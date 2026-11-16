بوكيتينو يضع الأخلاق واللياقة شرطين للنجاح في مانشستر يونايتد

كشف لاعبا المنتخب الأميركي تايلر آدامز وفولارين بالوغون عن ملامح العمل تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي يستعد لخوض تجربة جديدة مع مانشستر يونايتد، وسط تحديات كبيرة تنتظره لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح.

وقال آدامز، لاعب وسط بورنموث، إن لاعبي المنتخب الأميركي يتفهمون تماماً قرار بوكيتينو قبول عرض مانشستر يونايتد، رغم ارتباطهم به خلال تجربته مع المنتخب؛ مشيراً إلى أن تدريب نادٍ بحجم يونايتد يمثل فرصة لا يمكن رفضها في مسيرة أي مدرب.

وأوضح آدامز أن بوكيتينو عاش لحظات عاطفية خلال إبلاغ اللاعبين بقراره، بعدما أكد لهم أن الفترة التي قضاها مع المنتخب الأميركي جعلته يؤمن بشيء يتجاوز كرة القدم، بفضل الثقافة الأميركية والأشخاص الذين عمل معهم داخل الفريق، وفقاً لصحيفة «التلغراف» البريطانية.

وأضاف أن المدرب الأرجنتيني وصف القرار بأنه أحد أصعب القرارات في مسيرته؛ لكنه يدرك أن فرصة قيادة مانشستر يونايتد لا تتكرر كثيراً، سواء بالنسبة للاعب أو المدرب.

ويواجه بوكيتينو مهمة شاقة في «أولد ترافورد»، في ظل تراجع نتائج الفريق ووجوده في منطقة الهبوط بالدوري الإنجليزي، فضلاً عن التوترات التي شهدتها الفترة الأخيرة بين اللاعبين والجهاز الفني والإدارة، بعدما انتقد ليساندرو مارتينيز إدارة النادي، بينما أبدى برونو فرنانديز اعتراضات علنية على الأساليب التكتيكية للفريق.

لكن آدامز يرى أن قدرة بوكيتينو على إعادة بناء ثقافة الفريق تمثل إحدى أبرز نقاط قوته، مؤكداً أن المدرب الأرجنتيني يضع شخصية اللاعب وسلوكه ضمن معايير اختياره، ولا يتسامح مع وجود عناصر سلبية داخل المجموعة.

وقال لاعب بورنموث: «عليك أن تكون شخصاً جيداً. لا يريد وجود أشخاص سيئين في البيئة المحيطة بالفريق، وهذا أمر بالغ الأهمية؛ خصوصاً بالنسبة للاعبين الشباب. يمنحك الفرصة، ولكن شخصيتك مهمة أيضاً، وعليك الانسجام مع بقية اللاعبين، وألا تعتقد أنك أكبر من الآخرين».

ويتفق المهاجم فولارين بالوغون، لاعب موناكو والمهاجم السابق لآرسنال، مع هذا التقييم؛ إذ أكد أن أفضل مستوياته مع المنتخب الأميركي جاءت تحت قيادة بوكيتينو، الذي أحدث تغييرات كبيرة منذ وصوله ومنحه ثقة أكبر داخل الملعب.

وأشار آدامز إلى أن المدرب الأرجنتيني لا يسمح للاعبيه بالتراخي، موضحاً أنه كان يطالبه بالتطور يومياً داخل الملعب وخارجه، وأن التدريبات تحت قيادته لا تعرف أياماً سهلة؛ لأنه يسعى باستمرار إلى استخراج أقصى إمكانات لاعبيه.

وتبرز اللياقة البدنية بوصفها أحد أبرز الملفات التي سيعمل عليها بوكيتينو في مانشستر يونايتد؛ خصوصاً أن الفريق يحتل المركز الثاني من القاع في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من حيث المسافة المقطوعة، بعدما تفوق عليه منافسوه في الركض خلال 8 من مبارياته العشر، كما يحتل المركز الرابع عشر في مؤشرات الركض السريع والجري عالي السرعة.

ويشتهر بوكيتينو بفرض تدريبات بدنية مكثفة، من بينها اختبار «غاكون» الشهير، الذي يمنح اللاعبين 45 ثانية لقطع مسافة 150 متراً، مع فترات راحة قصيرة، قبل زيادة المسافة المطلوبة في كل جولة لاحقة. وهو اختبار قد يصبح مألوفاً للاعبي يونايتد مع وصول المدرب الجديد.

وقال آدامز إن بوكيتينو يفرض معايير بدنية مرتفعة، وإن عدم الالتزام بها يعني منح الفرصة للاعب آخر، مضيفاً أن المدرب يسعى إلى تعظيم قدرات اللاعبين الذين يعتقد أنهم قادرون على تقديم المزيد.

وكان المدافع السابق لتوتنهام توبي ألدرفيريلد قد حذر لاعبي يونايتد من اختلاف مستوى المتطلبات البدنية تحت قيادة بوكيتينو، مؤكداً أنهم سيشعرون سريعاً بالفارق، وأن النجاح معه يتطلب القدرة على الركض لمسافات طويلة وبوتيرة عالية.

من جانبه، تحدث بالوغون عن علاقته القديمة بالمدرب الأرجنتيني، الذي يعرفه منذ سنوات المراهقة، عندما كان يلعب في أكاديمية آرسنال، وكان يواجه نجل بوكيتينو في صفوف توتنهام؛ مشيراً إلى أن المدرب يتمتع بشخصية قريبة من اللاعبين ويحرص على بناء علاقة مع جميع أفراد الفريق.

ولم يستبعد المهاجم الأميركي أن تزداد التكهنات بشأن انتقاله إلى مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباطه السابق ببوكيتينو، بعدما ارتبط اسمه بالنادي الإنجليزي عقب تعثر انتقاله إلى إيفرتون مقابل 40 مليون جنيه إسترليني في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.

ويأتي ذلك في وقت قد يبحث فيه يونايتد عن مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية، مع استمرار غياب بنيامين سيسكو بسبب إصابة في عظمة الساق حتى بداية العام الجديد.

ويرى بالوغون أن أسلوب بوكيتينو الهجومي يمنح المهاجمين مساحة أكبر للتعبير عن قدراتهم، موضحاً أن المدرب لا يفرض قيوداً صارمة على اللاعبين؛ بل يمنحهم الثقة والحرية للتقدم وصناعة الفرص، مستشهداً بالمساحات التي وفرها للاعبين المبدعين مثل كريستيان بوليسيتش ومالك تيلمان.