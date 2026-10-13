«أبطال آسيا 2»: الحسين الأردني يهزم السيب العُماني

تغلب فريق الحسين الأردني على مضيّفه السيب العُماني بنتيجة 3 - 0، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم.
وتألق المهاجم الأردني عارف الحاج (25 عاماً) ليقود الفريق الضيف لتحقيق الانتصار الثمين، بعدما سجل الأهداف الثلاثة في شباك السيب، والتي جاءت في الدقائق 42 و55، و82.
ورفع هذا الفوز رصيد الحسين إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني خلف المتصدر الشرطة العراقي الذي يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعدما فاز في وقت سابق، الثلاثاء، على إيست بنغال الهندي 3 - 2.
أما السيب فيظل متذيلاً الترتيب بلا نقاط بعد أول جولتين.