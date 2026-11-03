ماريسكا: لا يمكن الاعتماد فقط على هالاند لتسجيل الأهداف

شدد إنزو ماريسكا على ضرورة تحمل جميع لاعبي مانشستر سيتي مسؤولية تسجيل الأهداف، وعدم الاعتماد بشكل كامل على النجم النرويجي إرلينغ هالاند، وذلك قبل مواجهة لايبزيغ الألماني الأربعاء في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

وواصل هالاند تألقه بقميص السيتي، بعدما رفع رصيده إلى 175 هدفًا خلال 209 مباريات، ليصبح على بعد ثلاثة أهداف فقط من تجاوز إريك بروك والانفراد بالمركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي، خلف الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

كما يمتلك المهاجم النرويجي سجلًا مميزًا أمام لايبزيغ، منافس السيتي في مواجهة الأربعاء بدوري أبطال أوروبا، بعدما سجل في شباكه ستة أهداف، من بينها خمسة أهداف في الانتصار التاريخي بنتيجة 7 / صفر خلال مارس (آذار) 2023.

قال ماريسكا في مؤتمر صحافي الثلاثاء: «من المهم جدًا أن نخلق الفرص في كل مباراة، وبالتأكيد وجود هالاند على أرض الملعب يمنحنا أفضلية، لأننا نعلم أنه قادر على التسجيل أو الاقتراب من ذلك».

وأضاف المدرب الإيطالي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: «لا يمكننا الاعتماد على هالاند في كل مباراة، فنحن بحاجة إلى أن يسجل بقية اللاعبين الأهداف أيضًا».

وفي إطار حرصه على الحفاظ على جاهزية المهاجم النرويجي، منحه ماريسكا فرصة للراحة خلال مواجهة برايتون في كأس الرابطة، مؤكدًا أهمية الاستشفاء والمداورة مع ضغط المباريات.

وتابع: «الموسم أشبه بماراثون طويل، وليس سباقا قصيرا».

وشدد ماريسكا في ختام تصريحاته على ضرورة التفكير في المباريات المقبلة، وضمان وصول جميع اللاعبين إلى شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) بأفضل حالة بدنية ممكنة، لمواصلة المنافسة على مختلف الألقاب.