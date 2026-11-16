وفاة لاعب أرجنتيني شاب بعد تعرضه لإصابة في الرأس خلال مباراة

قالت ميرا آندرييفا إن مخاطبة النفس بإيجابية بشكل مستمر ساعدها في التغلب على توترها والحفاظ ​على رباطة جأشها في اللحظات الحاسمة، وذلك عندما تغلبت الروسية الشابة على إيلينا سفيتولينا لتظفر بلقب البطولة الختامية لموسم «اتحاد لاعبات التنس المحترفات» الأحد.

وقالت آندرييفا للصحافيين؛ عقب فوزها بنتيجة 7 - 5 و6 - 3 على الأوكرانية سفيتولينا لتكمل مسيرتها الخالية من الهزائم في مشاركتها الأولى بالبطولة الختامية: «حاولت ببساطة استخدام كثير من الكلمات الإيجابية لتشجيع ‌نفسي». وأضافت: «عندما أكون ‌في هذه الحالة الذهنية، يصبح ​اللعب ‌أسهل بكثير».

وأوضحت آندرييفا ​أنها كانت ⁠تتعامل مع الأخطاء التي ترتكبها في التدريبات بأن تقول لنفسها إنها ستنجح في الضربة التالية، ثم تهنئ نفسها عندما تنجح في ذلك. وساعدها هذا التفكير على جعل عملية استعدادها أكبر سلاسة، كما منحها وسيلة للتعامل مع ضغوط المباراة النهائية أمام لاعبة تحسن مستواها بشكل ملحوظ مع ⁠تقدم البطولة.

وقالت: «شعرت بأن التعامل مع التوتر ‌أصبح أسهل. فلماذا لا ‌أحافظ على الحالة الذهنية نفسها خلال ​المباراة؟». وأكدت آندرييفا (19 عاماً) أن ‌هذه الطريقة منعتها من التفكير المفرط في الفرص الضائعة ‌أو الأخطاء التي ارتكبتها خلال مباراة اتسمت بتبادلات طويلة تتطلب جهداً بدنياً كبيراً. وأضافت: «ربما كان هذا أيضاً السبب في أنني لم أشعر بالتوتر الشديد في اللحظات الحاسمة».

وكانت آندرييفا ومدربتها كونشيتا ‌مارتينيز تتوقعان أن تقدم اللاعبة الأوكرانية المخضرمة سفيتولينا أداء أقوى مما قدمته في مباراتهما ⁠السابقة بدور ⁠المجموعات، التي حسمتها الروسية بفوز ساحق.

وكانت الخطة هي الاستمرار في اللعب بشكل هجومي ومنع منافستها من إيجاد إيقاعها في المباراة، ونجحت الخطة؛ إذ حافظت آندرييفا على رباطة جأشها لتصل إلى خط النهاية تحت سماء مشمسة في صحراء كاليفورنيا.

وبفوزها رقم 55 هذا العام، وهو الأعلى بين لاعبات الجولة، أصبحت بطلة «فرنسا المفتوحة» أصغر فائزة بالبطولة الختامية منذ مواطنتها ماريا شارابوفا في عام 2004، وحصلت على لقبها الـ4 هذا العام، وارتقت إلى ​المركز الثاني عالمياً. وأكدت ​استعدادها لتحقيق المزيد. وأضافت: «أنا متحمسة للغاية. ما زلت مفعمة بالطاقة، ونعم، سنقيم عشاء احتفالياً رائعاً».