نصف نهائي الخليج: أخضر عبر... «عز وفخر»

بلغ المنتخب السعودي نهائي كأس الخليج الـ27 في جدة، وذلك بعد فوزه الماراثوني المثير على قطر 3-2 بركلات الترجيح، في نصف النهائي الذي جمعهما على ملعب الإنماء وسط حضور جماهيري كبير انتظر 120 دقيقة كاملة مترقباً للحسم الأخضر الذي لعب الحارس محمد العويس دوراً كبيراً فيه بتصديه لثلاث ركلات ترجيحية عنابية.
وضربت السعودية المتوّجة باللقب ثلاث مرات آخرها في النسخة السادسة عشرة عام 2004، موعداً في النهائي مع الفائز من مواجهة الإمارات وعمان التي تُلعب الآن.
وخلال ضربات الترجيح سجل للأخضر عبد الله الحمدان وكنو وأضاع حسان تمبكتي وفراس البريكان وسجل مختار علي ضربة الحسم الأخيرة.
ومنذ بداية المباراة سجلت الجماهير السعودية حضوراً مذهلاً ورفعت تيفو «عز وفخر» وآزرت اللاعبين حتى الرمق الأخير رغم الأسلوب الدفاعي القطري الصارم الذي أحبط الكثير من المحاولات الهجومية الخضراء.