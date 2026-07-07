حسام حسن: «فيفا» ساند الأرجنتين من أجل استمرار ميسي في المونديال

وجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، اتهاماً صريحاً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد توديع كأس العالم بالخسارة 2 - 3 أمام الأرجنتين حامل لقب كأس العالم، ضمن منافسات دور الـ16 لمونديال 2026، الثلاثاء.

وصرح حسام حسن عبر قناة «بي إن سبورتس»: «كنا أفضل، ولكن ما حدث ظلم، شعار (فيفا) اللعب النظيف والاحترام، ولكن ظلمنا بأخطاء تحكيمية قاتلة ومؤثرة».

وأشار إلى أن «الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لنا، وألغى هدفاً لسبب غير مفهوم».

وواصل: «لقد واجهنا بطل العالم، لكن منتخب الأرجنتين يبدو أنه يحظى بمساندة لاعتبارات تسويقية لضمان استمرار ميسي وحامل اللقب في كأس العالم».

وشدد: «لا أحب الخسارة بطبعي، خصوصاً عندما تكون ظالمة، وأعتذر لجماهيرنا، وأقول لهم: آنا آسف، كنا نتمنى إسعادكم، وهدفنا كان الوصول إلى مرحلة أبعد، وأقول لهم: لا تحزنوا».

واستطرد: «لقد شكلنا فريقاً مشرفاً لمصر في وقت قصير، وطموحي لا يتوقف، نريد أن نواصل مشوارنا، دخلنا عمق الكرة العالمية».

وختم حسام حسن: «لقد أثبتنا أننا لا نهاب أحداً، رغم أن قوامنا أغلبه لاعبون في الدوري المحلي، بينما نواجه منتخبات تضم عدداً كبيراً من المحترفين في أوروبا».