عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:47 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

عنتر يحيى يستعد لتدريب الجزائر

عنتر يحيى يستعد لتدريب الجزائر (أ.ف.ب)
عنتر يحيى يستعد لتدريب الجزائر (أ.ف.ب)
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
TT
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
TT

عنتر يحيى يستعد لتدريب الجزائر

عنتر يحيى يستعد لتدريب الجزائر (أ.ف.ب)
عنتر يحيى يستعد لتدريب الجزائر (أ.ف.ب)

ما زال الغموض يحيط بمستقبل المنتخب الجزائري لكرة القدم، بعد 3 أيام من خروجه من كأس العالم 2026، عقب خسارته أمام سويسرا صفر- 2 يوم الجمعة الماضي، في الدور الـ32.

وفي الوقت الذي يلتزم فيه الاتحاد الجزائري الصمت المطبق، رغم تصاعد الغضب الشعبي جرَّاء الطريقة التي ودَّع بها رفقاء لاعب المنتخب إبراهيم مازة، المونديال، تتناقل وسائل الإعلام المحلية باستمرار أخباراً متناقضة بخصوص مستقبل المدير الفني لـ«محاربي الصحراء».

وفي آخر التطورات، كشفت الصحيفة اليومية المتخصصة «كومبيتسيون» الأحد، أن القائد الأسبق لـ«الخُضر»، عنتر يحيى، سيكون بشكل رسمي هو خليفة المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، الذي وافق على فسخ عقده وفق إجراءات سيتم تحديدها لاحقاً.

وأكد المصدر ذاته أن رئيس الاتحاد الجزائري، وليد صادي، تواصل مع عنتر يحيى الذي أبدى موافقة على مقترح تدريب «الخُضر».

ونوَّهت صحيفة «الخبر» بأن عنتر يحيى الذي يملك شهادة تدريب «يويفا إيه»، لا يملك أدنى تجربة تدريب في المستوى العالي، تؤهله لتحمل مسؤولية ثقيلة مثل الإشراف على المنتخب الجزائري الأول.

ومثلما هي الحال منذ الجمعة الماضي، لم يصدر أي تعليق عن الاتحاد الجزائري في الوقت الذي يتم فيه تداول أسماء لمدربين جزائريين محتملين لقيادة الجهاز الفني، كتأكيد على خيار المدرب المحلي.

مواضيع
الرياضة كرة القدم أخبار الجزائر كأس العالم الجزائر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الهلال يعين الإنجليزي سايمون فرانسيس مديراً فنياً لكرة القدم

رياضة سعودية الإنجليزي سايمون فرانسيس مديراً فنياً لكرة القدم بالهلال (رويترز)

الهلال يعين الإنجليزي سايمون فرانسيس مديراً فنياً لكرة القدم

أعلن نادي الهلال تعيين الإنجليزي سايمون فرانسيس مديراً فنياً لكرة القدم بالنادي، وذلك تعزيزاً لمنظومة كرة القدم بالنادي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية الجناح البرتغالي الدولي فرانسيسكو ترينكاو على رادار الأهلي (أ.ف.ب)
رياضة سعودية

الأهلي يشعل الميركاتو... صفقة ترينكاو تقترب من الحسم

دخل النادي الأهلي السعودي سباق الميركاتو بقوة، بعد تأكد رحيل جناحه الجزائري المخضرم رياض محرز.

مهند علي (الرياض)
رياضة عالمية قضت التشيكية كارولينا موخوفا هزمت صديقتها باربورا كريتشيكوفا (رويترز)
رياضة عالمية

«دورة ويمبلدون»: موخوفا تهزم مواطنتها كريتشيكوفا لتبلغ ربع النهائي

قضت التشيكية كارولينا موخوفا المصنفة العاشرة، على آمال صديقتها وبطلة عام 2024، باربورا كريتشيكوفا في بطولة ويمبلدون.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية نوفاك ديوكوفيتش يكتب التاريخ في ويمبلدون (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«دورة ويمبلدون»: ديوكوفيتش يحقق إنجازاً جديداً

أضاف نوفاك ديوكوفيتش فصلاً جديداً إلى سجله الحافل في بطولة ويمبلدون للتنس، الأحد، حيث تغلب اللاعب الصربي على الروسي المتأهل من التصفيات رومان سافيولين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية شارل لوكلير بطلاً لسباق جائزة بريطانيا الكبرى (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«جائزة بريطانيا الكبرى»: لوكلير يفوز بالسباق خلف سيارة الأمان

فاز شارل لوكلير بسباق جائزة بريطانيا الكبرى، لصالح فريق «فيراري» الأحد، بعد أن قادت سيارة الأمان المتسابقين حتى خط النهاية.

«الشرق الأوسط» (سيلفرستون (بريطانيا))
الرياضة رياضة عربية

الشرطة العراقي يتعاقد مع التونسي سامي الطرابلسي لموسم واحد

التونسي سامي الطرابلسي (الكاف)
التونسي سامي الطرابلسي (الكاف)
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT

الشرطة العراقي يتعاقد مع التونسي سامي الطرابلسي لموسم واحد

التونسي سامي الطرابلسي (الكاف)
التونسي سامي الطرابلسي (الكاف)

أعلن نادي الشرطة العراقي تعاقده مع المدرب التونسي سامي الطرابلسي، ليتولى قيادة الفريق في الموسم الجديد 2026-2027، بعقد يمتد لموسم واحد قابل للتجديد.

وقال أثير الشويلي، الناطق الإعلامي باسم نادي الشرطة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إدارة النادي وجدت في الطرابلسي الخيار الأنسب لتولي مهمة تدريب الفريق في دوري نجوم العراق خلال الموسم المقبل.

وأضاف أن العقد سيكون لموسم واحد مع إمكانية التجديد، مشيراً إلى أن إدارة النادي فضّلت المدرب التونسي على أسماء أخرى كانت ضمن قائمة المرشحين للمنصب قبل حسم الاتفاق معه.

ويملك الطرابلسي، البالغ 58 عاماً، مسيرة طويلة في كرة القدم، إذ سبق له تمثيل منتخب تونس في 54 مباراة دولية على مدار تسعة أعوام، قبل أن يتجه إلى التدريب، حيث قاد المنتخب التونسي، كما أشرف على تدريب نادي السيلية القطري.

وأوضح الشويلي أن إدارة الشرطة اختارت الطرابلسي لما يمتلكه من خبرة كبيرة وتجارب تدريبية جيدة، لافتاً إلى أن النادي منح المدرب الجديد حرية اختيار جهازه الفني المعاون.

وتابع أن الشرطة يبحث عن تعزيز قيمته الفنية والعودة إلى منصات التتويج، من خلال التعاقد مع مدرب يملك سيرة تدريبية مميزة.

وكان الشرطة قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بترتيب الدوري العراقي، بعدما جمع 82 نقطة من 38 مباراة، بفارق سبع نقاط عن القوة الجوية المتوج باللقب.

ويملك نادي الشرطة ثمانية ألقاب في الدوري العراقي، بينها خمسة ألقاب خلال المواسم العشرة الأخيرة.

مواضيع
كرة القدم العراق
الرياضة رياضة عربية

إبراهيم دياز: عقلية المغرب ظهرت بوضوح أمام كندا

فرحة مغربية بهدف أوناحي الذي ساهم بصناعة إبراهيم دياز (أ.ف.ب)
فرحة مغربية بهدف أوناحي الذي ساهم بصناعة إبراهيم دياز (أ.ف.ب)
  • هيوستن الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT
  • هيوستن الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT

إبراهيم دياز: عقلية المغرب ظهرت بوضوح أمام كندا

فرحة مغربية بهدف أوناحي الذي ساهم بصناعة إبراهيم دياز (أ.ف.ب)
فرحة مغربية بهدف أوناحي الذي ساهم بصناعة إبراهيم دياز (أ.ف.ب)

أبدى إبراهيم دياز، نجم منتخب المغرب، سعادته بقيادة أسود الأطلس للتأهل لدور الثمانية في بطولة كأس العالم 2026، بعدما قدّم تمريرتين حاسمتين في الفوز 3 - صفر على كندا، مساء السبت.

قال دياز، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «بالتأكيد مشاركتي في هذه البطولة، والوصول لدور الثمانية، والمساهمة في نجاح الفريق هو حلم، ولكن يبقى الأهم هو التأهل لدور الثمانية».

وبشأن الفوز على كندا، أضاف لاعب ريال مدريد الإسباني: «لقد ظهرت عقلية فريقنا بوضوح في هذه المباراة، لأننا واجهنا صعوبات في الشوط الأول، وتغيير مسار المباراة في مثل هذه الظروف يكون مؤشراً إيجابياً لقدرتنا على مواجهة أي عقبات قد تواجهنا».

وتابع: «زملائي يحبونني ويحترمونني كثيراً، وسلطوا الضوء عليّ أثناء الاحتفالات بالأهداف، وأنا سعيد بذلك».

وقدّم إبراهيم دياز 4 تمريرات حاسمة في مونديال 2026، حيث صنع هدفين لزميله إسماعيل الصيباري في التعادل 1 - 1 مع البرازيل، والفوز 1 - صفر على اسكوتلندا، إضافة إلى تمريرتين حاسمتين أمام كندا.

وبشأن حظوظ الفريق في هذه البطولة، قال دياز: «لقد قدّم منتخب المغرب أداءً رائعاً في مونديال قطر 2022، وجميع اللاعبين غير الموجودين حالياً في القائمة كانوا جزءاً من هذا الإنجاز».

وختم اللاعب المغربي تصريحاته: «سعداء للغاية بوصولنا لدور الثمانية، وسنبذل قصارى جهدنا في باقي مشوارنا بهذه البطولة».

وسيلعب منتخب المغرب في دور الثمانية مع فرنسا، التي فازت بصعوبة على باراغواي بنتيجة 1 - صفر بهدف سجّله كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

مواضيع
رياضة كأس العالم المغرب
الرياضة رياضة عربية

حسام حسن: تجاوزنا أزمة دالاس… واعتذار الشرطة لمنتخب مصر أنهى الموقف

حسام حسن وشقيقه إبراهيم خلال مباراة أستراليا (د.ب.أ)
حسام حسن وشقيقه إبراهيم خلال مباراة أستراليا (د.ب.أ)
  • دالاس: «الشرق الأوسط»
TT
  • دالاس: «الشرق الأوسط»
TT

حسام حسن: تجاوزنا أزمة دالاس… واعتذار الشرطة لمنتخب مصر أنهى الموقف

حسام حسن وشقيقه إبراهيم خلال مباراة أستراليا (د.ب.أ)
حسام حسن وشقيقه إبراهيم خلال مباراة أستراليا (د.ب.أ)

أكّد مدرب منتخب مصر، حسام حسن، أن الأزمة التي وقعت بينه وبين شقيقه مدير المنتخب إبراهيم حسن مع أحد أفراد شرطة مدينة دالاس الأميركية انتهت، بعدما قبل الوفد المصري اعتذار الشرطة، مشيداً في الوقت ذاته بالتنظيم والإجراءات الأمنية المصاحبة للبطولة، وذلك وفقاً لصحيفة «الغارديان البريطانية».

وانتشر، الخميس الماضي، مقطع فيديو أظهر حسام حسن وإبراهيم حسن في نقاش حاد مع أحد رجال الشرطة داخل الفندق الذي يقيم فيه المنتخب المصري في دالاس، وذلك قبل يوم واحد من فوز مصر على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32 من كأس العالم.

وأظهرت اللقطات رجل الشرطة وهو يتحدث أولاً مع حسام حسن، قبل أن يتطور الموقف مع إبراهيم حسن إلى تدافع بالأيدي، بعدما بدا الأخير منزعجاً من تدخل الشرطي أثناء استعداد أحد لاعبي المنتخب لالتقاط صورة مع طفل في بهو الفندق.

وأوضحت شرطة دالاس، في بيان رسمي، أن عناصرها استجابت لطلب من أمن الفندق بشأن شخص لا يحمل تصريحاً خاصاً بالفعالية حاول الدخول إلى المنطقة المخصصة، مؤكدة أن الموقف عولج في موقعه، وأن الشرطة عقدت اجتماعاً لاحقاً مع ممثلي المنتخب المصري للاستماع إلى ملاحظاتهم وتسوية الأمر.

وقال حسام حسن، عبر مترجم، إن الوفد المصري قبل اعتذار الشرطة، مضيفاً: «نحن سعداء للغاية بوجودنا في هذه البطولة، وراضون عن أفراد الأمن المرافقين لنا. وأودّ الإشادة بالمستوى العالي للتنظيم والإجراءات الأمنية التي نعيشها هنا».

ويعدّ حسام حسن أول شخصية مصرية تشارك في كأس العالم لاعباً ثم مدرباً للمنتخب الوطني، كما خطف الأنظار عقب تأهل مصر إلى ثمن النهائي لأول مرة في تاريخها، بعدما احتفل داخل أرض الملعب وهو يلوح بالعلم الفلسطيني.

حسام حسن احتفل بتأهل مصر بحمله علم فلسطين (رويترز)

وقال المدرب المصري، في تصريحات مؤثرة عقب المباراة: «قلبي وروحي مع الشعب الفلسطيني».

ووصف يحيى قلاش، الرئيس السابق لنقابة الصحافيين المصريين، هذه اللقطة بأنها «الأكثر أهمية»، مضيفاً أنها «مشهد معبر جاء في لحظة استثنائية». وكان حسام حسن قد أكد، الجمعة، أنه يهدي الانتصار إلى الشعبين المصري والفلسطيني «الطيبين والكريمين».

ومن جانبه، أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن رفع العلم الفلسطيني مسموح به في مباريات كأس العالم، مؤكداً أنه لا توجد أي مؤشرات إلى اتخاذ إجراءات بحق المدرب المصري، مشيراً إلى أن أعلام جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي مسموح بها خلال بطولات الاتحاد.

مواضيع
أخبار أميركا أخبار مصر رياضة كرة القدم كأس العالم أميركا