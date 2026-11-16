كيف تعلّم توخيل من أخطاء المونديال وقاد إنجلترا لهزيمة إسبانيا؟

نجحت إنجلترا في تجاوز اختبار صعب أمام إسبانيا، بعدما تمسكت بفوز مثير بنتيجة 3-2 في دوري الأمم الأوروبية، وأنهت دور المجموعات في الصدارة، في مباراة كشفت عن اختلاف تعامل المدرب الألماني توماس توخيل مع الظروف الصعبة، مقارنة بما حدث في نصف نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين.

وبدا المشهد في الدقائق الأخيرة مألوفاً للإنجليز، بعدما تراجع المنتخب إلى مناطقه الدفاعية تحت ضغط منافسه، في صورة أعادت إلى الأذهان خسارته أمام الأرجنتين في نصف نهائي المونديال، حين تقدم بهدف قبل أن يفقد السيطرة على المباراة ويخسر بنتيجة 2-1. ولكن هذه المرة، تمكن المنتخب من الصمود والخروج منتصراً، رغم خوضه الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين.

وحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، كانت إنجلترا قد قدمت أفضل عروضها تحت قيادة توخيل، وتقدمت بثلاثة أهداف نظيفة حملت توقيع هاري كين وإزري كونسا وبن وايت، قبل أن يتسبب إليوت أندرسون في ركلة جزاء إثر مخالفة ضد لامين يامال، سجل منها ميكيل أويارزابال هدف تقليص الفارق. ثم أضاف نيكو ويليامز الهدف الثاني لإسبانيا، لتبدأ فترة طويلة من الضغط المتواصل على المرمى الإنجليزي.

تمكَّن المنتخب من الصمود والخروج منتصراً رغم خوضه الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين (أ.ف.ب)

لكن الاختلاف الأبرز عن مواجهة الأرجنتين تمثل في قرارات توخيل؛ خصوصاً فيما يتعلق بالتبديلات. ففي مباراة المونديال، سارع المدرب الألماني إلى إجراء تغييرات دفاعية، فأشرك 3 مدافعين بدلاً من لاعب في الخط الخلفي ولاعب وسط ومهاجم، بعدما كانت إنجلترا متقدمة بهدف. غير أن تلك التغييرات لم تمنع الأرجنتين من العودة وقلب النتيجة.

وأمام إسبانيا، انتظر توخيل وقتاً أطول قبل اللجوء إلى الخيارات الدفاعية، رغم النقص العددي والضغط المتواصل. وكان مايلز لويس سكيلي أول البدلاء في الدقيقة 78، بدلاً من كين، قبل أن يشرك دومينيك كالفرت لوين بعد 5 دقائق، ليحافظ على وجود خيار هجومي، بينما لم يدخل دان بيرن إلا في الدقيقة 89 بدلاً من وايت.

وأوضح توخيل أن التغييرات جاءت لمنح اللاعبين طاقة جديدة، بعدما استنفد كين وجود بيلينغهام جهدهما خلال الدقائق التي سبقت خروجهما؛ مشيراً إلى أنه شعر بالحرية لاتخاذ القرارات التي يراها مناسبة لمساعدة الفريق والتأثير في مجريات اللقاء.

وكشفت الأرقام حجم الضغط الإسباني في النصف ساعة الأخيرة؛ إذ سدد المنتخب الإسباني 19 كرة، بينها 7 على المرمى، وبلغت قيمة الأهداف المتوقعة 2.53، مقابل 10 تسديدات للأرجنتين في الفترة ذاتها من مواجهة المونديال، بينها 4 على المرمى، وقيمة أهداف متوقعة بلغت 1.41.

قدرة منتخب إنجلترا على الصمود هذه المرة عكست اختلافاً في إدارة توخيل للمباراة (إ.ب.أ)

كما لم يتجاوز عدد تمريرات إنجلترا في تلك الفترة 61 تمريرة أمام إسبانيا، بدقة بلغت نحو 64 في المائة، وهي أرقام قريبة مما سجلته أمام الأرجنتين، حين نفَّذ المنتخب 65 تمريرة بالدقة نفسها تقريباً. وتبرز هذه الأرقام حجم المعاناة التي عاشها المنتخب الإنجليزي في مواجهة الضغط الإسباني.

وفي المقابل، أظهرت المباراة جانباً آخر من شخصية المنتخب، تمثل في تماسك اللاعبين وقدرتهم على التعامل مع الموقف الصعب. فبعد تسجيل إسبانيا هدفها الثاني، تجمع لاعبو إنجلترا في دائرة وسط الملعب لتبادل الكلمات والحفاظ على هدوئهم، في مشهد اعتبره المدافع الإنجليزي السابق مات أوبسون مؤشراً على وحدة المجموعة وقدرتها على تجاوز اللحظات الحرجة.

نجح الحارس في التعامل مع أخطر محاولات المنتخب الإسباني (أ.ف.ب)

وكان الحارس جيمس ترافورد أحد أبرز أسباب احتفاظ إنجلترا بتقدمها، بعدما تصدى لست تسديدات، 4 منها جاءت خلال آخر 12 دقيقة، حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم إنجلترا 3-2. وبلغ تألقه ذروته في الوقت بدل الضائع، عندما تصدى لمحاولتين متتاليتين من فيرمين لوبيز ولامين يامال، ليحرم إسبانيا من إدراك التعادل.

ورأى أوبسون أن التصدي المزدوج لترافورد كان اللحظة الحاسمة التي منحت إنجلترا الفوز، بعدما نجح الحارس في التعامل مع أخطر محاولات المنتخب الإسباني.

وبينما عاشت إنجلترا نصف ساعة أخيرة شاقة أمام بطل العالم، فإن قدرتها على الصمود هذه المرة عكست اختلافاً في إدارة توخيل للمباراة، إلى جانب تماسك اللاعبين وتألق حارسهم، لتخرج بانتصار مهم يعزز موقعها في صدارة المجموعة.