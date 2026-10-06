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مصر تتوج ببطولة شمال أفريقيا... وتصعد رفقة المغرب لكأس الأمم للشباب

منتخب مصر للشباب بطل شمال أفريقيا (الاتحاد المصري)
منتخب مصر للشباب بطل شمال أفريقيا (الاتحاد المصري)
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مصر تتوج ببطولة شمال أفريقيا... وتصعد رفقة المغرب لكأس الأمم للشباب

منتخب مصر للشباب بطل شمال أفريقيا (الاتحاد المصري)
منتخب مصر للشباب بطل شمال أفريقيا (الاتحاد المصري)

صعد منتخبا مصر والمغرب لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للشباب تحت 20 عاماً التي ستقام في غانا العام المقبل 2027.

وقد صعد منتخب مصر إثر الفوز 2 - صفر على الجزائر في ختام منافسات بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت بمدينة الإسماعيلية المصرية.

وسجل محمود صلاح وأنس رشدي هدفي المنتخب المصري في الدقيقتين 22 و82 من المباراة التي أقيمت على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وفي التوقيت نفسه، فاز منتخب ليبيا 3 - 2 على نظيره المغربي حامل لقب كأس العالم في هذه المرحلة السنية في مباراة أقيمت على استاد الإسماعيلية.

تقدم المنتخب المغربي بهدف خالد قاسمي في الدقيقة 18، ورد نظيره الليبي بثلاثية لموسى إبراهيم، وعبد الرحمن مكاري من ركلة جزاء، وجعفر أبو لطيفة في الدقائق 30 و36 و67.

وقلص المغاربة الفارق بهدف ثان سجله منصف محمد في الدقيقة 79.

بهذه النتائج، يرفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط في صدارة تصفيات شمال أفريقيا، ويتوج بكأس البطولة، يليه منتخب المغرب برصيد 7 نقاط، ليصعدا معاً لكأس الأمم المؤهلة لكأس العالم 2027 التي ستقام في أذربيجان وأوزبكستان.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب الجزائر عند 4 نقاط ليبقى في المركز الثالث متفوقاً بفارق الأهداف عن ليبيا، بينما يتذيل منتخب تونس الترتيب برصيد 3 نقاط.

وعقب فوز مصر على الجزائر، أقيمت مراسم التتويج بحصول الفراعنة على كأس البطولة والميدالية الذهبية، ومنتخب المغرب على الميدالية الفضية للمركز الثاني.

كما تم تسليم الجوائز الفردية، حيث حصل محمود صلاح مهاجم الأهلي المصري ومنتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بينما حصل المغربي شعيب بلعروش لاعب ريمس الفرنسي على جائزة أفضل حارس مرمى.

وحصل المنتخب المغربي أيضاً على جائزة الروح الرياضية.

من جانبه، قال وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر عقب مراسم التتويج: «مبروك للجماهير واللاعبين واتحاد الكرة بعد تعب واجتهاد، شعوري بالسعادة لا يمكن أن يوصف».

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: «لعبنا في هذه البطولة 4 نهائيات أفريقية، هذه ليست مباريات بل نهائيات، وهدفنا الأساسي كان التأهل لكأس الأمم، والفوز بكأس بطولة شمال أفريقيا كان مكافأة لنا».

ووجه وائل رياض رسالة للجماهير المصرية بضرورة الحضور في المدرجات لمساندة هذا الجيل الشاب، وتصدير الرهبة أيضاً للمنافسين، مضيفاً أنه لا بد من استغلال الحالة الجيدة لمنتخب مصر في كأس العالم 2026 تحت قيادة المدرب حسام حسن.

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الرياضة رياضة عربية

«خالد الفيصل» يزين جائزة «أفضل لاعب» في «خليجي 27»

من منافسات «خليجي 27» في جدة (تصوير: علي خمج)
من منافسات «خليجي 27» في جدة (تصوير: علي خمج)
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«خالد الفيصل» يزين جائزة «أفضل لاعب» في «خليجي 27»

من منافسات «خليجي 27» في جدة (تصوير: علي خمج)
من منافسات «خليجي 27» في جدة (تصوير: علي خمج)

أعلن «الاتحاد الخليجي لكرة القدم» تسمية جائزة «أفضل لاعب» في بطولة «خليجي الديار العربية - 27» باسم الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة؛ تقديراً لإسهاماته في مسيرة الرياضة الخليجية، وارتباط اسمه بتاريخ «بطولة كأس الخليج العربي» منذ انطلاقتها.

والأمير خالد الفيصل صاحب فكرة إقامة «بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم»، التي طرحها عام 1968 عندما كان مديراً عاماً لرعاية الشباب، قبل أن تتحول الفكرة واقعاً بانطلاق النسخة الأولى في مملكة البحرين عام 1970، لتواصل البطولة مسيرتها على مدى أكثر من 5 عقود بوصفها إحدى أبرز المناسبات الرياضية التي تجمع أبناء دول الخليج.

وجاءت تسمية جائزة «أفضل لاعب» في النسخة الـ27 باسم الأمير خالد الفيصل بمبادرة من شركة «الديار العربية»؛ الراعي الرسمي للبطولة، وبموافقة «الاتحاد الخليجي لكرة القدم»، حيث سيحصل اللاعب الفائز بالجائزة على وحدة سكنية مقدمة من «الديار العربية»؛ تقديراً لتميزه خلال منافسات البطولة.

ومن المقرر الإعلان عن الفائز بـ«جائزة الأمير خالد الفيصل لأفضل لاعب» عقب المباراة النهائية لـ«خليجي الديار العربية - 27»، التي تجمع المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي، ضمن مراسم تتويج أبطال البطولة وتكريم الفائزين بالجوائز الفردية.

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كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة عربية

لبنان يتوّج بطلاً لكأس غرب آسيا للناشئين

منتخب لبنان يرفع كأس البطولة (الاتحاد اللبناني)
منتخب لبنان يرفع كأس البطولة (الاتحاد اللبناني)
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لبنان يتوّج بطلاً لكأس غرب آسيا للناشئين

منتخب لبنان يرفع كأس البطولة (الاتحاد اللبناني)
منتخب لبنان يرفع كأس البطولة (الاتحاد اللبناني)

تُوّج منتخب لبنان للناشئين (دون 17 عاماً) بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين بنسختها الثالثة عشرة، بعد فوزه على نظيره اليمني بركلات الترجيح 4 - 3، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في المباراة النهائية التي جمعتهما، مساء الاثنين، على ملعب العقبة في الأردن.

وجاء الشوط الأول متكافئاً بين المنتخبين، مع تقارب في نسبة الاستحواذ، وتبادل للمحاولات الهجومية. وحافظ المنتخب اللبناني على انضباطه الدفاعي في مواجهة الهجمات اليمنية، بينما حاول الوصول إلى المرمى في أكثر من مناسبة، إلا أن محاولاته لم تُترجم إلى أهداف.

وشهد الشوط كذلك عدداً من المحاولات اليمنية، تعامل معها الدفاع اللبناني بنجاح، بينما ذهبت أخرى خارج الخشبات الثلاث، لينتهي النصف الأول من دون أهداف.

واستمر التوازن في الشوط الثاني، حيث تبادل المنتخبان الاستحواذ والهجمات، في ظل أفضلية نسبية لكل منهما في فترات مختلفة من المباراة. وسعى الطرفان إلى خطف هدف الحسم، إلا أن المحاولات المتبادلة لم تُثمر، ليبقى التعادل السلبي قائماً حتى نهاية الوقت الأصلي، ويُحتكم إلى ركلات الترجيح لتحديد هوية البطل، للمرة الثانية بالنسبة إلى المنتخب اللبناني بعد الدور نصف النهائي أمام الأردن.

منتخب لبنان يحتفل بالتتويج باللقب (الاتحاد اللبناني)

وفي ركلات الترجيح، نجح منتخب لبنان في حسم المواجهة بنتيجة 4 - 3، ليتوّج بلقب النسخة الثالثة عشرة من بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين، مؤكداً حضوره في المباراة النهائية للمرة الثانية توالياً، ومحققاً إنجازاً جديداً للكرة اللبنانية على مستوى منتخبات الفئات العمرية.

وتناوب الأمين العام لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم خليل السالم، والأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف، على توزيع الميداليات، بينما سلّم الشحف كأس البطولة إلى كابتن منتخب لبنان محمد ماضي. كما تُوّج الحارس مهدي مكي بجائزة أفضل حارس في البطولة.

ومثّل منتخب لبنان في المباراة: الحارس مهدي مكي واللاعبون رالف عماد، محمد ماضي، عمر دلال، جواد مسلماني، محمد شحود، محمد حمية، ساري حنون (جاد باروك 90+3)، مالك معركش، جاد الزعبي، وإبراهيم فرشوخ (حسين كردي 72).

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كأس آسيا لبنان
الرياضة رياضة عربية

محرز يصل الدوحة تمهيداً للانضمام إلى الشمال

الدولي الجزائري رياض محرز لدى وصوله للعاصمة القطرية الدوحة (نادي الشمال)
الدولي الجزائري رياض محرز لدى وصوله للعاصمة القطرية الدوحة (نادي الشمال)
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محرز يصل الدوحة تمهيداً للانضمام إلى الشمال

الدولي الجزائري رياض محرز لدى وصوله للعاصمة القطرية الدوحة (نادي الشمال)
الدولي الجزائري رياض محرز لدى وصوله للعاصمة القطرية الدوحة (نادي الشمال)

وصل الدولي الجزائري رياض محرز إلى العاصمة القطرية الدوحة، الاثنين، تمهيداً لإتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف نادي الشمال القطري في صفقة انتقال حر.

وذكر نادي الشمال عبر حسابه الرسمي أن محرز وصل إلى الدوحة من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، في خطوة تسبق استكمال الإجراءات الرسمية والتوقيع على عقود انضمامه إلى الفريق.

وكانت المفاوضات بين الشمال واللاعب الجزائري قد شهدت تطوراً خلال الأيام الماضية، قبل التوصل إلى اتفاق بشأن انتقاله، لتصبح الصفقة قريبة من الإعلان الرسمي بعد الانتهاء من الفحص الطبي واستكمال الجوانب التعاقدية.

ويملك محرز، البالغ من العمر 35 عاماً، مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية، حيث برز مع ليستر سيتي وساهم في تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2015 – 2016، قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي الذي حقق معه العديد من البطولات المحلية والقارية، من بينها دوري أبطال أوروبا.

وخاض محرز تجربته الأخيرة مع أهلي جدة السعودي، حيث قاده لحصد لقبين متتاليين بدوري النخبة الآسيوي في قبل أن يصبح متاحاً للانتقال الحر.

ومن المنتظر أن يمثل انضمام محرز إضافة هجومية بارزة للشمال، كما سيجمعه في الفريق مع مواطنه بغداد بونجاح، في حال إتمام الصفقة بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة.

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