرنست لوزولو في الدقيقة 33 ومحمد عبد الرحمن «الغربال» في الوقت بدل الضائع للشوط.

وبذلك يعوّض الهلال خروج مواطنه ومنافسه التقليدي المريخ، الذي ودّع المسابقة السبت على يد حوريا الغيني بركلات الترجيح.

وفي وقت سابق، حسم سيمبا التنزاني تأهله بفوزه 3 - صفر على 15 أوغوستو القادم من غينيا الاستوائية ليتفوق بنتيجة 9 - 1 في مجموع المباراتين، وتأهل كولومب الكاميروني بعد فوزه 1 - صفر على تينغيت السنغالي عقب تفوقه 2 - صفر في الذهاب.

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الرياضة رياضة عربية

«الكونفدرالية الأفريقية»: الشحات يقود الأهلي المصري لدور المجموعات

حسين الشحات (يسار) يحتفل مع زميله أكرم توفيق بالفوز الكبير على كيتارا (النادي الأهلي)
حسين الشحات (يسار) يحتفل مع زميله أكرم توفيق بالفوز الكبير على كيتارا (النادي الأهلي)
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«الكونفدرالية الأفريقية»: الشحات يقود الأهلي المصري لدور المجموعات

حسين الشحات (يسار) يحتفل مع زميله أكرم توفيق بالفوز الكبير على كيتارا (النادي الأهلي)
حسين الشحات (يسار) يحتفل مع زميله أكرم توفيق بالفوز الكبير على كيتارا (النادي الأهلي)

سجل حسين الشحات هدفاً في كل شوط ليقود الأهلي المصري للفوز 4 - صفر على ضيفه كيتارا الأوغندي في إياب الدور التمهيدي الثاني (دور 32) بكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم والتأهل إلى دور المجموعات الأحد.

وبهذا يكرر الأهلي فوزه على الفريق الأوغندي بعدما تغلب 2 - 1 في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي.

وترجم الشحات هيمنة الأهلي في الدقيقة 38 عندما وضع الكرة في الشباك من فوق الحارس المتقدم من مرماه بعدما خرج لإبعاد تمريرة عرضية لم يحسن التعامل معها.

وبعد ست دقائق فقط، ضاعف محمد مجدي (أفشة) تقدم الأهلي من هجمة مرتدة سريعة عندما تعثر أحد مدافعي الفريق الأوغندي قرب منطقة جزائه ليقطع طاهر محمد طاهر الكرة ويتوغل داخل المنطقة قبل أن يلعب تمريرة عرضية منخفضة حولها أفشة إلى داخل الشباك.

وأحرز الشحات الهدف الثالث من تسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى الضيقة، بعدما استقبل بمهارة تمريرة من حارس مرماه محمد الشناوي في الدقيقة 52.

واختتم طاهر التسجيل في الدقيقة 68 بضربة رأس قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلاً تمريرة عرضية من البديل أحمد عيد.

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مدرب الغرافة: الأهلي صعب

بيدرو مارتينيز (نادي الغرافة)
بيدرو مارتينيز (نادي الغرافة)
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مدرب الغرافة: الأهلي صعب

بيدرو مارتينيز (نادي الغرافة)
بيدرو مارتينيز (نادي الغرافة)

أكد بيدرو مارتينيز، مدرب الغرافة القطري، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الأهلي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن المباراة ستكون قوية ومتكافئة، على غرار مواجهة الهلال، في ظل ما يمتلكه الفريق السعودي من عناصر مميزة وخبرة قارية.

وقال مارتينيز خلال المؤتمر الصحافي: «أتوقع مباراة قوية وندية كبيرة، وأعتقد أنها ستكون مشابهة لمواجهة الهلال. الأهلي فريق يمتلك عناصر مميزة، ويكفي أنه بطل النسختين الماضيتين، لكننا سنقاتل من أجل حصد النقاط».

وأضاف: «قدمنا مستويات جيدة في المباراتين الماضيتين، لكننا لم نوفق في تحقيق الانتصار. نعلم أن التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق في مثل هذه المواجهات، ولذلك سنكون في كامل تركيزنا وجاهزيتنا».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن ضغط الجدولة، بعد مواجهة الاستقلال ثم الهلال، والآن الأهلي، قال مدرب الغرافة: «هذه قرعة المسابقة، ونحن نحترم الجدولة. صحيح أن القرعة وضعتنا أمام 5 فرق سعودية، والسعودية تمر حالياً بمرحلة مشروع واستقطابات ضخمة، لكن هذا ليس السبب الحقيقي».

وتابع: «قدمنا مباريات مميزة أمام الهلال والاستقلال، وأنا واثق بأننا سنحقق الانتصارات إذا حافظنا على تركيزنا في المواجهات المقبلة. الفريق تحسن بشكل كبير، وظهر ذلك في مباراتنا الأخيرة أمام الاستقلال، ولذلك أثق بقدرتنا على تحقيق نتائج إيجابية مستقبلاً».

بدوره، شدد ياسين إبراهيمي، لاعب الغرافة القطري، على قدرة فريقه على منافسة الأهلي وتحقيق الفوز، مؤكداً أن فريقه يمتلك عناصر مميزة قادرة على تقديم أداء قوي وإسعاد الجماهير.

وقال إبراهيمي خلال المؤتمر الصحافي: «الأهلي فريق كبير، ويملك لاعبين مميزين، وهو بطل النسختين الماضيتين، لكننا نمتلك أيضاً لاعبين مميزين وذوي جودة عالية، وسنسعى إلى إسعاد جماهيرنا وتحقيق الانتصار».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن نصيحته للاعبين الشباب، من خلال مسيرته الكروية على مستويات عالية في أوروبا وأفريقيا والخليج، أوضح إبراهيمي أن دعم زملائه والإيجابية يمثلان جزءاً أساسياً من مسيرته.

وقال: «أسعى دائماً إلى مساعدة زملائي، وكنت إيجابياً مع اللاعبين طوال مسيرتي في أوروبا وأفريقيا والخليج. أتمنى للاعبين الشباب مواصلة التطور، سواء في السعودية أو قطر أو في مختلف أنحاء العالم؛ فالالتزام والعمل المثمر يقودان إلى النجاح».

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