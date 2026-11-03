«أبطال أوروبا»: بايرن ميونيخ وانتر ميلان يعودان من إسبانيا وهولندا بالفوز

حقق فريق بايرن ميونيخ الألماني، انتصارا ثمينا خارج ملعبه على حساب مضيّفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 2 / صفر، وبالمثل عاد انتر ميلان الإيطالي من روتردام بفوز كبير على فينورد بثلاثية بيضاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء.

سجل لينارت كارل هدف تقدم بايرن في الدقيقة 54، وأضاف كونراد لايمر الهدف الثاني في الدقيقة، ليعود بايرن لانتصاراته الأوروبية بعدما كان قد اكتفى في الجولة الماضية بالتعادل مع أرضه 2 / 2 مع آرسنال الإنجليزي.

رفع بايرن رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن، أما أتلتيكو مدريد فلديه 4 نقاط في المركز الحادي والعشرين.

ويلعب بايرن ميونخ مع ماينز يوم السبت المُقبل في الدوري الألماني، أما أتلتيكو مدريد فتنتظره مواجهة صعبة على ملعبه ضد متصدر ترتيب الدوري الإسباني فريق برشلونة يوم الأحد.

الحسرة على لاعبي فينورد بعد السقوط على ملعبهم أمام انتر ميلان (أ.ف.ب)

وفي روتردام، واصل إنتر ميلان الإيطالي، صحوته بفوز كبير على مضيّفه فينورد الهولندي 3-0 على ملعب «دي كويب».

وبكر إنتر، بطل أوروبا ثلاث مرات، بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثامنة عبر مدافعه الدولي الألماني يان بيسيك، وأضاف الدولي فرانشيسكو بيو إسبوزيتو الثاني بعد 26 دقيقة (34).

وأمَّن الدولي البولندي بيوتر زيلينسكي فوز الضيوف بتسجيله الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني اثر تمريرة من الدولي نيكولو باريلا (54).

وهو الفوز الثاني تواليا لإنتر بعد الأول على شاختار دونيتسك الأوكراني (1-0)، وذلك بعد خسارتين متتاليتين في مستهل مشواره في المسابقة أمام ريال مدريد الإسباني (1-2) وكلوب بروج البلجيكي (3-4)، فصعد إلى المركز الخامس عشر برصيد ست نقاط، فيما مني فينورد بخسارته الثالثة فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط وتراجع إلى المركز الثلاثين، في مباراته الرابعة تواليا دون أي انتصار (تعادلان وهزيمتان).

وانتفض بطل إيطاليا عقب خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم وكانت أمام جاره ميلان في دربي «الغضب» 1-3 السبت، وتفادى فريق المدرب الروماني كريستيان كييفو هزيمتين متتاليتين للمرة الأولى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

وهو الفوز الثالث لإنتر على فينورد في ثلاث مواجهات بينهما في المسابقة حتى الآن بعد مباراتيهما في الدور ثمن النهائي لنسخة 2024-2025.