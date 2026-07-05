عنتر يحيى يستعد لتدريب الجزائر

ما زال الغموض يحيط بمستقبل المنتخب الجزائري لكرة القدم، بعد 3 أيام من خروجه من كأس العالم 2026، عقب خسارته أمام سويسرا صفر- 2 يوم الجمعة الماضي، في الدور الـ32.

وفي الوقت الذي يلتزم فيه الاتحاد الجزائري الصمت المطبق، رغم تصاعد الغضب الشعبي جرَّاء الطريقة التي ودَّع بها رفقاء لاعب المنتخب إبراهيم مازة، المونديال، تتناقل وسائل الإعلام المحلية باستمرار أخباراً متناقضة بخصوص مستقبل المدير الفني لـ«محاربي الصحراء».

وفي آخر التطورات، كشفت الصحيفة اليومية المتخصصة «كومبيتسيون» الأحد، أن القائد الأسبق لـ«الخُضر»، عنتر يحيى، سيكون بشكل رسمي هو خليفة المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، الذي وافق على فسخ عقده وفق إجراءات سيتم تحديدها لاحقاً.

وأكد المصدر ذاته أن رئيس الاتحاد الجزائري، وليد صادي، تواصل مع عنتر يحيى الذي أبدى موافقة على مقترح تدريب «الخُضر».

ونوَّهت صحيفة «الخبر» بأن عنتر يحيى الذي يملك شهادة تدريب «يويفا إيه»، لا يملك أدنى تجربة تدريب في المستوى العالي، تؤهله لتحمل مسؤولية ثقيلة مثل الإشراف على المنتخب الجزائري الأول.

ومثلما هي الحال منذ الجمعة الماضي، لم يصدر أي تعليق عن الاتحاد الجزائري في الوقت الذي يتم فيه تداول أسماء لمدربين جزائريين محتملين لقيادة الجهاز الفني، كتأكيد على خيار المدرب المحلي.