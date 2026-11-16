هاميلتون يطالب «فورمولا 1» بالتحرك لإتاحة فرص مهنية للشباب في رياضة المحركات

طالب لويس هاميلتون «بطولة العالم لسباقات فورمولا1 للسيارات» باتخاذ خطوات استباقية لإتاحة فرص مهنية للشباب، بعد أن نشرت مؤسسته تقريراً،​ الاثنين، حذر بأن هذه الرياضة معرضة لخطر فقدان المواهب الهندسية والتقنية.

وفي تقريرها الذي حمل عنوان «إشعال فتيل الشمولية»، دعت منظمة «ميشن44»، التابعة لهاميلتون، «فورمولا1» إلى استثمار ما لا يقل عن 50 مليون جنيه إسترليني (66 مليون دولار) على مدى 5 سنوات لمساعدة الشباب من الفئات المهمشة على شق طريقهم إلى ‌العمل في ‌مهن برياضة المحركات.

وأشار التقرير أيضاً إلى ​أنه ‌ينبغي ⁠على «​فورمولا1» ⁠نشر بيانات بشأن من ينضم إلى هذه الرياضة ومن يغادرها ومن يترقى فيها، وفق الجنس والعرق والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، وأنه يتعين على الفرق توفير عدد محدد من الوظائف مدفوعة الأجر للشباب في بداية مسيرتهم المهنية.

وقال هاميلتون، سائق فريق «فيراري»، في بيان «تلهم (فورمولا1) ملايين الشباب حول العالم. ⁠لكن الإلهام لا يعني شيئاً دون الفرصة». وأضاف: «لا ‌يمكننا أن نقول للشباب ‌أن يحلموا بأحلام كبيرة ثم ​لا نفتح لهم الأبواب عندما ‌يحاولون تحويل تلك الأحلام إلى حقيقة. يجب على (فورمولا1) و(الاتحاد الدولي للسيارات) وجميع الفرق بذل مزيد من الجهد والتحرك بشكل أسرع. نحن بحاجة إلى استثمارات حقيقية، ومزيد من الفرص، ومساءلة أكبر».

وتواصلت «رويترز» مع «الاتحاد الدولي للسيارات» و«فورمولا1» للحصول على ‌تعليق.

وفي الشهر الماضي، نشرت «فورمولا1» أول تقرير لها عن الأثر الاجتماعي على مستوى ⁠الرياضة، الذي ⁠ذكر أن 500 ألف شاب في 71 دولة استفادوا من برامج التوعية التعليمية في عام 2025. كما جددت «فورمولا1» منحها الدراسية في مجال الهندسة، وخصصت 2.4 مليون جنيه إسترليني لتمويلها على مدى 3 سنوات.

وفي جزء من الأبحاث التي أجرتها لإعداد التقرير، قالت «ميشن44» إنها أجرت استطلاعاً شمل نحو 3 آلاف من مشجعي «فورمولا1» في بريطانيا والولايات المتحدة والبرازيل.

وتأسست منظمة «ميشن44»، وهي مؤسسة خيرية تدعم الشباب وتعمل على تحسين ​فرص حصولهم على ​التعليم والتوظيف، على يد هاميلتون بطل العالم 7 مرات في عام 2021.