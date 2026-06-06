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الرياضة رياضة عربية

مونديال 2026: منتخب العراق يصل إلى شيكاغو... والسلطات تحتجز أيمن حسين 7 ساعات في المطار

أيمن حسين خلال مباراة العراق وإسبانيا (رويترز)
أيمن حسين خلال مباراة العراق وإسبانيا (رويترز)
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: منتخب العراق يصل إلى شيكاغو... والسلطات تحتجز أيمن حسين 7 ساعات في المطار

أيمن حسين خلال مباراة العراق وإسبانيا (رويترز)
أيمن حسين خلال مباراة العراق وإسبانيا (رويترز)

قال مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم لـ«الشرق الأوسط»، اليوم (السبت)، إن مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين بقي محتجزاً في مطار شيكاغو لمدة قاربت سبع ساعات عقب وصول بعثة المنتخب إلى الولايات المتحدة، قبل أن تُستكمل إجراءات التحقق الخاصة به ويُسمح له بمغادرة المطار.

وأشارت تقارير وسائل إعلام عراقية إلى أن بعثة المنتخب العراقي وصلت إلى الولايات المتحدة في ساعة مبكرة من فجر اليوم، حيث أنهى جميع أفراد الوفد إجراءات الدخول، فيما استغرق تدقيق وثائق أيمن حسين وقتاً أطول من بقية أعضاء البعثة.

جانب من وصول منتخب العراق إلى شيكاغو (الاتحاد العراقي)

وحسبما أوردت وسائل الإعلام العراقية، خضع اللاعب لإجراءات تحقيق وتدقيق إضافية استمرت نحو سبع ساعات، قبل الإفراج عنه والتحاقه بمقر إقامة المنتخب.

ولم يكن حسين الوحيد الذي تم احتجازه، بل كان هناك لاعبان آخران لم يتم الكشف عنهما.

وتخضع بعض الحالات في المطارات الأميركية لإجراءات تفتيش وتحقق إضافية قد تمتد من دقائق إلى عدة ساعات، تبعاً لطبيعة المراجعة المطلوبة أو الحاجة إلى التحقق من بعض البيانات ووثائق السفر، إضافةً إلى احتمالية إجراء تدقيق إضافي لأسباب إجرائية أو أمنية أو نتيجة تشابه الأسماء.

واستقبل عراقيون مقيمون في الولايات المتحدة الأميركية منتخب البلاد عند مطار شيكاغو وسط احتفالية كبرى بنجوم الرافدين.

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أخبار أميركا أخبار العراق كأس العالم الرياضة كرة القدم العراق

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الرياضة رياضة عربية

جورجيا تهزم البحرين بثنائية ودياً قبل خليجي 27 وكأس آسيا

من المقرر أن يخوض المنتخب البحريني مباراة ودية أخرى أمام نظيره السوري يوم الثلاثاء المقبل (الاتحاد البحريني)
من المقرر أن يخوض المنتخب البحريني مباراة ودية أخرى أمام نظيره السوري يوم الثلاثاء المقبل (الاتحاد البحريني)
  • تبليسي: «الشرق الأوسط»
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  • تبليسي: «الشرق الأوسط»
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جورجيا تهزم البحرين بثنائية ودياً قبل خليجي 27 وكأس آسيا

من المقرر أن يخوض المنتخب البحريني مباراة ودية أخرى أمام نظيره السوري يوم الثلاثاء المقبل (الاتحاد البحريني)
من المقرر أن يخوض المنتخب البحريني مباراة ودية أخرى أمام نظيره السوري يوم الثلاثاء المقبل (الاتحاد البحريني)

خسر المنتخب البحريني أمام مضيفه الجورجي بنتيجة 0-2 في المباراة الودية التي جمعتهما الجمعة على استاد ميخائيل ميشخي في العاصمة تبليسي، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 55 لافتتاح التسجيل عبر لوكا لوكشفيلي، قبل أن يعزز نجم باريس سان جيرمان خفيتشا كفاراتسخيليا النتيجة بإحراز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

وتأتي هذه المباراة في إطار برنامج إعداد المنتخب البحريني للمرحلة المقبلة، حيث يواصل تحضيراته لخوض منافسات كأس الخليج «خليجي 27» المقررة في السعودية خلال شهر سبتمبر المقبل، إضافة إلى نهائيات كأس آسيا 2027 التي تستضيفها السعودية في يناير المقبل.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب البحريني مباراة ودية أخرى أمام نظيره السوري يوم الثلاثاء المقبل في مدينة أنطاليا التركية، ضمن سلسلة المباريات التحضيرية التي يسعى من خلالها الجهاز الفني إلى رفع جاهزية اللاعبين قبل الاستحقاقات الرسمية القادمة.

مواضيع
كرة القدم جورجيا البحرين
الرياضة رياضة عربية

إبراهيم صبرة خارج تشكيلة الأردن بالمونديال للإصابة

إبراهيم صبرة يغيب عن المونديال للإصابة (منتخب الأردن)
إبراهيم صبرة يغيب عن المونديال للإصابة (منتخب الأردن)
  • عمّان: «الشرق الأوسط»
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  • عمّان: «الشرق الأوسط»
TT

إبراهيم صبرة خارج تشكيلة الأردن بالمونديال للإصابة

إبراهيم صبرة يغيب عن المونديال للإصابة (منتخب الأردن)
إبراهيم صبرة يغيب عن المونديال للإصابة (منتخب الأردن)

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، الجمعة، استبعاد اللاعب إبراهيم صبرة من قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الحالي في أميركا الشمالية.

وقال الاتحاد في بيان عبر حسابه على منصة «إكس»: «تتقدم أسرة المنتخب الوطني بأصدق أمنيات الشفاء العاجل للاعب إبراهيم صبرة، والعودة للملاعب في أقرب وقت بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية إصابته بتمزق في أربطة الكاحل للقدم اليسرى في أثناء التدريبات. استدعت الإصابة خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة واستبعاده من قائمة منتخب النشامى المشارك في كأس العالم».

وتعيش كرة القدم الأردنية فترة ذهبية في نتائجها، بعدما بلغت نهائيي كأس آسيا 2023 وكأس العرب 2025، ولا تنوي الاكتفاء بمجرد المشاركة في ظهورها الأول في نهائيات كأس العالم.

وأوقعت القرعة الأردن في المجموعة العاشرة الصعبة؛ إذ سيواجه النمسا والجزائر في سان فرانسيسكو قبل الانتقال إلى دالاس لملاقاة الأرجنتين حاملة اللقب.

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الرياضة كرة القدم أخبار الأردن كأس العالم الأردن
الرياضة رياضة عربية

وائل جمعة: الأهلي المصري يحتاج إلى تكاتف أبنائه

وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري (النادي الأهلي)
وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري (النادي الأهلي)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
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  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

وائل جمعة: الأهلي المصري يحتاج إلى تكاتف أبنائه

وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري (النادي الأهلي)
وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري (النادي الأهلي)

أعرب وائل جمعة، نجم الأهلي المصري السابق، عن سعادته الشديدة بعودته مجدداً للعمل بالقلعة الحمراء مديراً للكرة بناءً على قرارات مجلس إدارة النادي التي صدرت الخميس.

وفي أول تعقيب رسمي على القرار، قال جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، الجمعة: «سعيد بعودتي مرة تانية إلى بيتي النادي الأهلي في وقت صعب يحتاج إلى تكاتف الجميع للعودة للسيطرة مجدداً بإذن الله على الكرة الأفريقية والمحلية والتطلع للعالمية».

وأضاف: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة حكومة وشعباً على حسن وكرم الضيافة، والتي لم أشعر يوماً فيها بالغربة... أدام الله عليها الأمن والأمان والرخاء».

وأوضح: «كل الشكر والتقدير لإدارة النادي الأهلي لحرصهم على وجودي في بيتي مرة تانية... وتلبية نداء الأهلي واجب على كل من ينتمي له».

واختتم وائل جمعة، الذي يتولّى المسؤولية خلفاً لوليد صلاح الدين، بيانه: «إن شاء الله نكون عند مستوى التطلعات والمساعدة في عودة الفرحة والبسمة لجماهير نادينا العزيز».

يشار إلى أن الأهلي اختتم الموسم الماضي بالحصول على المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز، ليغيب عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 12 لقباً، مكتفياً باللعب في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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