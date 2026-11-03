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«أبطال أوروبا»: غلاطة سراي يواصل صحوته... وسبورتنغ يستعيد توازنه

لاعبو غلاطة سراي يحيون جماهيرهم بعد الفوز على شتوتغارت (إ.ب.أ)
لاعبو غلاطة سراي يحيون جماهيرهم بعد الفوز على شتوتغارت (إ.ب.أ)
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«أبطال أوروبا»: غلاطة سراي يواصل صحوته... وسبورتنغ يستعيد توازنه

لاعبو غلاطة سراي يحيون جماهيرهم بعد الفوز على شتوتغارت (إ.ب.أ)
لاعبو غلاطة سراي يحيون جماهيرهم بعد الفوز على شتوتغارت (إ.ب.أ)

واصل غلاطة سراي التركي صحوته بفوز ثان توالياً عندما تغلب على ضيفه شتوتغارت الألماني 2 - 0، الثلاثاء، في إسطنبول في الجولة الرابعة من دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل الروسي أليكسي باتراكوف الهدفين في الدقيقتين 12 و15.

وحقق غلاطة سراي انتصاره الثاني بعد الأول على ليل الفرنسي 4 - 2، وذلك بعد خسارتين متتاليتين في بداية مشواره في المسابقة أمام سبورتنغ البرتغالي 1 - 3 وبرشلونة الإسباني 1 - 4.

كما هو الفوز الخامس توالياً في مختلف المسابقات لمتصدر الدوري التركي في سلسلة وضع من خلالها لأخرى من ست مباريات متتالية من دون انتصار (تعادل واحد وخمس هزائم).

في المقابل، دخل شتوتغارت منتشياً بفوزه الكبير على باير ليفركوزن 4 - 2 في البوندسليغا، لكنه مني بخسارته الأولى في المسابقة بعد فوزين على فيكينغ النروجي 3 - 1، وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي 3-0، وتعادل مع أتلتيكو مدريد الإسباني 1 - 1، فتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز السابع مؤقتاً.

احتفالية لاعبي سبورتنغ بهدف الفوز على شاختار بلندن (إ.ب.أ)

واستعاد سبورتنغ البرتغالي توازنه بفوز ثمين على مضيّفه شاختار دانييتسك 1 - 0 على ملعب «ستامفورد بريدج» في لندن المعتمد للمباريات البيتية للفريق الأوكراني.

وسجل الإيطالي عيسى دومبيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

وعوَّض سبورتنغ خسارته المفاجئة أمام ضيفه لاسك لانس النمساوي 2 - 3 محققاً فوزه الثالث بعد الأول على غلاطة سراي (3 - 1)، والثاني على لانس الفرنسي 2 - 0.

وصعد سبورتنغ إلى المركز الخامس مؤقتاً برصيد تسع نقاط، فيما مني شاختار دانييتسك بخسارته الثانية توالياً بعد الأولى أمام إنتر ميلان الإيطالي 0 - 1، فتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الثامن عشر من تعادل مع آيندهوفن الهولندي (1 - 1) وفوز على أيك أثينا اليوناني (3 - 1).

وهو الفوز الثالث لسبورتنغ على شاختار دانييتسك في ثلاث مواجهات بينهما حتى الآن وجميعها بنتيجة 1 - 0.

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أليغري: تصحيح مسارنا في الدوري أهم من «دوري الأبطال»

ماسيمليانو أليغري يقود تدريبات نابولي في بورتو (إ.ب.أ)
ماسيمليانو أليغري يقود تدريبات نابولي في بورتو (إ.ب.أ)
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أليغري: تصحيح مسارنا في الدوري أهم من «دوري الأبطال»

ماسيمليانو أليغري يقود تدريبات نابولي في بورتو (إ.ب.أ)
ماسيمليانو أليغري يقود تدريبات نابولي في بورتو (إ.ب.أ)

أكد ماسيمليانو أليغري مدرب نابولي أن تصحيح مسار فريقه في الدوري الإيطالي لكرة القدم يبقى الأهم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مصير النادي في دوري أبطال أوروبا لا يزال بيده.

ويستعد نابولي لخوض مباراة خارج أرضه أمام بورتو البرتغالي على ملعب «دراغاو» الأربعاء في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

سيعود أليغري لقيادة فريقه من مقاعد البدلاء بعد غيابه مباراتين في الدوري الإيطالي بسبب الإيقاف.

وخلال غيابه، فاز نابولي على مونزا بنتيجة 4/ 1، وخسر أمام يوفنتوس بنتيجة صفر/ 2، ليحتل الفريق المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

وفي دوري الأبطال، يملك الفريق الإيطالي 3 نقاط بعد خسارتين في أول جولتين، ثم فوزه 4/ 3 على بودو غليمت النرويجي.

وقال أليغري في مؤتمر صحافي الثلاثاء: «ستكون مباراة صعبة. بورتو حقق 10 انتصارات متتالية في الدوري، ويقدم أداء جيداً في دوري أبطال أوروبا».

وأضاف المدرب الإيطالي: «لا فائدة من كثرة الكلام، بل يجب أن نقدم أداء مميزاً. مصيرنا بأيدينا في دوري أبطال أوروبا. سنضمن التأهل للأدوار الإقصائية إذا حصلنا على 10 نقاط، لكن تصحيح مسارنا في الدوري هو الأهم بالنسبة لي».

وأشار إلى أن «مباراة بورتو لن تكون فرصتنا الأخيرة، بل ستكون مواجهة مهمة، وكذلك مواجهة مانشستر، وسنقاتل من أجل التأهل أمام كلوب بروج وفيكينج وصباح».

ورفض أليغري الربط بين كثرة الإصابات في صفوف نابولي وتخفيف الضغط على فريقه، قائلاً: «تنتظرنا مباراة مهمة في دوري أبطال أوروبا أمام منافس قوي».

وختم ماسيمليانو أليغري تصريحاته قائلاً: «لا مجال للأعذار أو التبريرات، علينا مواصلة العمل واستعادة المصابين، وتحويل هذه الفترة السلبية إلى مرحلة إيجابية».

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الرياضة كرة القدم دوري أبطال أوروبا البرتغال
الرياضة رياضة عالمية

بوريس بيكر يستبعد إمكانية تدريب زفيريف

أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر (رويترز)
أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر (رويترز)
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بوريس بيكر يستبعد إمكانية تدريب زفيريف

أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر (رويترز)
أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر (رويترز)

استبعد أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر إمكانية أن يتولى تدريب مواطنه ألكسندر زفيريف، بسبب سيطرة عائلة المصنف الأول عالمياً حالياً على جهازه الفني.

وقال بيكر في حديث لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن أكون صاحب القرار في الملعب؛ لأن الأمور لن تنجح إذا كان لأحد أفراد عائلة زفيريف رأي باللغة الروسية التي لا أفهمها».

ويعمل زفيريف المولود في هامبورغ منذ طفولته تحت قيادة مدربه ووالده ألكسندر، كما يشارك شقيقه ميشا بشكل مكثف في مسيرة اللاعب الألماني صاحب الأصول الروسية.

وواصل بيكر: «المحيطون بألكسندر زفيريف أشبه بمشروع عائلي، يستفيد منه الجميع في عقود الرعاية والجوائز المالية».

وتابع بيكر (58 عاماً): «أصغر أفراد هذه العائلة هو محور المشروع، وبالنسبة لي لم يكن بإمكاني العمل بنفس الطريقة مع والدي أو أختي».

في سياق آخر، أكد بيكر أنه يستبعد العودة مجدداً لمجال التدريب لأسباب شخصية عديدة.

وفاز بيكر بأربعة ألقاب غراند سلام، وكانت له تجربة ناجحة في تدريب النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش بين عامي 2013 و2016.

وأشار الأسطورة الألماني: «مهنة التدريب تتطلب السفر بكثرة أسبوعياً، وهو أمر صعب أفرضه على عائلتي».

وختم تصريحاته: «سنرى ما سيحدث في 2027، لكنني لن أكرر تجربة ترك منزلي في أغسطس (آب) والعودة له مجدداً في أكتوبر (تشرين الأول)».

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الرياضة تنس ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

غالياني ينافس مالاغو في انتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي

أدريانو غالياني يستعد لانتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي (رويترز)
أدريانو غالياني يستعد لانتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي (رويترز)
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غالياني ينافس مالاغو في انتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي

أدريانو غالياني يستعد لانتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي (رويترز)
أدريانو غالياني يستعد لانتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي (رويترز)

ترشح جيوفاني مالاغو رسمياً لرئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، التي ستقام يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لينافس أدريانو غالياني، المسؤول السابق في ناديي ميلان ومونزا.

وفاز مالاغو بالفعل في انتخابات يونيو (حزيران) الماضي بأغلبية ساحقة، لكن تقرر بطلان نتيجة هذه الانتخابات في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب عدم استيفائه الأوراق والمستندات اللازمة للترشح لهذا المنصب.

وفي اليوم نفسه، تقرر أيضاً تكليف مالاغو بإدارة مهام الاتحاد الإيطالي، لضمان استمرارية العمل لحين إجراءات انتخابات جديدة بإجراءات قانونية سليمة.

ومع ذلك، غيرت بعض الجهات التي كانت قد دعمت ترشح مالاغو في المرة الأولى موقفها، وتقف حالياً في صف غالياني مثل رابطتي لاعبي ومدربي إيطاليا.

وقدم مالاغو أوراق ترشحه اليوم الثلاثاء مدعوماً بـ11 فريقاً من أندية الدوري الإيطالي.

وسيغلق باب الترشح لهذه الانتخابات يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني).

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