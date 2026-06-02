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خلاف مالي يؤجل حسم تجديد عقد بيتكوفيتش مع الجزائر

البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مدرب المنتخب الجزائري (رويترز)
البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مدرب المنتخب الجزائري (رويترز)
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
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  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
TT

خلاف مالي يؤجل حسم تجديد عقد بيتكوفيتش مع الجزائر

البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مدرب المنتخب الجزائري (رويترز)
البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مدرب المنتخب الجزائري (رويترز)

لا تزال مسألة تجديد عقد المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مع المنتخب الجزائري لكرة القدم تنتظر الحسم بعد إعلان حسن النوايا الرسمي.

كان بيتكوفيتش كشف الأحد الماضي، خلال مؤتمر صحافي أعلن فيه القائمة الرسمية لمنتخب الجزائر المشاركة في كأس العالم 2026، أنه لم يتوصل بعد إلى اتفاق لتجديد عقده، مؤكداً سعادته بالعمل في الجزائر وتطلعه إلى الاستقرار.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«وكالة الأنباء الألمانية» أن بيتكوفيتش يطالب عبر محاميه براتب شهري يصل إلى 210 آلاف يورو شهرياً، وهو الراتب نفسه الذي كان يتقاضاه سلفه جمال بلماضي.

وأبرزت المصادر نفسها أن بيتكوفيتش رفض عرضاً أولياً من رئيس الاتحاد الجزائري، وليد صادي، يتضمن زيادة راتبه بـ20 ألف يورو شهرياً، أي من 135 ألفاً حالياً إلى 155 ألفاً.

وإذا كان المال هو العقبة الرئيسة أمام استمرار بيتكوفيتش، مع منتخب الجزائر، فإن مدة العقد لا تمثل مشكلة بعدما وافق المدرب على قيادة «الخضر» إلا ما بعد نهائيات كأس أمم أفريقيا 2028، رغم رغبته في عقد يمتد حتى مونديال 2030.

كما لم يعترض على هدف الاتحاد الجزائري الذي يشترط بلوغ قبل نهائي أمم أفريقيا 2027، ونهائي كأس الأمم 2028.

ومن المرجح أن يجتمع صادي مع بيتكوفيتش قريباً، ربما قبل السفر إلى مدينة كانساس سيتي، مقر إقامة «محاربي الصحراء» في الولايات المتحدة الأميركية، على أمل التوصل إلى اتفاق نهائي يراعي القدرات المالية للاتحاد الجزائري.

يذكر أن المنتخب الجزائري سيلاقي مضيّفه المنتخب الهولندي ودياً، الأربعاء، استعداداً لمشاركته في نهائيات كأس العالم المقررة بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

ويستهل منتخب الجزائر مشواره في مونديال بملاقاة نظيره الأرجنتين حامل اللقب يوم 17 يونيو (حزيران) بمدينة كانساس سيتي، ثم الأردن يوم 23 من الشهر نفسه بمدينة سان فرانسيسكو، قبل العودة إلى كانساس سيتي لمواجهة النمسا يوم 27 يونيو، في ختام مباريات المجموعة العاشرة.

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«مونديال 2026»: سلامي يعلن قائمة الأردن النهائية دون مفاجآت

جمال سلامي (رويترز)
جمال سلامي (رويترز)
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«مونديال 2026»: سلامي يعلن قائمة الأردن النهائية دون مفاجآت

جمال سلامي (رويترز)
جمال سلامي (رويترز)

استقرّ المغربي جمال سلامي، مدرب الأردن، على القائمة النهائية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بدءاً من 11 يونيو (حزيران) الحالي، وجاءت دون مفاجآت.

وقرر سلامي، بعد الخسارة الودية أمام سويسرا 1-4، الأحد، استبعاد اللاعبين محمد أبو غوش ويوسف قشي، معتمداً على 26 لاعباً سيُمثلون الأردن في باكورة مشاركاته بـ«كأس العالم».

ويُعوّل الأردن على جناح رين الفرنسي، موسى التعمري، في حين يفتقد أبرز هدّافيه يزن النعيمات بسبب إصابة قوية في الركبة.

ووصل منتخب «النشامى»، الثلاثاء، إلى مدينة سان دييغو في الولايات المتحدة، لخوض معسكر تدريبي أخير حتى العاشر من الشهر الحالي، ويتضمن خوض مباراة ودية أمام كولومبيا، الاثنين، على ملعب سنابدراغون.

منتخب الأردن (رويترز)

ويبدأ الأردن مشواره بمواجهة النمسا في المجموعة العاشرة، في 17 الحالي في سان فرنسيسكو، ثم الجزائر يوم 23 على الملعب عينه، ثم الأرجنتين، حاملة اللقب، يوم 28 في دالاس.

وضمّت القائمة في حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، نور بني عطية

وفي الدفاع: عبد الله نصيب، سعد الروسان، يزن العرب، سليم عبيد، محمد أبو النادي، حسام أبو الذهب، إحسان حداد، أنس بدوي.

وفي الوسط: مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، رجائي عايد، عامر جاموس، محمد الداود.

وفي الهجوم: محمود المرضي، عودة الفاخوري، موسى التعمري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، إبراهيم صبرة، وعلي علوان.

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إنييستا يدشن مشواره التدريبي مع فريق إماراتي من الدرجة الثانية

أندريس إنييستا يوقع عقد تدريب نادي غلف يونايتد الإماراتي (نادي غلف يونايتد)
أندريس إنييستا يوقع عقد تدريب نادي غلف يونايتد الإماراتي (نادي غلف يونايتد)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
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  • دبي: «الشرق الأوسط»
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إنييستا يدشن مشواره التدريبي مع فريق إماراتي من الدرجة الثانية

أندريس إنييستا يوقع عقد تدريب نادي غلف يونايتد الإماراتي (نادي غلف يونايتد)
أندريس إنييستا يوقع عقد تدريب نادي غلف يونايتد الإماراتي (نادي غلف يونايتد)

يدشن نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا لكرة القدم السابق أندريس إنييستا مسيرته التدريبية من خلال قيادة «غلف يونايتد إف سي» من دوري الدرجة الثانية الإماراتي لكرة القدم.

وأعلن غلف يونايتد الذي حل عاشراً في الموسم المنصرم، الاثنين، عن التعاقد مع إنييستا ليكون مدرباً لفريقه الأول، من دون تحديد مدة العقد.

وقال إنييستا (42 عاماً) الذي اعتزل بعد تجربة أخيرة كلاعب مع نادي الإمارات الإماراتي موسم 2023-2024: «غلف يونايتد يبدو المكان المناسب لبدء هذا الفصل الجديد. كرة القدم منحتني كل شيء، والآن أريد أن أرد الجميل من خلال التدريب والتعلم والعمل يومياً مع لاعبين شباب يمتلكون الشغف والموهبة للوصول إلى أعلى المستويات».

وأضاف بطل العالم مع إسبانيا في 2010: «أؤمن بتطوير اللاعبين بالطريقة الصحيحة: بالصبر، وبفلسفة واضحة للعبة، وبالاهتمام الحقيقي بكل لاعب. غلف يونايتد يشارك هذه القيم، ولهذا أنا هنا، أريد أن أتطور كمدرب، وأن اكتسب خبرة حقيقية، وأن أحصل على الرخصة الاحترافية».

وكان إنييستا شارك في يناير (كانون الثاني) الماضي في دورة تدريبية نظمها الاتحاد الإماراتي للعبة في دبي وحصل على الرخصة الآسيوية (ايه).

ووصف أحمد الصراف رئيس نادي غلف يونايتد الذي تأسس عام 2019 بعد سماح القوانين بإشهار أندية خاصة بعدما كانت سابقاً مقتصرة على الحكومات المحلية، خطوة التعاقد مع إنييستا بأنها «لحظة تاريخية للنادي ولكرة القدم في دبي ودولة الإمارات».

ويأمل إنييستا السير على خطى نجم إيطاليا السابق أندريا بيرلو الذي قاد فريق «يونايتد إف سي» مؤخراً للحلول ثانياً في دوري الدرجة الثانية والصعود للدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه.

وفاز إنييستا مع برشلونة الذي لعب لفريقه الأول من 2002 حتى 2018 بـ32 لقباً أبرزها دوري أبطال أوروبا أربع مرات والدوري الإسباني تسع مرات. كما أحرز مع فيسل كوبي الياباني كأس الإمبراطور 2019 وكأس السوبر 2020.

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9 مهاجمين في تشكيلة قطر للمونديال

يولن لوبتيغي مدرب منتخب قطر (رويترز)
يولن لوبتيغي مدرب منتخب قطر (رويترز)
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
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  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
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9 مهاجمين في تشكيلة قطر للمونديال

يولن لوبتيغي مدرب منتخب قطر (رويترز)
يولن لوبتيغي مدرب منتخب قطر (رويترز)

اختار المدرب يولن لوبتيغي تسعة مهاجمين، من بينهم أكرم عفيف والمعز علي، في تشكيلة قطر المشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشهر الحالي، التي أعلنها الاثنين استعداداً لخوض البطولة المقامة في أميركا الشمالية.

ويعول المدرب الإسباني على عدة أسماء شاركت مع قطر في كأس العالم 2022، عندما نظمت البطولة وودعت من دور المجموعات، مثل المدافع بيدرو ميغيل والحارس مشعل برشم ولاعبي الوسط عاصم مادبو وعبد العزيز حاتم وكريم بوضياف.

وشهدت القائمة وجود المهاجم الواعد تحسين محمد (19 عاماً) لاعب الدحيل.

وتستهل قطر، التي تشارك في البطولة لأول مرة عبر التصفيات، مشوارها في المجموعة الثانية بمواجهة سويسرا في سانتا كلارا يوم 13 يونيو (حزيران)، قبل مواجهة كندا، إحدى الدول المستضيفة للبطولة، يوم 18 يونيو في فانكوفر، قبل اللعب مع البوسنة والهرسك بعد ستة أيام في سياتل.

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