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الدوري القطري: الدحيل يلحق خسارة قاسية بالشمال تحت أنظار محرز

من المواجهة التي جمعت الدحيل والشمال ضمن الدوري القطري (موقع نادي الدحيل)
من المواجهة التي جمعت الدحيل والشمال ضمن الدوري القطري (موقع نادي الدحيل)
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الدوري القطري: الدحيل يلحق خسارة قاسية بالشمال تحت أنظار محرز

من المواجهة التي جمعت الدحيل والشمال ضمن الدوري القطري (موقع نادي الدحيل)
من المواجهة التي جمعت الدحيل والشمال ضمن الدوري القطري (موقع نادي الدحيل)

ألحق الدحيل بالشمال، وصيف النسخة الماضية من الدوري القطري، خسارة أولى ثقيلة 4 - 0، الخميس، في افتتاح منافسات المرحلة الخامسة، فيما خطف الوكرة فوزاً قاتلاً على الغرافة 3 - 2.

يأتي ذلك بينما يتجه النجم الجزائري المخضرم ولاعب مانشستر سيتي والأهلي السابق رياض محرز، إلى توقيع عقد مع النادي حتى نهاية الموسم الحالي، وقد شوهد في المنصة الرئيسية يتابع المباراة.

واستعاد الدحيل نغمة الانتصارات بعد ثلاثة تعادلات، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ويتقدم مؤقتاً إلى المركز الثالث، فيما كلف السقوط المفاجئ الشمال التراجع إلى المركز الرابع مؤقتاً برصيد 8 نقاط.

أما الوكرة فقلب تأخره أمام الغرافة إلى فوز في الرمق الأخير 3 - 2، محققاً انتصاره الأول في البطولة.

ورفع الفائز رصيده إلى 5 نقاط، وتقدم مؤقتاً إلى المركز السابع، فيما واصل الغرافة الترنح بخسارته الثالثة مقابل فوز وتعادل، ليبقى رصيده عند 4 نقاط، ويتراجع إلى المركز العاشر.

وتستكمل المرحلة، الجمعة، بمواجهتي السد مع العربي، وقطر مع الريان، على أن تختتم، السبت، بمباراتي الشحانية مع لوسيل والأهلي مع السيلية.

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السيلية القطري يستنجد بالإسباني المخضرم خوسيلو لإنقاذ هجومه

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المهاجم الإسباني مرتدياً قميص السيلية (موقع النادي)
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السيلية القطري يستنجد بالإسباني المخضرم خوسيلو لإنقاذ هجومه

المهاجم الإسباني مرتدياً قميص السيلية (موقع النادي)
المهاجم الإسباني مرتدياً قميص السيلية (موقع النادي)

أعلن نادي السيلية المتعثر في الدوري القطري للمحترفين، الخميس، تعاقده مع المهاجم الإسباني المخضرم خوسيلو، في خطوة يأمل من خلالها تعزيز قوته الهجومية بعد بداية صعبة للموسم الحالي.

ويعاني السيلية من بداية متعثرة للموسم بعدما خسر مبارياته الأربع الأولى في الدوري، ليتذيل الترتيب، وهو ما دفع إدارة النادي إلى تدعيم صفوف الفريق أملاً في تحسين النتائج خلال المرحلة المقبلة.

ونشر السيلية مقطع فيديو لتقديم اللاعب، عبر حسابه على منصة «إكس»، مصحوباً بعبارة: «العملاق الإسباني سيلاوي!»، معلناً انضمام خوسيلو إلى صفوف الفريق، دون الكشف عن مدة التعاقد.

ويأتي التعاقد مع خوسيلو (36 عاماً) بعد نهاية ارتباطه بالغرافة، الذي لعب له خلال الموسمين الماضيين، إذ شارك في 58 مباراة في مختلف المسابقات، سجّل خلالها 28 هدفاً، وقدّم 5 تمريرات حاسمة.

ورغم ارتباط اسمه بعدة أندية في دوري الأضواء بإسبانيا وألمانيا عقب انتهاء عقده، فضّل خوسيلو الاستمرار في قطر.

ويملك خوسيلو مسيرة مميزة على المستوى الدولي، إذ خاض 17 مباراة مع منتخب إسبانيا، وكان ضمن تشكيلة المنتخب المتوجة بلقب بطولة أوروبا 2024.

كما أحرز لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في العام ذاته، بعد مسيرة تنقل خلالها بين عدد من الأندية في إسبانيا وإنجلترا وألمانيا، قبل انتقاله إلى الدوري القطري في صيف 2024.

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الرياضة رياضة عربية

بغداد تستضيف «خليجي 28»... وتوجيه بإكمال ملعب التاجيات

المنتخب السعودي يحتفل بتتويجه بلقب «خليجي 27» في جدة (المنتخب السعودي)
المنتخب السعودي يحتفل بتتويجه بلقب «خليجي 27» في جدة (المنتخب السعودي)
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بغداد تستضيف «خليجي 28»... وتوجيه بإكمال ملعب التاجيات

المنتخب السعودي يحتفل بتتويجه بلقب «خليجي 27» في جدة (المنتخب السعودي)
المنتخب السعودي يحتفل بتتويجه بلقب «خليجي 27» في جدة (المنتخب السعودي)

وجّه رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، بإكمال مشروع ملعب التاجيات، ضمن الاستعدادات لاستضافة العاصمة بغداد منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 28»، المقررة عام 2028.

وحسب وسائل إعلام عراقية، جاء توجيه رئيس الوزراء خلال استقباله، اليوم الأربعاء، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، الدكتور عقيل مفتن، ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يونس محمود، في إطار التحضيرات الخاصة باستضافة البطولة وتجهيز المنشآت الرياضية اللازمة لإقامتها في العاصمة.

وكان اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قد أعلن، مساء الأربعاء، الموافقة رسمياً على استضافة بغداد منافسات «خليجي 28»، بعد الاتفاق مع الاتحاد العراقي لكرة القدم وموافقة جميع الأطراف المعنية.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد العراقي لاحقاً الملاعب التي ستحتضن مباريات البطولة، فيما ستزور لجان التفتيش التابعة لاتحاد كأس الخليج العربي العاصمة العراقية خلال الفترة المقبلة، لتقييم جاهزية الملاعب والمنشآت الرياضية والفنادق والخدمات اللوجستية المرتبطة بالاستضافة.

وكان اتحاد كأس الخليج العربي قد منح العراق، في وقت سابق، حق استضافة النسخة الـ28 من البطولة، التي ستقام خلال الفترة من 9 إلى 22 ديسمبر (كانون الأول) 2028، قبل أن يتم اعتماد بغداد رسمياً مدينةً مستضيفة للمنافسات.

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الأهلي يستهل مشواره في «كأس عاصمة مصر» بخماسية في بترول أسيوط

فرحة أهلاوية بأحد الأهداف في المباراة (موقع النادي الأهلي المصري)
فرحة أهلاوية بأحد الأهداف في المباراة (موقع النادي الأهلي المصري)
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الأهلي يستهل مشواره في «كأس عاصمة مصر» بخماسية في بترول أسيوط

فرحة أهلاوية بأحد الأهداف في المباراة (موقع النادي الأهلي المصري)
فرحة أهلاوية بأحد الأهداف في المباراة (موقع النادي الأهلي المصري)

حقق الأهلي فوزاً كبيراً على بترول أسيوط بنتيجة 5-صفر، الأربعاء، في انطلاقة منافسات النسخة السادسة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة «كأس عاصمة مصر».

وتقدم الأهلي بهدفين في الشوط الأول، سجلهما محمد مجدي أفشة وسفيان بنجديدة، في الدقيقتين 2 و33 من المباراة التي أقيمت على ملعب «السلام».

وفي الشوط الثاني، سجل حسين الشحات «هدفين» في الدقيقتين 58 و60، واختتم عمر سيد معوض الخماسية بهدف في الدقيقة 79.

وبهذه النتيجة، يحقق الأهلي فوزه الأول في المجموعة الثالثة التي تضم المقاولون العرب والجونة والشرقية إنبي.

وفي مباراة أخرى في التوقيت نفسه، فاز بيراميدز على القناة بنتيجة 3-2 على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم مودرن سبورت والبنك الأهلي وسموحة.

وتقدم بيراميدز بهدف مبكر للغاية بعد مرور 15 ثانية فقط سجله المهاجم الفلسطيني أحمد نذير بن بوعلي، وأضاف عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، قلص القناة الفارق بهدف محمد الشبيني في الدقيقة 58، قبل أن يضاعف بيراميدز تفوقه بهدف ثالث سجله علي حمودة في الدقيقة 74، قبل أن يسجل حازم أبو سنة الهدف الثاني للقناة في الدقيقة 83.

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