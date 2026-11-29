قالت الحكومة الصينية، اليوم (الأحد)، إن «إعادة التوحيد» لا يمكن إيقافها، وذلك رداً على الانتخابات المحلية التي جرت في تايوان، والتي ضاعف فيها الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم عدد المدن والأقاليم التي يسيطر عليها، رغم خسارته انتخابات رئاسة بلدية تايبيه.

تعتبر الصين تايوان، التي تحكم ديمقراطياً، جزءاً من أراضيها، ولم تتخلَّ عن استخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها. وترفض حكومة تايوان المطالبات الإقليمية التي تطرحها بكين.

وقال المكتب الصيني لشؤون تايوان في بيان إنه «أحيط علماً» بنتائج الانتخابات، مضيفاً أن «الرأي العام السائد» في تايوان يريد السلام والتنمية والتبادل والتعاون.

وقال: «مهما تغير الوضع السياسي الداخلي في الجزيرة، فإنه لا يمكن أن يغير اتجاه ومسار التطور المتواصل للتبادلات عبر مضيق تايوان».

وأضاف المكتب أن ذلك «لا يمكنه أيضاً وقف الاتجاه التاريخي المتمثل في أن الوطن الأم يجب حتماً أن يُعاد توحيده».

وقال إن الحكومة ستواصل «القمع الحازم للقوى الانفصالية الداعية لاستقلال تايوان ومعارضة التدخل الخارجي».

وترفض الصين التحدث مع رئيس تايوان لاي تشينغ-تي، واصفة إياه بأنه «انفصالي».

ويقول لاي، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي، إن شعب تايوان وحده هو الذي يمكنه تقرير مستقبله.