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الرياضة رياضة عربية

مصر: الفوز ببطولة المصارعة العالمية يجدد مطالبات دعم الألعاب الفردية

مصطفى حسين محتفلاً بالنصر في بطولة العالم للمصارعة (وزارة الشباب والرياضة)
مصطفى حسين محتفلاً بالنصر في بطولة العالم للمصارعة (وزارة الشباب والرياضة)
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مصر: الفوز ببطولة المصارعة العالمية يجدد مطالبات دعم الألعاب الفردية

مصطفى حسين محتفلاً بالنصر في بطولة العالم للمصارعة (وزارة الشباب والرياضة)
مصطفى حسين محتفلاً بالنصر في بطولة العالم للمصارعة (وزارة الشباب والرياضة)

جدد فوز المصارع المصري مصطفى حسين بالميدالية الذهبية لبطولة العالم في المصارعة الرومانية تحت 23 عاماً مطالبات في الأوساط الرياضية المصرية بدعم أبطال الألعاب الفردية، مع تأكيدات من وزير الشباب والرياضة المصري، جوهر نبيل، على دعم مصر لأبطالها الرياضيين.

واستقبل نبيل، بمطار القاهرة الدولي، صباح السبت، البطل المصري مصطفى حسين، بطل المصارعة الرومانية، عقب عودته من أميركا بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للمصارعة تحت 23 سنة، في إنجاز وصفه بيان للوزارة بأنه «تاريخي للرياضة المصرية».

وحرص الوزير على تهنئة البطل فور وصوله، مشيداً بالإنجاز الذي حققه، ومؤكداً أن هذا التتويج يعكس ما تشهده الرياضة المصرية من تقدم، بفضل جهود اللاعبين، والأجهزة الفنية، والاتحادات الرياضية.

وأكد جوهر نبيل خلال بيان للوزرة أن «الدولة المصرية تضع دعم الاتحادات الرياضية واللاعبين في مقدمة أولوياتها»، مضيفاً: «حريصون على توفير كل سبل الدعم للاتحادات الرياضية، والرياضيين، من إعداد، وتأهيل، ورعاية، لأن هذه الإنجازات هي ثمرة العمل الجاد، والتخطيط السليم، وستظل الدولة داعمة لأبنائها من الأبطال في مختلف الألعاب، والمنافسات القارية، والدولية».

وأعرب الوزير عن اعتزازه وفخره بالبطل، متمنياً له مزيداً من التوفيق، والنجاحات في البطولات المقبلة، لافتاً إلى أهمية استثمار هذا الإنجاز في إلهام الشباب للسعي بقوة نحو تحقيق أهدافهم، بالإضافة إلى تشجيعهم على ممارسة الرياضة.

وقال المصارع المصري مصطفى حسين بطل العالم في المصارعة الرومانية تحت 23 سنة: «سعادتي لا توصف بهذا اللقب، وهو ليس نهاية الطريق، بل بدايته، وأعد كل المصريين الذين شجعوني وفرحوا بهذا الإنجاز بأنني سأبذل أقصى ما لدي في كل بطولة أشارك فيها، وسأعمل بكل جهد حتى أرد لهم جزءاً من دعمهم الكبير، وأن تكون هذه الذهبية أولى خطواتي نحو تحقيق إنجازات أكبر».

وقال الناقد الرياضي المصري أسامة صقر: «مصر تشهد طفرة كبيرة في الألعاب الفردية، لكن في الوقت نفسه نلاحظ هروب اللاعبين، لأنهم لا يجدون الاهتمام الملائم بهم»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «فوز المصارع مصطفى حسين ببطولة العالم للمصارعة أمر يجب الاحتفاء به، لكن يجب الحفاظ على هذا البطل، ودعمه بما يليق ببطل للعالم».

وكانت الفترة الماضية شهدت وقائع هروب لاعبين مصريين إلى أوروبا خلال مشاركاتهم في بطولات، وأرجعوا ذلك لقلة الإمكانيات، ومحدودية الدعم الذي يقدم لهم، وهي القضية التي أثارت جدلاً كبيراً في مصر، رغم اتجاه اتحادات رياضية ووزارة الشباب والرياضة للتعاقد مع شركات لدعم اللاعبين، والأبطال المصريين في الألعاب المختلفة. وهو ما ظهر خلال استقبال البطل مصطفى حسين، حيث كان في استقباله بمطار القاهرة إلى جانب وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، وكذلك رئيس شركة «روابط» الرياضية، الراعي الرسمي للبطل المصري.

ويلفت الناقد الرياضي إلى أن «الرياضات الفردية التي تشهد طفرة في مصر كثيرة -مثل الأسكواش، والمصارعة، والجودو، والسلاح، والتايكوندو، والكاراتيه، والخماسي الحديث- تحتاج لاهتمام كبير، ويمكن أن نحصد من خلالها العديد من الإنجازات إذا طبقنا الأسلوب العلمي الصحيح، والتدريب والرعاية الملائمين، يمكننا أن نصنع أبطالاً عالميين مثلما حدث في الفترة الأخيرة»، على حد تعبيره.

فيما أعرب الناقد الرياضي المصري محمد البرمي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن تمنيه أن «تخصص إدارة الرياضة في مصر دعماً أكبر للألعاب التي يحقق فيها اللاعبون المصريون نتائج إيجابية، ومن بينها ألعاب المصارعة، ورفع الأثقال»، مؤكداً أنه من الضروري بالإضافة للرهان على دعم وتأهيل اللاعبين للأولمبياد، فإنه يجب أيضاً أن يكون هناك اهتمام ودعم وتأهيل لبطولات العالم، خصوصاً للاعبي الرياضات الفردية.

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الرياضة رياضة عربية

الزمالك يعاقب منسي بسبب احتفاليته أمام الجيش الرواندي... واللاعب: «كنت مضغوطاً»

منسي خلال الاحتفالية (نادي الزمالك)
منسي خلال الاحتفالية (نادي الزمالك)
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الزمالك يعاقب منسي بسبب احتفاليته أمام الجيش الرواندي... واللاعب: «كنت مضغوطاً»

منسي خلال الاحتفالية (نادي الزمالك)
منسي خلال الاحتفالية (نادي الزمالك)

قرر نادي الزمالك المصري توقيع عقوبة مالية مغلظة على ناصر منسي مهاجم الفريق، بسبب تصرفه عقب تسجيل هدف الفوز في شباك الجيش الرواندي الجمعة في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وذكر المركز الإعلامي لنادي الزمالك أن عبد الناصر محمد مدير الكرة قرر توقيع غرامة مالية مغلظة على اللاعب بسبب تصرفه عقب تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90.

وكان منسي قد سجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني ليقود الزمالك إلى الفوز على الجيش الرواندي، ثم قام بخلع قميص الفريق وإلقاءه على الأرض مما تسبب في غضب جماهير الفريق التي عبرت عن استياءها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن منسي تقدم باعتذار إلى الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال وعبد الناصر محمد مدير الكرة وزملائه بالفريق خلال تناول وجبة العشاء عقب المباراة.

وأوضح أن اللاعب تقبل العقوبة الموقعة عليه بعدما تم إخطاره بقيمة الغرامة المالية وأعلن التزامه بقرار إدارة الكرة من خلال مقطع فيديو سجله عقب اللقاء.

من جانبه حرص ناصر منسي على توجيه رسالة اعتذار إلى جماهير الزمالك

وقال منسي: "مبروك لجمهور نادي الزمالك والحمد لله على المكسب وكنت مضغوطا خلال الفترة الماضي".

وأضاف: "لم أقصد الإساءة لأي فرد عقب تسجيل الهدف ومتقبل أي قرار من إدارة الكرة بالنادي وكنت أعاني من ضغوط في الفترة الماضية وأتمنى إسعادكم في الفترة المقبلة".

وكان الزمالك قد حقق فوزا ثمينا على مضيفه الجيش الرواندي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي.

ويكفي الزمالك الفوز أو التعادل في مباراة الإياب المقررة يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بالقاهرة لحسم تأهله إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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نادي الزمالك مصر
الرياضة رياضة عربية

«أبطال أفريقيا»: صابر يقود بيراميدز للفوز على المريخ بنتيو

احتفالية لاعبي بيراميدز بالفوز على المريخ بنيتو الجنوب سوداني (نادي بيراميدز)
احتفالية لاعبي بيراميدز بالفوز على المريخ بنيتو الجنوب سوداني (نادي بيراميدز)
TT
TT

«أبطال أفريقيا»: صابر يقود بيراميدز للفوز على المريخ بنتيو

احتفالية لاعبي بيراميدز بالفوز على المريخ بنيتو الجنوب سوداني (نادي بيراميدز)
احتفالية لاعبي بيراميدز بالفوز على المريخ بنيتو الجنوب سوداني (نادي بيراميدز)

سجل الدولي المصري محمود صابر هدفاً في الشوط الأول قاد به بيراميدز المصري للفوز 1 - 0 على مضيفه المريخ بنيتو بطل جنوب السودان في استاد جوبا الدولي، الجمعة، في افتتاح مباريات ذهاب دور 32 من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في القاهرة يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، وفرض بيراميدز سيطرته بشكل أكبر، وترجم تفوقه بهدف بعد مرور نصف ساعة من اللعب سجله صابر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وقدم المريخ بنيتو عدداً من المحاولات للتعادل، وطالب لاعبوه بركلة جزاء قبل الدقيقة 80، لكن حكم المباراة أشار بمواصلة اللعب.

وطُرد محمود مرعي مدافع بيراميدز في الدقيقة 89 لحصوله على الإنذار الثاني، ليتأكد غيابه عن مواجهة الإياب بملعب 30 يونيو بالقاهرة.

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الرياضة رياضة عربية

السعودي «القحطاني» يدير افتتاح كأس الخليج للناشئين بين قطر والصين

علي القحطاني (الشرق الأوسط)
علي القحطاني (الشرق الأوسط)
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السعودي «القحطاني» يدير افتتاح كأس الخليج للناشئين بين قطر والصين

علي القحطاني (الشرق الأوسط)
علي القحطاني (الشرق الأوسط)

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي، الخميس، تعيينات حكام مباراتي الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من النسخة الثانية لبطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 16 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري إلى الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وذكرت اللجنة الإعلامية للبطولة في بيان أن الحكم السعودي علي القحطاني سيدير المباراة الافتتاحية التي تجمع المنتخب القطري بنظيره الصيني، الجمعة، على استاد حمد الكبير.

ويعاون القحطاني مواطناه سعد الشبرمي ومحمد وزي فيما يتولى السعودي عبدالله زربان مهمة الحكم الرابع وعبدالله البلوشي مهمة مقيم الحكام.

وأسندت اللجنة إدارة المباراة الثانية التي تجمع منتخبي الإمارات والبحرين على استاد حمد بن خليفة إلى الحكم الكويتي داود العبدالله ويعاونه مواطنه شافي الفيلكاوي والعراقي شاكر أديب، فيما يتولى العراقي ليث سطامي مهمة الحكم الرابع وعبدالرحمن العمري مهمة مقيم الحكام.

وتشهد البطولة مشاركة 10 منتخبات تخوض 23 مباراة في أكبر نسخة من حيث عدد المنتخبات المشاركة، وفقاً لبيان اللجنة الإعلامية.

وتقام المنافسات بإشراف اللجنة المحلية المنظمة في قطر بالتنسيق مع الاتحاد الخليجي لكرة القدم.

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