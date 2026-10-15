«كاف» يحسم موعد مباراة المريخ بنتيو وبيراميدز في «أبطال أفريقيا»

حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الموعد الرسمي لمباراة المريخ بنتيو بطل جنوب السودان وضيفه بيراميدز المصري المقررة الجمعة في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأكد مراقب المباراة خلال الاجتماع الفني الذي عقد الخميس أن اللقاء سينطلق في الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة جوبا، على استاد جوبا الدولي بعاصمة جنوب السودان.
وذكر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز اليوم أن نادي المريخ بنتيو تقدم بطلب إلى «كاف» لتقديم موعد انطلاق المباراة لمدة نصف ساعة، لتقام في الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة بدلاً من الرابعة والنصف.
وأخطر مراقب «كاف» مسؤولي الناديين خلال الاجتماع الفني بالإبقاء على الموعد المحدد سلفاً دون إجراء أي تعديلات، ليحسم الجدل بشأن توقيت انطلاق المواجهة.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في العاصمة المصرية القاهرة، ويتأهل الفائز من الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة إلى مرحلة المجموعات في المسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء.