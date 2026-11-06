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صلاح في رسالة للاعبي طرابزون: لم نكن في أفضل مستوياتنا… تكاتفوا

محمد صلاح (رويترز)
محمد صلاح (رويترز)
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صلاح في رسالة للاعبي طرابزون: لم نكن في أفضل مستوياتنا… تكاتفوا

محمد صلاح (رويترز)
محمد صلاح (رويترز)

طالب النجم الدولي المصري محمد صلاح، قائد فريق طرابزون سبور التركي، زملاءه بالتكاتف بعد توقف سلسلة انتصاراتهم التي استمرت سبع مباريات متتالية في جميع البطولات، وذلك عقب الخسارة صفر - 1 أمام فرايبورغ الألماني، مساء الخميس، ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وأعلن صلاح تحمله المسؤولية الشخصية عن الفرص التي أهدرها خلال المباراة، التي جرت ضمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة الدوري للمسابقة القارية.

وتسببت الهزيمة في توقف رصيد طرابزون سبور، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم مقابل فوزين، عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر، متساوياً في الرصيد مع الفريق الألماني، الذي يحتل المركز الرابع عشر.

ودعا صلاح إلى وحدة الصف بعد انتهاء سلسلة الانتصارات الرائعة لفريقه، إثر الهزيمة بهدف أحرزه لوكاس كوبلر في الدقيقة الـ14 من عمر اللقاء.

وكان قائد منتخب مصر محور محاولات طرابزون سبور للعودة في المباراة، وقد تصدى الحارس ميو باكهاوس لمحاولات عدة، كما تم إحباط محاولة أخرى له في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليفشل أصحاب الأرض في إدراك التعادل.

وفي تصريحاته عقب صافرة النهاية، لم يتهرب صلاح من الحديث عن أدائه، حيث ظهر أمام وسائل الإعلام رفقة زميله البرازيلي فابينيو، وقال بصراحة: «أنا وفابينيو ندرك أننا لم نكن في أفضل مستوياتنا الليلة».

وأضاف صلاح: «أتيحت لي فرص كان ينبغي عليّ استغلالها، وفابينيو يعلم أيضاً أنه كان بإمكانه تقديم أداء أفضل».

وشدد صلاح: «ولكن هذه هي كرة القدم. لا يمكنك الاختفاء عندما تسوء الأمور. يجب أن نتكاتف سوياً، خاصة في مثل هذه الأمسيات».

من جانبه، أيَّد توماس ريس، المدير الفني لطرابزون، وجهة نظر صلاح حول النقاط الحاسمة في المباراة، مشيراً في الوقت ذاته إلى التحسن الذي طرأ على أداء الفريق في الشوط الثاني.

وقال المدرب الألماني: «استقبلنا هدفاً نتيجة خطأ بسيط. قدَّم فريقي ردة فعل قوية للغاية في الشوط الثاني، لكن للأسف انتهت المباراة بخسارتنا».

ويستعد طرابزون لمواجهة مضيفه ألانيا سبور في بطولة الدوري التركي، الأحد، حيث يأمل الفريق في العودة سريعاً لنغمة الانتصارات، قبل توقف المسابقة المحلية لمدة أسبوعين بسبب مباريات الأجندة الدولية المقبلة.

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سباليتي: عندما نفوز يتصرف الناس وكأن الخصوم «مثيرون للسخرية»

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سباليتي: عندما نفوز يتصرف الناس وكأن الخصوم «مثيرون للسخرية»

لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي (أ.ف.ب)
لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي (أ.ف.ب)
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سباليتي: عندما نفوز يتصرف الناس وكأن الخصوم «مثيرون للسخرية»

لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي (أ.ف.ب)
لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي (أ.ف.ب)

اغتنم لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، الفرصة للدفاع عن فريقه، وذلك عقب فوزه 2 - 1 على مضيّفه ألكمار الهولندي ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، مساء الخميس.

وقال المدرب الإيطالي المخضرم: «عندما نفوز يتصرف الناس وكأن خصومنا ضعفاء أو مثيرون للسخرية، لكننا أظهرنا شجاعة كبيرة».

ولم تكن المهمة سهلة على الإطلاق ليوفنتوس، خلال مواجهته ألكمار، الذي لم يتلق أي هزيمة على ملعبه في 17 مباراة أوروبية خاضها منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، بينما عانى الفريق الإيطالي من غيابات عديدة بسبب الإصابات.

وتقدم يوفنتوس بهدفين نظيفين، حيث قدم الفرنسي راندال كولو مواني تمريرة حاسمة لزميله الهولندي تون كوبمينيرز، الذي واجه نادي مسقط رأسه، قبل أن يسجل المهاجم السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي الهدف الثاني بنفسه بعد تعاون مع زميله الألماني نيك فولتيماده.

وشهدت اللحظات الأخيرة للمباراة إثارة بالغة؛ إذ قلص ألكمار الفارق عبر ميكس ميردينك، الذي سجل من مسافة قريبة بعد أن فقد لويد كيلي الكرة على خط التماس، كما حالف الحظ يوفنتوس في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، حيث أُلغي هدف محتمل للتعادل بداعي التسلل على ميردينك.

وفي تصريحاته لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»، قال سباليتي: «أنا راضٍ للغاية، فقد قدمنا أداءً جيداً أمام فريق قوي للغاية».

وأضاف: «أتذكر عندما ضحكتم جميعاً في وجهي حين فزنا على فريق نيميخين الهولندي بنتيجة 5 - 0، وتعاملتم مع الأمر وكأن الخصم كان فريقاً مثيراً للسخرية، لكنه يملك الآن 7 نقاط في مسيرته بالدوري الأوروبي».

وأوضح سباليتي: «ربما يحتاج الناس لإعادة تقييم نظرتهم إلينا، والتحلي بالتواضع، ومنح الفريق حقه بدلاً من السعي المستمر لوضعه تحت الضغط».

وأردف بالقول: «عندما نفوز بمباراة، يصور البعض الأمر وكأن السبب هو ضعف المنافس، أو يبحثون عن أعذار أخرى. لقد قدمنا مباراة قوية الليلة أمام فريق رائع، ورأينا كيف استغلوا اللحظة التي انخفضت فيها شراستنا في اللعب».

وشدد سباليتي: «لقد رأينا في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي أن هذه الفرق قد تتبع أسلوباً متوقعاً في اللعب، لكنه يتحول إلى نقطة قوة عندما ينجحون في تكراره أكثر من مرة».

وتابع: «إنهم يواصلون الضغط في تلك المواقف، فقد وجدنا أنفسنا محاصرين في الخلف، مترددين بشأن التقدم من الخط الدفاعي، وهو ما أدى في النهاية إلى تلقي هدف بعد تمريرة بينية».

وأشار سباليتي: «شهدت اللحظات الأخيرة تدافعاً واضطراباً، فلو استمرت المباراة لثلاث أو أربع دقائق إضافية، لا أعتقد أننا كنا سنخرج بالنتيجة التي حققناها».

وبالنظر إلى سيطرة يوفنتوس المطلقة على مجريات اللعب لنحو 70 دقيقة، يرى سباليتي أن الحل يكمن في تأمين النتيجة بهدف إضافي، بدلاً من التركيز فقط على كيفية الدفاع عن التقدم.

وأكد سباليتي: «كان ينبغي لنا تسجيل هدف ثالث. بالنظر إلى أسلوب لعبنا، فعندما تفوز خارج أرضك على فريق لم يخسر على ملعبه في 17 مباراة أوروبية، محققاً الفوز في 14 منها، فهذا دليل على أنك لعبت بشخصية قوية وأداء عالٍ. لقد أظهرنا الشجاعة المطلوبة».

ورغم أن كوبمينيرز وكولو مواني قدما ربما أفضل أداء لهما هذا الموسم بقميص يوفنتوس، فإن سباليتي كان يطمح للمزيد، حيث قال: «سنحت لكولو فرص عدة للانطلاق بسرعة تجعله لا يتوقف، لكننا لم ننجح في إيصال التمريرة المناسبة له في تلك المساحات. ونتيجة ذلك، اضطررنا للمعاناة بالقرب من منطقة جزائنا، لكننا تعاملنا مع الموقف بشكل جيد».

واختتم مدرب يوفنتوس تصريحاته قائلاً: «كان بإمكان اللاعبين الذين شاركوا من خلال مقاعد البدلاء، مثل بوجا وإيكاتور، تشكيل خطورة كبيرة عبر الهجمات المرتدة، لكننا بدلاً من ذلك تراجعنا للخلف وسيطر علينا القلق، إذ لم يعرف اللاعبون ما إذا كان عليهم التقدم أم التراجع، فبقينا عالقين في منتصف الطريق».

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد يوفنتوس، الذي حقق انتصاره الثالث في المسابقة القارية مقابل تعادل وحيد في مبارياته الأربع الأولى بالبطولة، إلى 10 نقاط في المركز الخامس، بفارق نقطتين فقط خلف الصدارة.

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الرياضة رياضة عالمية

هورزيلر: أحلم بالتتويج «بلقب ما» مع برايتون

الألماني فابيان هورزيلر المدير الفني لفريق برايتون الإنجليزي (رويترز)
الألماني فابيان هورزيلر المدير الفني لفريق برايتون الإنجليزي (رويترز)
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هورزيلر: أحلم بالتتويج «بلقب ما» مع برايتون

الألماني فابيان هورزيلر المدير الفني لفريق برايتون الإنجليزي (رويترز)
الألماني فابيان هورزيلر المدير الفني لفريق برايتون الإنجليزي (رويترز)

أعرب فابيان هورزيلر، المدير الفني لفريق برايتون الإنجليزي، عن أمله في «تحقيق أحلام الجماهير» بالتتويج بلقب ما، وذلك عقب انتصار فريقه على خيتافي الإسباني ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وأنعش برايتون آماله في التأهل للأدوار الإقصائية للمسابقة القارية، عقب فوزه 1 - 0 على مضيّفه خيتافي، مساء الخميس، بالعاصمة مدريد، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بالبطولة.

ورفع برايتون رصيده إلى 7 نقاط، بعدما حقق انتصاره الثاني في المسابقة مقابل تعادل وحيد دون خسارة حتى الآن، ليتواجد حالياً في المركز الخامس، بفارق نقطتين فقط خلف الصدارة، وهو ما يضعه على المسار الصحيح للتأهل لدور الـ16.

وأحرز برايتون، الذي يحتل حالياً المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، هدف المباراة الوحيد في المباراة التي أقيمت بإسبانيا، حينما هيأ كوستينيا الكرة برأسه لزميله ماليك يالكوي، الذي أسكنها الشباك بضربة رأس ارتطمت بالجانب السفلي للعارضة قبل أن تهز الشباك في الدقيقة 64.

وفي تصريحات لشبكة «تي إن تي سبورتس» عقب اللقاء، قال هورزيلر: «مباريات دوري المؤتمر الأوروبي مختلفة، إذ يتوجب عليك اختراق التكتلات الدفاعية المتراجعة، وفهم ما يسعى إليه الخصم خلال اللقاء؛ لذا، يجب عليك التحلي بالصبر دائماً، وهو ما نجحنا في القيام به».

وأضاف المدرب الألماني: «لم نقدم أفضل أداء لنا، فقد كانت هناك لحظات اتسمنا فيها ببعض التراخي في التعامل مع الأمور البسيطة. لم نؤد المهام السهلة بأعلى مستوى ممكن، لكننا حافظنا على نظافة شباكنا، وهي المرة الثالثة على التوالي في هذه البطولة، وسجلنا هدفاً، واستحققنا الفوز».

ويخوض برايتون المنافسات القارية للمرة الثانية فقط في تاريخه.

ولدى سؤاله عن حماس الجماهير بشأن إمكانية الفوز باللقب، أجاب هورزيلر: «عليهم أن يحلموا، هذا ما أقوله دائماً. أما نحن، فنركز على العمل وعلى الأمور التي يمكننا التحكم فيها. عليهم أن يحلموا، ونأمل أن نتمكن في مرحلة ما من تحقيق حلمهم».

يذكر أن ثلاثة من الأندية الخمسة التي تُوجت بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، منذ انطلاقه لأول مرة موسم 2021 - 2022 كانت من إنجلترا، وهي وست هام يونايتد في 2023، وتشيلسي في 2025، وكريستال بالاس في الموسم الماضي، ويعد برايتون حالياً من أبرز المرشحين للتتويج بالمسابقة في الموسم الحالي.

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سينر يستغني عن مدربه كاهيل ويستعين بماغنوس نورمان

يانيك سينر سيستغني عن مدربه دارين كاهيل بنهاية العام (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
يانيك سينر سيستغني عن مدربه دارين كاهيل بنهاية العام (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
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سينر يستغني عن مدربه كاهيل ويستعين بماغنوس نورمان

يانيك سينر سيستغني عن مدربه دارين كاهيل بنهاية العام (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
يانيك سينر سيستغني عن مدربه دارين كاهيل بنهاية العام (حساب اللاعب على «إنستغرام»)

أكد الإيطالي يانيك سينر، الجمعة، أن السويدي ماغنوس نورمان سيحل محل مدربه المخضرم الأسترالي دارين كاهيل، الذي ساعد في صقل موهبة المصنف الأول عالمياً سابقاً في كرة المضرب.

وكان المدرب الأسترالي إلى جانب سينر خلال السنوات الخمس الماضية. وبالتعاون أيضاً مع سيموني فاغنوتسي، رافق كاهيل منذ يونيو (حزيران) 2022 صعود الإيطالي إلى صدارة التصنيف العالمي، قبل أن يفقدها مؤخراً بسبب ابتعاده عن الملاعب نتيجة إصابة في ركبته اليمنى.

وقال سينر: «لعب دارين دوراً بالغ الأهمية في مسيرتي. ومع سيموني وبقية أفراد الفريق، حققنا ما كنت أحلم به منذ طفولتي. الفوز بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى وبلوغ المركز الأول عالمياً معاً إنجازان سأعتز بهما دائماً، لكن ما لا يقل أهمية عن ذلك هو العلاقة التي بنيناها بمرور الوقت».

وأضاف الإيطالي: «لقد ساعدني على التطور على الصعيدين الرياضي والشخصي، وسترافقني نصائحه طوال مسيرتي. وحتى وإن كانت شراكتنا المهنية تقترب من نهايتها، فإن صداقتنا ستستمر».

ماغنوس نورمان مدرب سينر الجديد (يمين) يحتفل مع ستان فافرينكا بأحد ألقابه (رويترز)

أما نورمان المصنف الثاني عالمياً سابقاً، فقد تولى تدريب مواطنه روبن سودرلينغ، كما تعاون لسنوات طويلة مع السويسري ستان فافرينكا الذي اعتزل حديثاً.

وسيتولى السويدي البالغ 50 عاماً تدريب سينر اعتباراً من مطلع ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب فاغنوتسي.

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