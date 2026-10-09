الدوري القطري: الدحيل يلحق خسارة قاسية بالشمال تحت أنظار محرز

ألحق الدحيل بالشمال، وصيف النسخة الماضية من الدوري القطري، خسارة أولى ثقيلة 4 - 0، الخميس، في افتتاح منافسات المرحلة الخامسة، فيما خطف الوكرة فوزاً قاتلاً على الغرافة 3 - 2.

يأتي ذلك بينما يتجه النجم الجزائري المخضرم ولاعب مانشستر سيتي والأهلي السابق رياض محرز، إلى توقيع عقد مع النادي حتى نهاية الموسم الحالي، وقد شوهد في المنصة الرئيسية يتابع المباراة.

واستعاد الدحيل نغمة الانتصارات بعد ثلاثة تعادلات، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ويتقدم مؤقتاً إلى المركز الثالث، فيما كلف السقوط المفاجئ الشمال التراجع إلى المركز الرابع مؤقتاً برصيد 8 نقاط.

أما الوكرة فقلب تأخره أمام الغرافة إلى فوز في الرمق الأخير 3 - 2، محققاً انتصاره الأول في البطولة.

ورفع الفائز رصيده إلى 5 نقاط، وتقدم مؤقتاً إلى المركز السابع، فيما واصل الغرافة الترنح بخسارته الثالثة مقابل فوز وتعادل، ليبقى رصيده عند 4 نقاط، ويتراجع إلى المركز العاشر.

وتستكمل المرحلة، الجمعة، بمواجهتي السد مع العربي، وقطر مع الريان، على أن تختتم، السبت، بمباراتي الشحانية مع لوسيل والأهلي مع السيلية.