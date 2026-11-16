زيدان غير راضٍ عن أداء فرنسا رغم الفوز على تركيا

أبدى زين الدين زيدان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، عدم رضاه عن أداء فريقه رغم فوزه على نظيره التركي 2 - 1، وضمان التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دوري أمم أوروبا، مشيراً إلى وجود جوانب تكتيكية لا تزال بحاجة إلى التحسن.

واستعاد المنتخب الفرنسي توازنه بعد خسارته أمام إيطاليا 1 - 3، وحقق فوزاً صعباً على تركياً، لكنه قدم أداءً متواضعاً في الشوط الأول، وسمح لمنافسه بصناعة كثير من الفرص، قبل أن يتحسن أداؤه في الشوط الثاني.

وقال زيدان في تصريحات لشبكة «تي إف 1» عقب المباراة: «كان هدفنا التأهل بعد خسارتنا أمام إيطاليا، لكن فيما يتعلق بالأداء، يمكن أن نشعر ببعض الحيرة، خصوصاً في الشوط الأول، حين لم نؤد بشكل جيد في الضغط».

وأضاف: «من واجبي الإشارة إلى الأمور التي لا تسير على ما يرام. عندما لا أرى أداءً جيداً داخل الملعب، نشعر ببعض الإحباط. لقد أزعجنا المنتخب التركي بتحرك حارس مرماه إلى الأمام، وسمحنا بظهور مساحات في الملعب، ولم نمارس الضغط بالشكل المطلوب. علينا مواصلة العمل على تحسين هذه الجوانب، فلم أكن راضياً، وكذلك اللاعبون».

وأوضح مدرب فرنسا أن الفريق تحسن في الشوط الثاني بعد معالجة بعض الأخطاء بين الشوطين، قائلاً: «صححنا بعض الأمور خلال الاستراحة، وأصبح ضغطنا أفضل في الشوط الثاني، بعدما سمحنا للمنافس بصناعة كثير من الفرص، خصوصاً في الشوط الأول».

ورفض زيدان تحميل خط الدفاع وحده مسؤولية الثغرات، مؤكداً ضرورة العمل الجماعي، مشيراً إلى «المسؤولية لا تقع على الدفاع وحده، بل علينا جميعاً. يجب أن نضغط بصفتنا فريقاً واحداً، وعندما لا ننجح في ذلك، علينا أن نتحرك معاً ونتكاتف».

وأكد: «علينا الاحتفاظ بالكرة بصورة أفضل. كان أداؤنا أفضل في الشوط الثاني، ويجب أن نواصل تكرار ذلك».