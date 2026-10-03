نصف نهائي الخليج: أخضر عبر... «عز وفخر»

أبدى الإسباني جوليان لوبيتيغي، مدرب المنتخب القطري، حزنه بعد الخسارة أمام السعودية بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مؤكداً أن «العنابي» ودع البطولة أمام ما وصفه بـ«أفضل منتخب في البطولة»، ومشيراً إلى التأثير الكبير للجماهير السعودية في المواجهة.

وقال لوبيتيغي في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «نشعر بالحزن لعدم بلوغ النهائي، واجهنا جماهير قوية جداً كانت عاملاً مؤثراً ومنحت المنتخب السعودي أفضلية، كما واجهنا فريقاً قوياً يلعب على أرضه».

وأضاف: «نشعر بالإحباط لأننا خسرنا بركلات الترجيح، وقلت للاعبين إننا خسرنا أمام أفضل منتخب في البطولة».

وعن النهج الدفاعي الذي اتبعه المنتخب القطري، أوضح: «كان علينا اللعب بطريقة دفاعية؛ لأننا واجهنا منتخباً قوياً. عانينا من الإرهاق، وكانت لدينا بعض الفرص التي لم نستغلها. الإرهاق كان سبباً رئيسياً في اختيارنا اللعب بهذه الطريقة».

وتابع: «واجهنا فريقاً يدافع بشكل جيد، وهناك ضغط كبير نتيجة خوض هذا العدد من المباريات، كما كان للطقس والحرارة تأثير، وكان علينا التكيف مع هذه الظروف».

وأوضح لوبيتيغي أسباب استبدال أكرم عفيف، قائلاً: «أردنا اتخاذ القرار الأفضل للفريق، وكنا بحاجة إلى مزيد من الطاقة. بصفتي مدرباً، أفكر في مصلحة الفريق. عفيف لاعب جيد ويمتلك الطاقة والقوة، لكن لدينا أيضاً لاعبون آخرون قادرون على تقديم الإضافة. بعض اللاعبين كانوا يشعرون بالإرهاق، وبشكل عام أعتقد أن التغييرات كانت جيدة».

وكشف مدرب قطر عن استعداد فريقه لاحتمالية وصول المباراة إلى ركلات الترجيح، وقال: «أخبرت اللاعبين بإمكانية الوصول إلى ركلات الترجيح. لم ننفذها بشكل جيد في المباراة، رغم أننا تدربنا عليها بالأمس بصورة أفضل، وأعتقد أن ما حدث يعود إلى الضغط النفسي خلال المواجهة».