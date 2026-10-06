مصر تتوج ببطولة شمال أفريقيا... وتصعد رفقة المغرب لكأس الأمم للشباب

صعد منتخبا مصر والمغرب لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للشباب تحت 20 عاماً التي ستقام في غانا العام المقبل 2027.

وقد صعد منتخب مصر إثر الفوز 2 - صفر على الجزائر في ختام منافسات بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت بمدينة الإسماعيلية المصرية.

وسجل محمود صلاح وأنس رشدي هدفي المنتخب المصري في الدقيقتين 22 و82 من المباراة التي أقيمت على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وفي التوقيت نفسه، فاز منتخب ليبيا 3 - 2 على نظيره المغربي حامل لقب كأس العالم في هذه المرحلة السنية في مباراة أقيمت على استاد الإسماعيلية.

تقدم المنتخب المغربي بهدف خالد قاسمي في الدقيقة 18، ورد نظيره الليبي بثلاثية لموسى إبراهيم، وعبد الرحمن مكاري من ركلة جزاء، وجعفر أبو لطيفة في الدقائق 30 و36 و67.

وقلص المغاربة الفارق بهدف ثان سجله منصف محمد في الدقيقة 79.

بهذه النتائج، يرفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط في صدارة تصفيات شمال أفريقيا، ويتوج بكأس البطولة، يليه منتخب المغرب برصيد 7 نقاط، ليصعدا معاً لكأس الأمم المؤهلة لكأس العالم 2027 التي ستقام في أذربيجان وأوزبكستان.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب الجزائر عند 4 نقاط ليبقى في المركز الثالث متفوقاً بفارق الأهداف عن ليبيا، بينما يتذيل منتخب تونس الترتيب برصيد 3 نقاط.

وعقب فوز مصر على الجزائر، أقيمت مراسم التتويج بحصول الفراعنة على كأس البطولة والميدالية الذهبية، ومنتخب المغرب على الميدالية الفضية للمركز الثاني.

كما تم تسليم الجوائز الفردية، حيث حصل محمود صلاح مهاجم الأهلي المصري ومنتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بينما حصل المغربي شعيب بلعروش لاعب ريمس الفرنسي على جائزة أفضل حارس مرمى.

وحصل المنتخب المغربي أيضاً على جائزة الروح الرياضية.

من جانبه، قال وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر عقب مراسم التتويج: «مبروك للجماهير واللاعبين واتحاد الكرة بعد تعب واجتهاد، شعوري بالسعادة لا يمكن أن يوصف».

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: «لعبنا في هذه البطولة 4 نهائيات أفريقية، هذه ليست مباريات بل نهائيات، وهدفنا الأساسي كان التأهل لكأس الأمم، والفوز بكأس بطولة شمال أفريقيا كان مكافأة لنا».

ووجه وائل رياض رسالة للجماهير المصرية بضرورة الحضور في المدرجات لمساندة هذا الجيل الشاب، وتصدير الرهبة أيضاً للمنافسين، مضيفاً أنه لا بد من استغلال الحالة الجيدة لمنتخب مصر في كأس العالم 2026 تحت قيادة المدرب حسام حسن.