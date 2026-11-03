بطلة كوبية في المصارعة تنشق عن بعثة بلادها بالمكسيك

انشقت المصارعة الكوبية يوسنيليس غوسمان، المتوجة في باريس عام 2024، بأول ميدالية أولمبية لبلادها في المصارعة الحرة للسيدات، عن وفد بلادها أثناء وجوده في المكسيك، وفق ما أفاد مصدر مطلع «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن غوسمان، البالغة 30 عاماً والحائزة على الميدالية الفضية في فئة وزن 50 كلغ بباريس، غادرت الوفد الذي كان في طريقه إلى البرازيل، وذلك خلال توقف له في المكسيك الاثنين.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن عن المعهد الوطني للرياضة أو الاتحاد الكوبي للمصارعة، بشأن ما قامت به غوسمان التي اختيرت أفضل رياضية في كوبا لعام 2024.

ويتضمن سجل غوسمان أيضاً ميداليتين في دورة الألعاب الأميركية (بان أميركان)، وذهبية في سانتياغو (تشيلي) عام 2023، وفضية في ليما (بيرو) عام 2019.

وتُعدّ ظاهرة انشقاق الرياضيين الكوبيين خلال المشاركات في الفعاليات الدولية أمراً شائعاً. وتمر كوبا منذ عدة سنوات بأزمة اقتصادية حادة، تفاقمت خلال الأشهر التسعة الماضية بسبب ما يشبه «الحصار النفطي» الذي تفرضه واشنطن.

وفي يوليو (تموز) الماضي، انشق 9 أعضاء من وفد كوبي يضم 12 رياضياً في رياضة التجديف (الكانوي)، وذلك أثناء رحلة لهم إلى كندا.

كما شهد القطاع الرياضي على أعلى مستوياته في كوبا حالات انشقاق عديدة بين عامي 2021 و2023، وهي الفترة التي شهدت فيها الجزيرة موجة هجرة غير مسبوقة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2021، عاد المنتخب الكوبي للبيسبول تحت 23 عاماً من المكسيك بنصف عدد لاعبيه فقط، حيث انشق 12 رياضياً من أصل 24.