البحرين تستضيف الجولتين الثالثة والرابعة من «فورمولا 4»

تستضيف حلبة البحرين الدولية منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من بطولة «فورمولا 4 السعودية» لموسم 2026، خلال الفترة من 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي حتى 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعد إقامة الجولتين الافتتاحيتين على حلبة كورنيش جدة.

وتدخل البطولة، التي تقام للموسم الثالث مرحلة جديدة من المنافسات بمشاركة مجموعة من السائقين السعوديين والعرب والأجانب، في إطار البطولة المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات.

وشهدت الجولتان الأولى والثانية فوز السائقين آرتشي أوين ومارلون باير بسباقات ضمن منافسات البطولة، فيما حقق السعودي عبد الله كامل أفضل نتيجة للسائقين السعوديين حتى الآن، بعدما حل في المركز الثاني خلال الجولة الثانية.

ويشارك في البطولة السعوديان عبد الله كامل وفارس أورقنجي، إلى جانب الإماراتي زكريا دولة، والأردني حمزة الفايز، واللبناني جورج نصار، وعدد من السائقين الأجانب.

وتُقام منافسات الجولة الثالثة يوم 31 أكتوبر، بالتزامن مع سباقات «موتور مانيا تحدي الحلبة»، فيما تشهد الحلبة إقامة منافسات كأس «بي إم دبليو إم» في الأول من نوفمبر.

وتتواصل الفعاليات المصاحبة للجولة الرابعة بإقامة منافسات كأس السيارات الأميركية في الثالث من نوفمبر، على أن تُقام سباقات «موتور مانيا تحدي الحلبة» في اليوم التالي.

ويخوض السائقون المنافسات بسيارات موحدة من طراز «تاتوس تي 421 – أبارث فورمولا 4» من الجيل الثاني، وفق اللوائح الفنية المعتمدة للبطولة.

وتشهد البطولة كذلك مشاركة كوادر سعودية في المجالات الفنية والهندسية، تشمل مهندسين وميكانيكيين ومتدربين يعملون ضمن الفرق المشاركة، إلى جانب السائقين السعوديين المتنافسين على مراكز المقدمة.