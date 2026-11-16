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بنما تبلغ نهائيات دوري أمم الكونكاكاف وتضمن المشاركة في الكأس الذهبية

منتخب بنما إلى نهائيات دوري أمم اتحاد أميركا الشمالية والوسطى (رويترز)
منتخب بنما إلى نهائيات دوري أمم اتحاد أميركا الشمالية والوسطى (رويترز)
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بنما تبلغ نهائيات دوري أمم الكونكاكاف وتضمن المشاركة في الكأس الذهبية

منتخب بنما إلى نهائيات دوري أمم اتحاد أميركا الشمالية والوسطى (رويترز)
منتخب بنما إلى نهائيات دوري أمم اتحاد أميركا الشمالية والوسطى (رويترز)

تأهل منتخب بنما إلى نهائيات دوري أمم اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم «كونكاكاف»، كما ضَمِن مشاركته في الكأس الذهبية 2027، بعد فوزه على ضيفه منتخب كوراساو 2 / 0، في إياب دور الثمانية.

وحسم منتخب بنما المواجهة بمجموع المباراتين، بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، ليبلغ النهائيات، للمرة الرابعة في آخِر 5 نسخ من البطولة.

وافتتح خوسيه فاخاردو التسجيل لأصحاب الأرض بضربة رأس في الدقيقة 45، بعدما تلقى عرضية من أمبر موريو، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 51، على أثر هجمة مرتدة أنهاها بتسديدة من زاوية ضيقة، مستفيداً من تمريرة كريستيان مارتينيز.

وشهدت المباراة تألق مارتينيز، الذي صنع 5 فرص للتسجيل، في حين حافظت بنما على سِجلها دون خسارة أمام كوراساو في آخِر 3 مواجهات بينهما بالبطولة.

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الرياضة رياضة عالمية

آندرييفا: التفكير الإيجابي ساعدني على الظفر بلقب «الدورة الختامية»

ميرا آندرييفا (د.ب.أ)
ميرا آندرييفا (د.ب.أ)
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آندرييفا: التفكير الإيجابي ساعدني على الظفر بلقب «الدورة الختامية»

ميرا آندرييفا (د.ب.أ)
ميرا آندرييفا (د.ب.أ)

قالت ميرا آندرييفا إن مخاطبة النفس بإيجابية بشكل مستمر ساعدها في التغلب على توترها والحفاظ ​على رباطة جأشها في اللحظات الحاسمة، وذلك عندما تغلبت الروسية الشابة على إيلينا سفيتولينا لتظفر بلقب البطولة الختامية لموسم «اتحاد لاعبات التنس المحترفات» الأحد.

وقالت آندرييفا للصحافيين؛ عقب فوزها بنتيجة 7 - 5 و6 - 3 على الأوكرانية سفيتولينا لتكمل مسيرتها الخالية من الهزائم في مشاركتها الأولى بالبطولة الختامية: «حاولت ببساطة استخدام كثير من الكلمات الإيجابية لتشجيع ‌نفسي». وأضافت: «عندما أكون ‌في هذه الحالة الذهنية، يصبح ​اللعب ‌أسهل بكثير».

وأوضحت آندرييفا ​أنها كانت ⁠تتعامل مع الأخطاء التي ترتكبها في التدريبات بأن تقول لنفسها إنها ستنجح في الضربة التالية، ثم تهنئ نفسها عندما تنجح في ذلك. وساعدها هذا التفكير على جعل عملية استعدادها أكبر سلاسة، كما منحها وسيلة للتعامل مع ضغوط المباراة النهائية أمام لاعبة تحسن مستواها بشكل ملحوظ مع ⁠تقدم البطولة.

وقالت: «شعرت بأن التعامل مع التوتر ‌أصبح أسهل. فلماذا لا ‌أحافظ على الحالة الذهنية نفسها خلال ​المباراة؟». وأكدت آندرييفا (19 عاماً) أن ‌هذه الطريقة منعتها من التفكير المفرط في الفرص الضائعة ‌أو الأخطاء التي ارتكبتها خلال مباراة اتسمت بتبادلات طويلة تتطلب جهداً بدنياً كبيراً. وأضافت: «ربما كان هذا أيضاً السبب في أنني لم أشعر بالتوتر الشديد في اللحظات الحاسمة».

وكانت آندرييفا ومدربتها كونشيتا ‌مارتينيز تتوقعان أن تقدم اللاعبة الأوكرانية المخضرمة سفيتولينا أداء أقوى مما قدمته في مباراتهما ⁠السابقة بدور ⁠المجموعات، التي حسمتها الروسية بفوز ساحق.

وكانت الخطة هي الاستمرار في اللعب بشكل هجومي ومنع منافستها من إيجاد إيقاعها في المباراة، ونجحت الخطة؛ إذ حافظت آندرييفا على رباطة جأشها لتصل إلى خط النهاية تحت سماء مشمسة في صحراء كاليفورنيا.

وبفوزها رقم 55 هذا العام، وهو الأعلى بين لاعبات الجولة، أصبحت بطلة «فرنسا المفتوحة» أصغر فائزة بالبطولة الختامية منذ مواطنتها ماريا شارابوفا في عام 2004، وحصلت على لقبها الـ4 هذا العام، وارتقت إلى ​المركز الثاني عالمياً. وأكدت ​استعدادها لتحقيق المزيد. وأضافت: «أنا متحمسة للغاية. ما زلت مفعمة بالطاقة، ونعم، سنقيم عشاء احتفالياً رائعاً».

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مانشيني: الهزيمة أمام بلجيكا موجعة لكنها مفيدة للمستقبل

روبرتو مانشيني (د.ب.أ)
روبرتو مانشيني (د.ب.أ)
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مانشيني: الهزيمة أمام بلجيكا موجعة لكنها مفيدة للمستقبل

روبرتو مانشيني (د.ب.أ)
روبرتو مانشيني (د.ب.أ)

أكد روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، أن منتخب بلجيكا كان الطرف الأفضل خلال مواجهة الفريقين واستحق الفوز

4 - 1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد بدوري أمم أوروبا، مشيراً إلى أن الخسارة قد تساعد فريقه على التطور في المرحلة المقبلة.

وكان المنتخب الإيطالي بحاجة إلى نقطة واحدة لضمان التأهل إلى دور الثمانية، وبدأ المباراة بصورة مثالية بعدما تقدم بهدف سجله فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، لكنه استقبل ثلاثة أهداف خلال 15 دقيقة، عن طريق ماكسيم دي كويبر وناثان نغوي وجيريمي دوكو.

وأهدر إسبوزيتو فرصة تقليص الفارق بعدما تصدى الحارس سين لامنس لركلة جزاء نفذها في الدقائق الأخيرة، قبل أن يضيف دييغو موريرا الهدف الرابع لبلجيكا.

وقال مانشيني في تصريحات لشبكة «راي سبورت» الإيطالية: «كانوا الأفضل، وعانينا كثيراً على المستوى البدني وفي المواجهات الفردية. بدأنا المباراة بشكل جيد، لكنهم كانوا الأفضل واستحقوا الفوز».

وأضاف: «واجهنا صعوبات عندما وصلت الكرة إلى الأطراف، ولم نتمكن من الضغط بالشكل المناسب، كما تسببوا لنا في مشكلات، وشعرنا ببعض الإرهاق بعد مباراة فرنسا، لكنهم استحقوا الانتصار».

وأوضح مدرب إيطاليا أن الخسارة تمثل فرصة للتعلم والتطور، قائلاً: «مثل هذه الأمور قد تحدث خلال عملية بناء الفريق، وعلينا التعلم من هذه التجارب. كنا نملك فرصة التأهل بالنظر إلى مشوارنا حتى الآن، لكننا كنا نعلم أن المهمة ستكون صعبة أمام منتخب بلجيكي قوي».

وتابع: «نشعر بالحزن، لكن هذه الليلة ستساعدنا في المستقبل».

وخسرت إيطاليا أيضاً أمام بلجيكا بهدفين دون رد على أرضها في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأنهت هذه الهزيمة آمالها في التأهل إلى دور الثمانية، بعدما حسمت فرنسا صدارة المجموعة، وجاءت بلجيكا في المركز الثاني.

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توخيل يحتفي بانتصاره الأفضل مع إنجلترا

توماس توخيل (إ.ب.أ)
توماس توخيل (إ.ب.أ)
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توخيل يحتفي بانتصاره الأفضل مع إنجلترا

توماس توخيل (إ.ب.أ)
توماس توخيل (إ.ب.أ)

احتفل المدرب توماس توخيل بأفضل انتصار في مشواره مع منتخب إنجلترا، عقب فوزه بعشرة لاعبين 3 - 2 على إسبانيا حاملة لقب كأس العالم 2026، ليتصدر مجموعته في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في مدريد أمس الأحد.

وتعرض توخيل لانتقادات لاذعة عندما خسرت إنجلترا أمام الأرجنتين في قبل نهائي كأس العالم، لكن المدرب الألماني سيحظى بالإشادة المستحقة بعد الأداء الذي قدمه فريقه أمام منتخب لم يخسر في الوقت الأصلي أو الإضافي في 43 مباراة.

وحصل إليوت أندرسون على بطاقة حمراء نتيجة تسببه في ركلة جزاء منحت إسبانيا فرصة للعودة في المباراة بعد مرور ساعة على بداية المباراة، عندما كانت إنجلترا متقدمة 3 - صفر.

وقال توخيل، الذي خسر فريقه 3 - 2 أمام إسبانيا على ملعب ويمبلي في دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لقناة (آي تي في) البريطانية: «قدم الفريق أداءً جيداً. إنه فوز مستحق تماماً. بشكل عام، كنا الفريق الأفضل. قدمنا أداءً جيداً من البداية حتى النهاية».

وأضاف: «كانت 30 دقيقة طويلة (بعد ركلة الجزاء) لكنني لا أريد التركيز على ذلك. كان هناك كثير من الأمور الإيجابية في أول 60 دقيقة. قدمنا أداءً متكاملاً وبذلنا قصارى جهدنا. لعبنا بشجاعة. كانت الروح المعنوية والطاقة والجودة الكروية في أعلى مستوياتها. ركزنا على أدائنا وعلى الروح التي دخلنا بها المباراة. لا أستطيع أن أثني على اللاعبين بما يكفي لما قدموه على أرض الملعب».

وتابع: «لولا البطاقة الحمراء لفزنا بالمباراة بسهولة».

وأصيبت إسبانيا، التي هزمت إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا 2024 وفازت على الأرجنتين لتتوج بكأس العالم، بالذهول بعد أن تفوقت عليها إنجلترا بوضوح لمدة ساعة في ملعب واندا متروبوليتانو.

ولم تخسر إسبانيا في مدريد منذ فوز إنجلترا هناك عام 1987، لكنها لم تملك كثيراً من المبررات للشكوى من النتيجة.

وافتتح هاري كين التسجيل من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، قبل أن يسجل إزري كونسا وبن وايت هدفين في بداية الشوط الثاني ليؤكدا تفوق إنجلترا.

وحاولت إسبانيا العودة إلى المباراة، ولولا تألق حارس مرمى إنجلترا جيمس ترافورد، لكانت حافظت على سجلها الخالي من الهزائم. وفوجئ الجميع باختيار ترافورد، لاعب ليدز يونايتد، ليشارك في المباراة بدلاً من جوردان بيكفورد، لكن ما قدمه برر سبب اختيار توخيل له.

ورغم انتهاء مسيرة إسبانيا المذهلة بعدم الخسارة، فإن المدرب لويس دي لا فوينتي ظل متفائلاً وواقعياً، وأكد أنه يتطلع بالفعل إلى مباريات دور الثمانية في مارس (آذار) المقبل.

وقال الإسباني: «أبرز أداء إنجلترا اليوم مدى صعوبة ما كنا نحققه. كان علينا الكفاح من أجل الحفاظ على سلسلة عدم الهزيمة، واليوم كان يومهم وليس يومنا، لكننا سنحاول أن نتعامل مع الهزيمة كما نتعامل وقت الفوز. حسنا، لم نذق طعم الهزيمة منذ فترة، لكننا نظل فخورين، وسيظل لدينا الطموح والتفاؤل في مارس، سنكون في دور الثمانية، وسنذهب إلى أدوار خروج المغلوب بنية الفوز والظفر بالبطولة».

وأضاف: «أود أن أكون مع لاعبي فريقي مرة أخرى الأسبوع المقبل، لأنه إذا كان هناك لاعبون يشعرون بالحزن في غرفة الملابس الآن، فأود أن أتمكن من أن أقول لهم خلال الأيام القليلة المقبلة: أدركوا عظمة ما حققتم، ومدى صعوبة ذلك، ومدى الفخر الذي يجب أن تشعروا به».

وتابع: «لكن الآن علي الانتظار حتى مارس».

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