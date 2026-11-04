كارل يرد على منتقديه بهدف في شباك أتلتيكو

رد المهاجم الشاب لينارت كارل، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، على الانتقادات التي تعرض لها مؤخراً بأفضل طريقة ممكنة، بعدما سجل هدفاً أسهم به في فوز فريقه بايرن ميونيخ على أتلتيكو مدريد 2 - صفر مساء أمس الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

وأشاد آرون دانكس، المدرب المساعد الذي يتولى المسؤولية مؤقتاً في ظل تعافي المدرب فينسنت كومباني من المرض، بأداء اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً، قائلاً: «كان أداء كارل جيداً للغاية، وتوج ذلك بتسجيل هدف. نحن سعداء جداً به».

وكان أولي هونيس، الرئيس الفخري لبايرن ميونيخ، قال مؤخراً إن اللاعب الشاب بحاجة إلى إظهار مزيد من «التواضع»، بعدما واجه صعوبات في بداية الموسم الحالي، عقب تألقه وصعوده إلى الفريق الأول لبايرن والمنتخب الألماني في الموسم الماضي.

كما أثارت علاقة كارل بإحدى عارضات الأزياء والمؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي بعض علامات الاستفهام داخل النادي البافاري، حامل ثنائية الدوري والكأس في ألمانيا.

من جانبه، قال لوثر ماتيوس، أسطورة كرة القدم الألمانية، إن على كارل التركيز بصورة أكبر على كرة القدم، بدلاً من الاهتمام بالظهور في عالم المشاهير.

وقال دانكس: «كان هناك كثير من الضجيج حول لينارت كارل في الآونة الأخيرة. أعتقد أنه أظهر شخصية قوية وقدراً كبيراً من الصلابة الذهنية رغم صغر سنه. كما أنه يتمتع بثقة كبيرة في نفسه».

وأضاف مانويل نوير، قائد بايرن ميونيخ: «كارل عنصر مهم للغاية في المجموعة، وقد أثبت ذلك مجدداً اليوم».

وسجل كارل هدف التقدم لبايرن في الدقيقة 54 أمام أتلتيكو مدريد، واحتفل بالهدف واضعاً يديه على أذنيه، قبل أن يؤدي إشارة توحي بأن منتقديه لا يصدر عنهم سوى الثرثرة.

لكن طريقة احتفال اللاعب الشاب لم تحظ بإعجاب ماتس هوملز، مدافع ألمانيا السابق والمحلل التلفزيوني الحالي.

وقال هوملز، المتوج مع المنتخب الألماني بكأس العالم 2014 :«نرى هذا الاحتفال كثيراً للغاية في الوقت الحالي. ابني يبلغ من العمر ثماني سنوات، وأشاهد بالفعل أطفالاً يؤدون هذه الحركة خلال مباريات فريقه، لأنها أصبحت شائعة جداً»، مضيفاً أنه منع ابنه من تقليد هذا الاحتفال.