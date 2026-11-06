صلاح في رسالة للاعبي طرابزون: لم نكن في أفضل مستوياتنا… تكاتفوا

طالب النجم الدولي المصري محمد صلاح، قائد فريق طرابزون سبور التركي، زملاءه بالتكاتف بعد توقف سلسلة انتصاراتهم التي استمرت سبع مباريات متتالية في جميع البطولات، وذلك عقب الخسارة صفر - 1 أمام فرايبورغ الألماني، مساء الخميس، ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وأعلن صلاح تحمله المسؤولية الشخصية عن الفرص التي أهدرها خلال المباراة، التي جرت ضمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة الدوري للمسابقة القارية.

وتسببت الهزيمة في توقف رصيد طرابزون سبور، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم مقابل فوزين، عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر، متساوياً في الرصيد مع الفريق الألماني، الذي يحتل المركز الرابع عشر.

ودعا صلاح إلى وحدة الصف بعد انتهاء سلسلة الانتصارات الرائعة لفريقه، إثر الهزيمة بهدف أحرزه لوكاس كوبلر في الدقيقة الـ14 من عمر اللقاء.

وكان قائد منتخب مصر محور محاولات طرابزون سبور للعودة في المباراة، وقد تصدى الحارس ميو باكهاوس لمحاولات عدة، كما تم إحباط محاولة أخرى له في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليفشل أصحاب الأرض في إدراك التعادل.

وفي تصريحاته عقب صافرة النهاية، لم يتهرب صلاح من الحديث عن أدائه، حيث ظهر أمام وسائل الإعلام رفقة زميله البرازيلي فابينيو، وقال بصراحة: «أنا وفابينيو ندرك أننا لم نكن في أفضل مستوياتنا الليلة».

وأضاف صلاح: «أتيحت لي فرص كان ينبغي عليّ استغلالها، وفابينيو يعلم أيضاً أنه كان بإمكانه تقديم أداء أفضل».

وشدد صلاح: «ولكن هذه هي كرة القدم. لا يمكنك الاختفاء عندما تسوء الأمور. يجب أن نتكاتف سوياً، خاصة في مثل هذه الأمسيات».

من جانبه، أيَّد توماس ريس، المدير الفني لطرابزون، وجهة نظر صلاح حول النقاط الحاسمة في المباراة، مشيراً في الوقت ذاته إلى التحسن الذي طرأ على أداء الفريق في الشوط الثاني.

وقال المدرب الألماني: «استقبلنا هدفاً نتيجة خطأ بسيط. قدَّم فريقي ردة فعل قوية للغاية في الشوط الثاني، لكن للأسف انتهت المباراة بخسارتنا».

ويستعد طرابزون لمواجهة مضيفه ألانيا سبور في بطولة الدوري التركي، الأحد، حيث يأمل الفريق في العودة سريعاً لنغمة الانتصارات، قبل توقف المسابقة المحلية لمدة أسبوعين بسبب مباريات الأجندة الدولية المقبلة.