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البحرين تستضيف الجولتين الثالثة والرابعة من «فورمولا 4»

بطولة «فورمولا 4 السعودية» تعود إلى البحرين (فورمولا 4)
بطولة «فورمولا 4 السعودية» تعود إلى البحرين (فورمولا 4)
TT
TT

البحرين تستضيف الجولتين الثالثة والرابعة من «فورمولا 4»

بطولة «فورمولا 4 السعودية» تعود إلى البحرين (فورمولا 4)
بطولة «فورمولا 4 السعودية» تعود إلى البحرين (فورمولا 4)

تستضيف حلبة البحرين الدولية منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من بطولة «فورمولا 4 السعودية» لموسم 2026، خلال الفترة من 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي حتى 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعد إقامة الجولتين الافتتاحيتين على حلبة كورنيش جدة.

وتدخل البطولة، التي تقام للموسم الثالث مرحلة جديدة من المنافسات بمشاركة مجموعة من السائقين السعوديين والعرب والأجانب، في إطار البطولة المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات.

وشهدت الجولتان الأولى والثانية فوز السائقين آرتشي أوين ومارلون باير بسباقات ضمن منافسات البطولة، فيما حقق السعودي عبد الله كامل أفضل نتيجة للسائقين السعوديين حتى الآن، بعدما حل في المركز الثاني خلال الجولة الثانية.

ويشارك في البطولة السعوديان عبد الله كامل وفارس أورقنجي، إلى جانب الإماراتي زكريا دولة، والأردني حمزة الفايز، واللبناني جورج نصار، وعدد من السائقين الأجانب.

وتُقام منافسات الجولة الثالثة يوم 31 أكتوبر، بالتزامن مع سباقات «موتور مانيا تحدي الحلبة»، فيما تشهد الحلبة إقامة منافسات كأس «بي إم دبليو إم» في الأول من نوفمبر.

وتتواصل الفعاليات المصاحبة للجولة الرابعة بإقامة منافسات كأس السيارات الأميركية في الثالث من نوفمبر، على أن تُقام سباقات «موتور مانيا تحدي الحلبة» في اليوم التالي.

ويخوض السائقون المنافسات بسيارات موحدة من طراز «تاتوس تي 421 – أبارث فورمولا 4» من الجيل الثاني، وفق اللوائح الفنية المعتمدة للبطولة.

وتشهد البطولة كذلك مشاركة كوادر سعودية في المجالات الفنية والهندسية، تشمل مهندسين وميكانيكيين ومتدربين يعملون ضمن الفرق المشاركة، إلى جانب السائقين السعوديين المتنافسين على مراكز المقدمة.

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الشاب يونس إبراهيم لاعب برايتون ضمن حسابات «الفراعنة»

يونس إبراهيم يحتفل بفوز برايتون على كانو زالغيريس الليتواني (نادي برايتون)
يونس إبراهيم يحتفل بفوز برايتون على كانو زالغيريس الليتواني (نادي برايتون)
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الشاب يونس إبراهيم لاعب برايتون ضمن حسابات «الفراعنة»

يونس إبراهيم يحتفل بفوز برايتون على كانو زالغيريس الليتواني (نادي برايتون)
يونس إبراهيم يحتفل بفوز برايتون على كانو زالغيريس الليتواني (نادي برايتون)

يتابع المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن عن كثب ما يقدمه الشاب يونس إبراهيم لاعب خط الوسط المهاجم لفريق برايتون الإنجليزي، وفق ما قال مصدر بمنتخب «الفراعنة» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ولفت إبراهيم، المولود في أستراليا (البالغ 18 عاماً)، الأنظار بعدما تم تصعيده للفريق الأول لبرايتون هذا الموسم، قبل أن يشارك رسمياً أمام كانو زالغيريس الليتواني في مسابقة كونفرنس ليغ، حيث صنع هدفاً في الفوز برباعية نظيفة الخميس.

ويمكن لإبراهيم اللعب لأربع منتخبات مختلفة بفضل جنسية والديه وبلد مولده، وهي مصر والمغرب وإنجلترا وأستراليا، ما دفع الاتحاد المصري لكرة القدم من خلال لجنة المحترفين ذوي الأصول المصرية للإسراع في مخاطبة اللاعب.

وكشف المصدر: «يونس إبراهيم في حسابات حسام حسن لمعسكر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وربما يتم استدعاؤه بالفعل. ننتظر انتهاء اتحاد الكرة من الإجراءات القانونية المطلوبة، ونرغب في تكرار تجربة هيثم حسن».

وانضم هيثم حسن الذي يحمل الجنسيات المصرية والتونسية والفرنسية لمنتخب مصر الأول في مارس (آذار) الماضي قبل أن يشارك مع «الفراعنة» في كأس العالم ويظهر بمستوى مميز.

من ناحية أخرى، أكد المصدر أن حسام حسن لا يتحفظ على ضم أي لاعب في معسكر المنتخب المقبل، والذي يشهد خوض مصر مباراتين أمام مالاوي في القاهرة وليلنغوي في 11 و15 نوفمبر ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027 التي تقام في تنزانيا وكينيا وأوغندا.

وقال: «لا توجد أي أزمة مع أي لاعب في الوقت الحالي. المدير الفني لم يبد أي تحفظ على ضم أي لاعب لأسباب غير فنية».

وكان معسكر المنتخب السابق قد شهد عدة أزمات بعدما هاجم حسام حسن حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، ما دفع ناديه لإصدار بيان انتقد فيه مدرب المنتخب وطالب بالتحقيق معه، قبل أن يعود حسن ويبدي احترامه لقائد الفريق الأحمر.

كما ثارت أزمة أخرى بعد خروج محمد صلاح من الملعب في مباراة أنغولا وما أتبعه بمغادرة اللاعب من معسكر المنتخب وعدم خوض مباراة جنوب السودان بحجة عدم الرغبة في اللعب على النجيل الاصطناعي.

ثم خرج محمد عبد المنعم الذي لم يشارك في مباراة أنغولا، بدوره للسبب ذاته، وامتد غياب اللاعبين عن مباراة جنوب أفريقيا الودية.

وأكد المصدر: «حسن أغلق باب الأزمات كلها، والباب مفتوح أمام جميع اللاعبين للمشاركة في المعسكر المقبل طبقاً للحالة الفنية لكل منهم».

وذكر أن الجهاز الفني للمنتخب ينتظر تحديد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة لمصير بطولة كأس السوبر المصرية قبل الاستقرار على برنامج المعسكر.

وكان من المقرر إقامة كأس السوبر المصرية في أبو ظبي في الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر المقبل بمشاركة أندية الزمالك وبيراميدز والمصري والأهلي، إلّا أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يؤكد الموعد النهائي وسط أنباء عن تراجع أبو ظبي عن استضافتها.

وأتم المصدر: «ننتظر القرار النهائي حول موعد المسابقة، وما إذا كانت رابطة الأندية ستضع مباريات بالدوري المحلي في حالة تأجيلها، وبناء على ذلك يعلن البرنامج الخاص بالمعسكر».

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027 برصيد 4 نقاط من تعادل سلبي مع أنغولا ثم الفوز على جنوب السودان 5-0.

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الرياضة كرة القدم رياضة مصرية الدوري الإنجليزي مصر
الرياضة رياضة عربية

البحرين تستضيف الجولتين الثالثة والرابعة من «فورمولا 4»

بطولة «فورمولا 4 السعودية» تعود إلى البحرين (فورمولا 4)
بطولة «فورمولا 4 السعودية» تعود إلى البحرين (فورمولا 4)
TT
TT

البحرين تستضيف الجولتين الثالثة والرابعة من «فورمولا 4»

بطولة «فورمولا 4 السعودية» تعود إلى البحرين (فورمولا 4)
بطولة «فورمولا 4 السعودية» تعود إلى البحرين (فورمولا 4)

تستضيف حلبة البحرين الدولية منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من بطولة «فورمولا 4 السعودية» لموسم 2026، خلال الفترة من 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي حتى 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعد إقامة الجولتين الافتتاحيتين على حلبة كورنيش جدة.

وتدخل البطولة، التي تقام للموسم الثالث مرحلة جديدة من المنافسات بمشاركة مجموعة من السائقين السعوديين والعرب والأجانب، في إطار البطولة المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات.

وشهدت الجولتان الأولى والثانية فوز السائقين آرتشي أوين ومارلون باير بسباقات ضمن منافسات البطولة، فيما حقق السعودي عبد الله كامل أفضل نتيجة للسائقين السعوديين حتى الآن، بعدما حل في المركز الثاني خلال الجولة الثانية.

ويشارك في البطولة السعوديان عبد الله كامل وفارس أورقنجي، إلى جانب الإماراتي زكريا دولة، والأردني حمزة الفايز، واللبناني جورج نصار، وعدد من السائقين الأجانب.

وتُقام منافسات الجولة الثالثة يوم 31 أكتوبر، بالتزامن مع سباقات «موتور مانيا تحدي الحلبة»، فيما تشهد الحلبة إقامة منافسات كأس «بي إم دبليو إم» في الأول من نوفمبر.

وتتواصل الفعاليات المصاحبة للجولة الرابعة بإقامة منافسات كأس السيارات الأميركية في الثالث من نوفمبر، على أن تُقام سباقات «موتور مانيا تحدي الحلبة» في اليوم التالي.

ويخوض السائقون المنافسات بسيارات موحدة من طراز «تاتوس تي 421 – أبارث فورمولا 4» من الجيل الثاني، وفق اللوائح الفنية المعتمدة للبطولة.

وتشهد البطولة كذلك مشاركة كوادر سعودية في المجالات الفنية والهندسية، تشمل مهندسين وميكانيكيين ومتدربين يعملون ضمن الفرق المشاركة، إلى جانب السائقين السعوديين المتنافسين على مراكز المقدمة.

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الرياضة رياضة سباق السيارات البحرين
الرياضة رياضة عربية

قطر تستعد لاستضافة بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين

قطر تستضيف «خليجي الأساطير» بمشاركة 8 منتخبات (اتحاد كأس الخليج)
قطر تستضيف «خليجي الأساطير» بمشاركة 8 منتخبات (اتحاد كأس الخليج)
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TT

قطر تستعد لاستضافة بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين

قطر تستضيف «خليجي الأساطير» بمشاركة 8 منتخبات (اتحاد كأس الخليج)
قطر تستضيف «خليجي الأساطير» بمشاركة 8 منتخبات (اتحاد كأس الخليج)

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، يوم الأحد، عن إقامة النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين خلال الفترة من 30 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في قطر.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من أبرز نجوم وأساطير كرة القدم من الاتحادات الخليجية الثمانية؛ حيث تُقام 15 مباراة على 3 استادات، هي استاد «حمد الكبير»، واستاد «حمد بن خليفة»، واستاد «سعود بن عبد الرحمن».

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب العراقي، حامل اللقب، في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية وعُمان والكويت، فيما تضم المجموعة الثانية المنتخب القطري، ممثل البلد المستضيف، إلى جانب منتخبات الإمارات والبحرين واليمن.

وتُقام مباريات البطولة على شوطين، مدة كل منهما 20 دقيقة، مع السماح بإجراء عدد غير محدود من التبديلات. وفي حال انتهاء أي مباراة من مباريات الأدوار الإقصائية بالتعادل بعد مرور 40 دقيقة يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز.

وتنطلق منافسات البطولة يوم الجمعة 30 أكتوبر، على استاد «حمد الكبير»، بلقاء يجمع المنتخب القطري وشقيقه المنتخب البحريني، فيما تُقام المباراة النهائية يوم الخميس 5 نوفمبر، على استاد «سعود بن عبد الرحمن».

وتُلعب مباريات «كأس الخليج لقدامى اللاعبين قطر 2026» خلال أيام الراحة في بطولة «كأس الخليج تحت 17 عاماً 2026»، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 16 أكتوبر إلى 4 نوفمبر.

كما يزخر موسم كرة القدم في قطر بعدد من البطولات المرتقبة، وفي مقدمتها بطولة «كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2026»، التي تُقام خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر (كانون الأول)، في مجمع المسابقات بأسباير زون.

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