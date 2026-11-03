دورتموند يضع خطة تدريجية لإشراك كاريتساس في المباريات

يرفض نادي بوروسيا دورتموند الاستعجال على إشراك لاعبه كونستانتينوس كاريتساس في المباريات، بل ينوي الدفع به تدريجياً، وذلك بعد مشاركته لدقائق أمام بايرن ميونيخ أوائل الأسبوع الحالي.

وأكد الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب دورتموند، أن اليوناني كاريتساس الذي تعافى مؤخراً من إصابة في الأربطة، لن يكون ضمن القائمة التي ستواجه ريال بيتيس، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أن اللاعب سيشارك تدريجياً في المباريات.

وباستثناء اللاعبين الذين سيغيبون لفترة طويلة، سيكون لدى كوفاتش القوام الكامل للفريق.

وقال كوفاتش في مؤتمر صحافي، الثلاثاء: «وفرة اللاعبين الجاهزين أمر رائع، ويعني أننا في حالة جيدة، وكل اللاعبين جاهزون للمشاركة».

وشدد: «هدفنا واضح في مباراة الغد، وهو الفوز».

وحصل دورتموند على نقطة بتعادله مع بايرن ميونيخ، ليتساوى الفريقان في الصدارة، لكن العملاق البافاري يتفوق بفارق الأهداف.

من جانبه، قال غريغور كوبيل، حارس مرمى دورتموند، إن فريقه بحالة بدنية جيدة رغم الضغط الشديد بخوض 7 مباريات خلال 3 أسابيع.

وأضاف كوبيل: «أرى أن الفريق في مستوى بدني جيد، ونشعر بأننا في حالة جيدة، وجاهزون لضغط المباريات».