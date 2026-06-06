مونديال 2026: منتخب العراق يصل إلى شيكاغو... والسلطات تحتجز أيمن حسين 7 ساعات في المطار

قال مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم لـ«الشرق الأوسط»، اليوم (السبت)، إن مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين بقي محتجزاً في مطار شيكاغو لمدة قاربت سبع ساعات عقب وصول بعثة المنتخب إلى الولايات المتحدة، قبل أن تُستكمل إجراءات التحقق الخاصة به ويُسمح له بمغادرة المطار.

وأشارت تقارير وسائل إعلام عراقية إلى أن بعثة المنتخب العراقي وصلت إلى الولايات المتحدة في ساعة مبكرة من فجر اليوم، حيث أنهى جميع أفراد الوفد إجراءات الدخول، فيما استغرق تدقيق وثائق أيمن حسين وقتاً أطول من بقية أعضاء البعثة.

جانب من وصول منتخب العراق إلى شيكاغو (الاتحاد العراقي)

وحسبما أوردت وسائل الإعلام العراقية، خضع اللاعب لإجراءات تحقيق وتدقيق إضافية استمرت نحو سبع ساعات، قبل الإفراج عنه والتحاقه بمقر إقامة المنتخب.

ولم يكن حسين الوحيد الذي تم احتجازه، بل كان هناك لاعبان آخران لم يتم الكشف عنهما.

وتخضع بعض الحالات في المطارات الأميركية لإجراءات تفتيش وتحقق إضافية قد تمتد من دقائق إلى عدة ساعات، تبعاً لطبيعة المراجعة المطلوبة أو الحاجة إلى التحقق من بعض البيانات ووثائق السفر، إضافةً إلى احتمالية إجراء تدقيق إضافي لأسباب إجرائية أو أمنية أو نتيجة تشابه الأسماء.

واستقبل عراقيون مقيمون في الولايات المتحدة الأميركية منتخب البلاد عند مطار شيكاغو وسط احتفالية كبرى بنجوم الرافدين.