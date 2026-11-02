لاندوتشي: «يوفنتوس» يستحق الفوز وعلينا أن نلتزم الصمت

اعترف ماركو لاندوتشي، مساعد ماسيميليانو أليغري المدير الفني لنابولي، بأحقّية يوفنتوس في الفوز على فريقه بهدفين دون رد، مساء الأحد، في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال لاندوتشي، الذي قاد نابولي من داخل الملعب نتيجة عقوبة الإيقاف مباراتين بحقّ أليغري: «ببساطة، قدمنا شوطاً ثانياً سيئاً، واستحق يوفنتوس الفوز. عندما تخسر، عليك أن تلتزم الصمت وتتقبل النتيجة».

وأضاف لاندوتشي، في تصريحات لمنصة «دازن إيطاليا»: «كان لدينا بعض الغيابات، لكن ذلك ليس عذراً، وكان ينبغي أن نقدم أداء أفضل في الشوط الثاني. أعتقد أننا قدمنا شوطاً أول جيداً، لكن ذلك لم يكن كافياً».

وتجمّد رصيد نابولي عند 14 نقطة في المركز الثامن، بفارق 8 نقاط عن الرصيد الذي كان يمتلكه خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، عندما كان يتصدر جدول الترتيب منفرداً بعد مرور 10 جولات.

وقال لاندوتشي: «لسنا قلقين، لكننا نشعر بخيبة أمل كبيرة؛ لأن هذه المباراة كانت مهمة لنا. الحقيقة أن المباراة انتهت بهذه الصورة، وعلينا التزام الصمت والاستعداد للمواجهة المقبلة. لدينا عدد من الإصابات، مثلما هي الحال مع فِرق كثيرة بسبب جدول المباريات، وهذا أمر يصعب تجنبه إلى حد ما، لكن علينا مواصلة العمل».

وتابع: «إن بإمكاننا جميعاً تقديم أداء أفضل في الشوط الثاني. أعتقد أن هذا تحليل واضح ومنطقي. يوفنتوس كان أفضل منا واستحق الفوز».

وظهرت مخاوف جديدة بشأن الإصابات في صفوف نابولي، بعدما خرج كيفن دي بروين وجيوفاني دي لورينزو بين الشوطين، قبل أن يغادر ماتيا أوليفيرا الملعب في الشوط الثاني.

وأوضح لاندوتشي: «عانى دي بروين مشكلة في الكاحل، ولست متأكداً من طبيعة مشكلة دي لورينزو، لكنه لم يكن قادراً على الاستمرار أيضاً. ورغم ذلك، كان علينا تقديم أداء أفضل. كانت مباراة متكافئة حسمتها أهداف رائعة، لكننا لم نساعد أنفسنا».