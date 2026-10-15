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الرياضة رياضة عربية

سلمان بن إبراهيم: السعودية قادرة على تنظيم «كأس آسيا» استثنائية في 2027

الشيخ سلمان بن إبراهيم (الشرق الأوسط)
الشيخ سلمان بن إبراهيم (الشرق الأوسط)
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سلمان بن إبراهيم: السعودية قادرة على تنظيم «كأس آسيا» استثنائية في 2027

الشيخ سلمان بن إبراهيم (الشرق الأوسط)
الشيخ سلمان بن إبراهيم (الشرق الأوسط)

جدد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ثقته الكاملة في استعدادات السعودية لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، مؤكداً أن جميع التحضيرات والتجهيزات تسير وفق الخطط والجداول الزمنية المعتمدة، دون وجود أي تغيير على ترتيبات الاستضافة في الوقت الراهن.

وقال الشيخ سلمان في تصريح لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «نحن على تواصل وتنسيق مستمر مع الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا (السعودية 2027)، ونتابع باهتمام مختلف مراحل الاستعدادات، ونشعر بسعادة كبيرة حيال التقارير الإيجابية التي نتلقاها باستمرار، والتي تعكس حجم العمل والجهود المبذولة من الأشقاء في السعودية، وتعزز ثقتنا في قدرتهم على تقديم نسخة استثنائية وناجحة من البطولة القارية».

وأضاف: «السعودية تمتلك إمكانات تنظيمية وبنية تحتية متطورة وخبرات كبيرة في استضافة الأحداث الرياضية الدولية، ونحن على ثقة بأن كأس آسيا 2027 ستكون محطة متميزة في تاريخ البطولة، بما يعكس المكانة المتنامية لكرة القدم الآسيوية».

ورداً على سؤال بشأن احتمالية حدوث تطورات قد تؤثر على ترتيبات البطولة، أوضح الشيخ سلمان أن الحديث عن مثل هذه الاحتمالات يعد سابقاً لأوانه، وشدد على أن الأولوية الحالية للاتحاد الآسيوي تتمثل في مواصلة العمل وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، وضمان استكمال جميع الاستعدادات لإقامة البطولة في موعدها المحدد.

وقال: «تركيزنا اليوم منصب على استمرار جميع الخطط والبرامج التشغيلية لاستضافة كأس آسيا 2027 في السعودية، ولا توجد في الوقت الراهن أي مستجدات تستدعي تغيير الترتيبات القائمة».

وتابع: «وبطبيعة الحال، فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يراقب كل الظروف المحيطة ويتعامل دائماً بمسؤولية ومرونة مع مختلف الظروف، وسيبقى منفتحاً على دراسة جميع الخيارات التي تضمن استمرارية البطولة ونجاحها، إذا ما استدعت التطورات المستقبلية ذلك، وأي قرارات ستتخذ بهذا الشأن ستكون بالتنسيق والتعاون الكامل بين الاتحاد الآسيوي والجانب السعودي».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يتطلع بثقة إلى إقامة كأس آسيا 2027 في السعودية، مشيداً بالتعاون الوثيق والجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية لضمان تنظيم بطولة تليق بمكانة الكرة الآسيوية وتطلعات جماهيرها.

يذكر أن السعودية تستضيف نهائيات كأس آسيا 2027، خلال الفترة من 7 يناير (كانون الثاني) وحتى 5 فبراير (شباط) 2027، بمشاركة 24 منتخباً آسيوياً.

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الرياضة رياضة عربية

الزمالك يسدد مستحقات أكينيولا... ويقترب من إنهاء أزمة فرجاني

لاعبو الزمالك خلال تدريباتهم الأخيرة في راوندا استعداداً لملاقاة باتريويتك ضمن دوري أبطال أفريقيا (نادي الزمالك)
لاعبو الزمالك خلال تدريباتهم الأخيرة في راوندا استعداداً لملاقاة باتريويتك ضمن دوري أبطال أفريقيا (نادي الزمالك)
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الزمالك يسدد مستحقات أكينيولا... ويقترب من إنهاء أزمة فرجاني

لاعبو الزمالك خلال تدريباتهم الأخيرة في راوندا استعداداً لملاقاة باتريويتك ضمن دوري أبطال أفريقيا (نادي الزمالك)
لاعبو الزمالك خلال تدريباتهم الأخيرة في راوندا استعداداً لملاقاة باتريويتك ضمن دوري أبطال أفريقيا (نادي الزمالك)

أعلن نادي الزمالك المصري، الخميس، سداد المستحقات المالية المتأخرة للبنيني سامسون أكينيولا، لاعب الفريق السابق، في إطار التسوية التي جرى الاتفاق عليها بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

وقال حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، اليوم الخميس، إن الإدارة انتهت من سداد مستحقات أكينيولا، وفقاً للاتفاق المبرَم معه، مشيراً إلى أن النادي يعمل حالياً على تجهيز المستحقات المالية للتونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق السابق، تمهيداً لسدادها بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وأضاف المندوه أن إدارة الزمالك تلتزم بتنفيذ التسويات المالية التي توصلت إليها مع اللاعبين والمدرّبين السابقين، قبل الحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية بنهاية يوليو (تموز) الماضي.

وأوضح أن النادي يسعى للوفاء بجميع التزاماته المالية في المواعيد المحددة؛ لتجنب الدخول في نزاعات أو شكاوى جديدة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأكد أمين صندوق الزمالك أن الإدارة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير السيولة المالية اللازمة لسداد المستحقات المتأخرة، مشدداً على استمرار العمل وفق هذه السياسة، خلال الفترة المقبلة؛ لضمان حصول جميع الأطراف على مستحقاتهم المالية دون الدخول في أزمات قانونية جديدة.

واختتم المندوه تصريحاته بتأكيد أن إدارة الزمالك حريصة على إنهاء الملفات المالية العالقة مع اللاعبين والمدربين السابقين، بما يحافظ على استقرار النادي ويُجنبه التعرض لنزاعات جديدة أمام الجهات الرياضية الدولية.

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نادي الزمالك مصر
الرياضة رياضة عربية

«كاف» يحسم موعد مباراة المريخ بنتيو وبيراميدز في «أبطال أفريقيا»

من تدريبات بيراميدز الأخيرة استعداداً للمباراة (نادي بيراميدز)
من تدريبات بيراميدز الأخيرة استعداداً للمباراة (نادي بيراميدز)
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«كاف» يحسم موعد مباراة المريخ بنتيو وبيراميدز في «أبطال أفريقيا»

من تدريبات بيراميدز الأخيرة استعداداً للمباراة (نادي بيراميدز)
من تدريبات بيراميدز الأخيرة استعداداً للمباراة (نادي بيراميدز)

حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الموعد الرسمي لمباراة المريخ بنتيو بطل جنوب السودان وضيفه بيراميدز المصري المقررة الجمعة في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مراقب المباراة خلال الاجتماع الفني الذي عقد الخميس أن اللقاء سينطلق في الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة جوبا، على استاد جوبا الدولي بعاصمة جنوب السودان.

وذكر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز اليوم أن نادي المريخ بنتيو تقدم بطلب إلى «كاف» لتقديم موعد انطلاق المباراة لمدة نصف ساعة، لتقام في الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة بدلاً من الرابعة والنصف.

وأخطر مراقب «كاف» مسؤولي الناديين خلال الاجتماع الفني بالإبقاء على الموعد المحدد سلفاً دون إجراء أي تعديلات، ليحسم الجدل بشأن توقيت انطلاق المواجهة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في العاصمة المصرية القاهرة، ويتأهل الفائز من الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة إلى مرحلة المجموعات في المسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء.

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دوري أبطال أفريقيا مصر
الرياضة رياضة عربية

مصارع مصري يخطف الاهتمام بحصده ذهبية بطولة العالم

مصطفى حسين بعد فوزه ببطولة العالم في المصارعة (وزارة الشباب والرياضة)
مصطفى حسين بعد فوزه ببطولة العالم في المصارعة (وزارة الشباب والرياضة)
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مصارع مصري يخطف الاهتمام بحصده ذهبية بطولة العالم

مصطفى حسين بعد فوزه ببطولة العالم في المصارعة (وزارة الشباب والرياضة)
مصطفى حسين بعد فوزه ببطولة العالم في المصارعة (وزارة الشباب والرياضة)

خطف المصارع المصري مصطفى حسين الاهتمام بالنتائج التي حققها في بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 23 سنة، حيث حصد الميدالية الذهبية متوجاً بطلاً للعالم خلال البطولة التي أقيمت في لاس فيغاس بأميركا.

وعدّت وزارة الشباب والرياضة المصرية فوز المصارع المصري مصطفى حسين بالميدالية الذهبية «لحظة فخر»، ونشرت المشهد الأخير في البطولة، وكتبت عبر حسابها بـ«فيسبوك»: «احتفال لبطلنا العالمي مصطفى حسين عقب تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 23 عاماً، ورفع علم مصر عالياً على منصات التتويج العالمية... ألف مبروك يا بطل... ومزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عالياً».

وكان اسم مصطفى حسين خطف الاهتمام بعد تصدره «الترند» على منصة «إكس» بمصر، الخميس، ونشر كثير من مستخدمي المنصة مشاهد له في مباراة الدور قبل النهائي وهو يتلاعب بمنافسه الأوكراني الذي هزمه 9 مقابل صفر ليصعد للدور النهائي ويتغلب على بطل أوروبا المجري بنتيجة (5 - 2) ليتوج بطلاً للعالم في المصارعة الرومانية تحت 23 عاماً.

ويرى الناقد الرياضي المصري أيمن هريدي الإنجاز الذي حققه المصارع مصطفى حسين، بعدما واجه منافسه الأوكراني إيرفان ميرزويف في بطولة العالم بالولايات المتحدة الأميركية تحت 23 سنة وحصده الميدالية الذهبية بعد التغلب على خصمه المجري «تأكيداً رسمياً على توهج المصارعة المصرية التي باتت ضمن كبار اللعبة، بفضل المواهب التي تمثل مصر وإصرارها على التفوق والجلوس على منصة التتويج، بالرغم من الصعوبات التي تواجه معظم الأبطال المصريين».

نتائج البطل المصري مصطفى حسين (إكس)

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «نجاح البطل المصري لم يأت من فراغ لكن بعد مسيرة قوية من التحدي والتدريبات والرغبة في رفع علم مصر، وعدم الرهبة من مواجهة أي خصم في العالم، بالإضافة إلى سمعة المصارعة المصرية عالمياً، التي أصبحت (بُعبع) المنافسين في جميع المحافل الدولية».

وأكد هريدي أنه يجب الاهتمام بهؤلاء الأبطال، والعمل على زيادة قدراتهم، وتوفير بيئة تدريبية مناسبة، وإتاحة الفرصة أمامهم للاحتكاك الدولي، وإقامة معسكرات خارجية للحفاظ عليهم، بصفتهم كنزاً رياضياً يسهم في رفع علم مصر.

ويؤكد الناقد الرياضي المصري محمد البرمي أن «مصر لديها تاريخ رائع في منافسات المصارعة، ولديها كثير من الأبطال، وهي من الألعاب التي حصلنا فيها على ميداليات، ولدينا بطل تاريخي مثل كرم جابر»، وبينما يؤكد البرمي سعادته بفوز مصطفى حسين وهذا الاكتساح الكبير لنهائي بطولة العالم للمصارعة الرومانية للشباب تحت 23 سنة المقامة في الولايات المتحدة الأميركية، تمنى أن يحظى هذا البطل بالدعم والتجهيز للأولمبياد والمراهنة على قدراته. قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «هذا البطل يستحق الدعم المادي أولاً قبل المعنوي، فالتجهيز لهذه البطولات والألعاب ليس سهلاً، كما أن دعم هذا البطل سيكون رسالة إيجابية خصوصاً وأننا خلال الأشهر الماضية رأينا أكثر من واقعة هروب لعدد من اللاعبين، وهو مؤشر سيئ، وبالتالي دعم من يحقق ميدالية يعد رسالة ضرورية في هذه اللحظة».

وتابع البرمي: «أكرر أنني أتمنى أن تخصص إدارة الرياضة في مصر الدعم الأكبر للألعاب التي نحقق دائماً فيها نتائج إيجابية ومنها المصارعة ورفع الأثقال، فالرهان دائماً يكون على الميداليات الأولمبية أكثر من بطولات العالم».

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