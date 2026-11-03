مورينيو: أحتاج 3 سنوات لبناء ريال مدريد!

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد الإسباني عن مباراة فريقه ضد أيك آثينا اليوناني في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد يومين من فوز الفريق على راسينغ سانتاندير في الدوري.

وتحدث مورينيو عن الوضع الراهن لفريقه قبل المباراة الرابعة في دوري الأبطال، وقبل ذلك، حرص مورينيو على توجيه رسالة إلى المتأثرين بوفاة خيسوس دي ميغيل.

وقال مورينيو في مستهل حديثه الذي نقلته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «وفاة خيسوس دي ميغيل تمثل صدمة لعالم كرة القدم، ولنا نحن الذين نتواجد في الملاعب وننافس يومياً. إنه أمر قاسٍ ومحزن. كل مشاعري وكلماتي تتوجه إلى عائلة اللاعب وأصدقائه. كما أعتقد أن هذا الوقت عصيب للغاية بالنسبة للاعب الآخر الذي كان طرفاً في تلك الواقعة».

وبالانتقال إلى الجانب الرياضي، شدد مورينيو على أهمية المباراة أمام أيك أثينا، نظراً للأجواء الاستثنائية في اليونان، قائلاً: «لم يسبق لريال مدريد الفوز هنا سوى مرة واحدة في تاريخه بالكامل؛ لذا فمن الواضح أن المهمة ستكون صعبة».

وفيما يتعلق بالأمور الفردية، طُرح مجدداً موضوع فيديريكو فالفيردي ومشاركته في مركز المدافع الأيمن، إذ يعود اللاعب الأوروغوياني إلى صفوف الفريق في دوري أبطال أوروبا، ومن المتوقع أن يشغل مركز المدافع، وهو مركز أكد مورينيو أنه لم يكن مخططاً له في الأصل.

وقال المدرب: «أرى فالفيردي لاعباً مهماً للفريق. كونه أحد قادة ريال مدريد يجعله ينظر إلى الأمور بمنظور مختلف، فعندما تكون قائداً، يختلف وضعك عما إذا لم تكن كذلك، إذ تقع على عاتقك مسؤولية تدفعك للعب في مركز المدافع الأيسر إذا لزم الأمر؛ ولهذا السبب، أنا على يقين تام بأنه لن تكون هناك أي مشكلة. في الواقع، تم بناء التشكيلة على أساس أن فالفيردي لاعب خط وسط، وأنا واثق بأنه سيعود للعب في هذا المركز مجدداً في وقت ما، لكنني في الوقت الراهن سعيد للغاية بأدائه في مركز الظهير الأيسر».

وفي الختام، تحدث بطريقة يغلب عليها المزاح، حيث كشف عن المدة التي يحتاج إليها لبناء الفريق المثالي، قائلاً: «سأنجح في ذلك خلال 3 سنوات».