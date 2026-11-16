توخيل يحتفي بانتصاره الأفضل مع إنجلترا

احتفل المدرب توماس توخيل بأفضل انتصار في مشواره مع منتخب إنجلترا، عقب فوزه بعشرة لاعبين 3 - 2 على إسبانيا حاملة لقب كأس العالم 2026، ليتصدر مجموعته في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في مدريد أمس الأحد.

وتعرض توخيل لانتقادات لاذعة عندما خسرت إنجلترا أمام الأرجنتين في قبل نهائي كأس العالم، لكن المدرب الألماني سيحظى بالإشادة المستحقة بعد الأداء الذي قدمه فريقه أمام منتخب لم يخسر في الوقت الأصلي أو الإضافي في 43 مباراة.

وحصل إليوت أندرسون على بطاقة حمراء نتيجة تسببه في ركلة جزاء منحت إسبانيا فرصة للعودة في المباراة بعد مرور ساعة على بداية المباراة، عندما كانت إنجلترا متقدمة 3 - صفر.

وقال توخيل، الذي خسر فريقه 3 - 2 أمام إسبانيا على ملعب ويمبلي في دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لقناة (آي تي في) البريطانية: «قدم الفريق أداءً جيداً. إنه فوز مستحق تماماً. بشكل عام، كنا الفريق الأفضل. قدمنا أداءً جيداً من البداية حتى النهاية».

وأضاف: «كانت 30 دقيقة طويلة (بعد ركلة الجزاء) لكنني لا أريد التركيز على ذلك. كان هناك كثير من الأمور الإيجابية في أول 60 دقيقة. قدمنا أداءً متكاملاً وبذلنا قصارى جهدنا. لعبنا بشجاعة. كانت الروح المعنوية والطاقة والجودة الكروية في أعلى مستوياتها. ركزنا على أدائنا وعلى الروح التي دخلنا بها المباراة. لا أستطيع أن أثني على اللاعبين بما يكفي لما قدموه على أرض الملعب».

وتابع: «لولا البطاقة الحمراء لفزنا بالمباراة بسهولة».

وأصيبت إسبانيا، التي هزمت إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا 2024 وفازت على الأرجنتين لتتوج بكأس العالم، بالذهول بعد أن تفوقت عليها إنجلترا بوضوح لمدة ساعة في ملعب واندا متروبوليتانو.

ولم تخسر إسبانيا في مدريد منذ فوز إنجلترا هناك عام 1987، لكنها لم تملك كثيراً من المبررات للشكوى من النتيجة.

وافتتح هاري كين التسجيل من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، قبل أن يسجل إزري كونسا وبن وايت هدفين في بداية الشوط الثاني ليؤكدا تفوق إنجلترا.

وحاولت إسبانيا العودة إلى المباراة، ولولا تألق حارس مرمى إنجلترا جيمس ترافورد، لكانت حافظت على سجلها الخالي من الهزائم. وفوجئ الجميع باختيار ترافورد، لاعب ليدز يونايتد، ليشارك في المباراة بدلاً من جوردان بيكفورد، لكن ما قدمه برر سبب اختيار توخيل له.

ورغم انتهاء مسيرة إسبانيا المذهلة بعدم الخسارة، فإن المدرب لويس دي لا فوينتي ظل متفائلاً وواقعياً، وأكد أنه يتطلع بالفعل إلى مباريات دور الثمانية في مارس (آذار) المقبل.

وقال الإسباني: «أبرز أداء إنجلترا اليوم مدى صعوبة ما كنا نحققه. كان علينا الكفاح من أجل الحفاظ على سلسلة عدم الهزيمة، واليوم كان يومهم وليس يومنا، لكننا سنحاول أن نتعامل مع الهزيمة كما نتعامل وقت الفوز. حسنا، لم نذق طعم الهزيمة منذ فترة، لكننا نظل فخورين، وسيظل لدينا الطموح والتفاؤل في مارس، سنكون في دور الثمانية، وسنذهب إلى أدوار خروج المغلوب بنية الفوز والظفر بالبطولة».

وأضاف: «أود أن أكون مع لاعبي فريقي مرة أخرى الأسبوع المقبل، لأنه إذا كان هناك لاعبون يشعرون بالحزن في غرفة الملابس الآن، فأود أن أتمكن من أن أقول لهم خلال الأيام القليلة المقبلة: أدركوا عظمة ما حققتم، ومدى صعوبة ذلك، ومدى الفخر الذي يجب أن تشعروا به».

وتابع: «لكن الآن علي الانتظار حتى مارس».