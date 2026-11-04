دورتموند يكبد بيتيس خسارته الأولى في «أبطال أوروبا»

ألحق بوروسيا دورتموند الألماني بضيفه ريال بيتيس خسارته الأولى في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، محققا فوزا ثمينا بنتيجة 2 / 1، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري.

وبهذه النتيجة يتساوى الفريقان برصيد 9 نقاط في المركزين 11 و12 من أصل 36 فريقا.

وكان بيتيس بدأ مشواره في مرحلة الدوري بثلاثة انتصارات متتالية على ليل الفرنسي وفينورد الهولندي وبورتو البرتغالي، بينما فاز دورتموند على فياريال الإسباني وصباح الأذربيجاني، وبينهما خسارة مفاجئة أمام بودو غليمت النرويجي في الجولة الثانية.

وفي الجولة الخامسة التي ستقام يومي 24 و25 نوفمبر/تشرين الثاني، ينتظر دورتموند اختبارا صعبا خارج أرضه أمام أرسنال في ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن، بينما سيحل بيتيس ضيفا على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.