«أبطال أوروبا»: غلاطة سراي يواصل صحوته... وسبورتنغ يستعيد توازنه

واصل غلاطة سراي التركي صحوته بفوز ثان توالياً عندما تغلب على ضيفه شتوتغارت الألماني 2 - 0، الثلاثاء، في إسطنبول في الجولة الرابعة من دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل الروسي أليكسي باتراكوف الهدفين في الدقيقتين 12 و15.

وحقق غلاطة سراي انتصاره الثاني بعد الأول على ليل الفرنسي 4 - 2، وذلك بعد خسارتين متتاليتين في بداية مشواره في المسابقة أمام سبورتنغ البرتغالي 1 - 3 وبرشلونة الإسباني 1 - 4.

كما هو الفوز الخامس توالياً في مختلف المسابقات لمتصدر الدوري التركي في سلسلة وضع من خلالها لأخرى من ست مباريات متتالية من دون انتصار (تعادل واحد وخمس هزائم).

في المقابل، دخل شتوتغارت منتشياً بفوزه الكبير على باير ليفركوزن 4 - 2 في البوندسليغا، لكنه مني بخسارته الأولى في المسابقة بعد فوزين على فيكينغ النروجي 3 - 1، وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي 3-0، وتعادل مع أتلتيكو مدريد الإسباني 1 - 1، فتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز السابع مؤقتاً.

احتفالية لاعبي سبورتنغ بهدف الفوز على شاختار بلندن (إ.ب.أ)

واستعاد سبورتنغ البرتغالي توازنه بفوز ثمين على مضيّفه شاختار دانييتسك 1 - 0 على ملعب «ستامفورد بريدج» في لندن المعتمد للمباريات البيتية للفريق الأوكراني.

وسجل الإيطالي عيسى دومبيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

وعوَّض سبورتنغ خسارته المفاجئة أمام ضيفه لاسك لانس النمساوي 2 - 3 محققاً فوزه الثالث بعد الأول على غلاطة سراي (3 - 1)، والثاني على لانس الفرنسي 2 - 0.

وصعد سبورتنغ إلى المركز الخامس مؤقتاً برصيد تسع نقاط، فيما مني شاختار دانييتسك بخسارته الثانية توالياً بعد الأولى أمام إنتر ميلان الإيطالي 0 - 1، فتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الثامن عشر من تعادل مع آيندهوفن الهولندي (1 - 1) وفوز على أيك أثينا اليوناني (3 - 1).

وهو الفوز الثالث لسبورتنغ على شاختار دانييتسك في ثلاث مواجهات بينهما حتى الآن وجميعها بنتيجة 1 - 0.