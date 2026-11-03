أليغري: تصحيح مسارنا في الدوري أهم من «دوري الأبطال»

أكد ماسيمليانو أليغري مدرب نابولي أن تصحيح مسار فريقه في الدوري الإيطالي لكرة القدم يبقى الأهم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مصير النادي في دوري أبطال أوروبا لا يزال بيده.

ويستعد نابولي لخوض مباراة خارج أرضه أمام بورتو البرتغالي على ملعب «دراغاو» الأربعاء في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

سيعود أليغري لقيادة فريقه من مقاعد البدلاء بعد غيابه مباراتين في الدوري الإيطالي بسبب الإيقاف.

وخلال غيابه، فاز نابولي على مونزا بنتيجة 4/ 1، وخسر أمام يوفنتوس بنتيجة صفر/ 2، ليحتل الفريق المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

وفي دوري الأبطال، يملك الفريق الإيطالي 3 نقاط بعد خسارتين في أول جولتين، ثم فوزه 4/ 3 على بودو غليمت النرويجي.

وقال أليغري في مؤتمر صحافي الثلاثاء: «ستكون مباراة صعبة. بورتو حقق 10 انتصارات متتالية في الدوري، ويقدم أداء جيداً في دوري أبطال أوروبا».

وأضاف المدرب الإيطالي: «لا فائدة من كثرة الكلام، بل يجب أن نقدم أداء مميزاً. مصيرنا بأيدينا في دوري أبطال أوروبا. سنضمن التأهل للأدوار الإقصائية إذا حصلنا على 10 نقاط، لكن تصحيح مسارنا في الدوري هو الأهم بالنسبة لي».

وأشار إلى أن «مباراة بورتو لن تكون فرصتنا الأخيرة، بل ستكون مواجهة مهمة، وكذلك مواجهة مانشستر، وسنقاتل من أجل التأهل أمام كلوب بروج وفيكينج وصباح».

ورفض أليغري الربط بين كثرة الإصابات في صفوف نابولي وتخفيف الضغط على فريقه، قائلاً: «تنتظرنا مباراة مهمة في دوري أبطال أوروبا أمام منافس قوي».

وختم ماسيمليانو أليغري تصريحاته قائلاً: «لا مجال للأعذار أو التبريرات، علينا مواصلة العمل واستعادة المصابين، وتحويل هذه الفترة السلبية إلى مرحلة إيجابية».