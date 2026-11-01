عملية جراحية ناجحة في الكاحل الأيمن للمغربي صيباري

أشعلت عودة دورتموند من التأخر وانتزاعه تعادلاً مثيراً 2 - 2 أمام بايرن ميونيخ الآمال لدى جماهيره (إ.ب.أ)

أشعلت عودة فريق بوروسيا دورتموند من التأخر وانتزاعه تعادلاً مثيراً 2 - 2 أمام بايرن ميونيخ الآمال لدى جماهيره، وكذلك لدى كثير من المتابعين المحايدين، في أن يكون الصراع على لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) هذا الموسم أكثر إثارة من الموسم الماضي.

وأنهى بايرن الموسم الماضي متقدماً بفارق 16 نقطة على أقرب منافسيه، بعدما شق طريقه بسهولة نحو التتويج باللقب. لكن موجة الإصابات المفاجئة التي ضربت الفريق البافاري، إلى جانب التحسن الواضح في انضباط دورتموند تحت قيادة مدربه نيكو كوفاتش، يشيران إلى أن المنافسة على اللقب هذا الموسم قد تكون أكثر تقارباً.

وخطف البديل فابيو سيلفا نقطة التعادل لدورتموند بهدف في الدقيقة 89 من المباراة التي أقيمت أمس السبت، ليبقى العملاقان متساويين برصيد 18 نقطة في صدارة جدول الترتيب بعد مرور ثماني جولات، مع احتفاظ بايرن بالمركز الأول بفارق الأهداف.

وغادر ثلاثي هجوم بايرن، ميكايل أوليسيه وسيرج جنابري وإسماعيل الصيباري، أرض ملعب أليانز أرينا وهم يعانون من إصابات خلال مباراة الأمس، وبدا أن إصابة الدولي المغربي الصيباري في الكاحل هي الأكثر خطورة.

وقال ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن، للصحافيين، في إشارة إلى الإصابات ومرض المدرب فينسنت كومباني وغياب جوشوا كيميتش عن بعض المباريات عقب وفاة والده: «بصراحة، ما يحدث لنا يبدو مرهقاً بعض الشيء».

وأضاف: «في الوقت الحالي، علينا أن نتحلى بقدر كبير من الصلابة».

ويحل بايرن ضيفاً على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا بعد غد الثلاثاء، ويبدو من غير المرجح أن يعود كومباني إلى مقاعد البدلاء، في ظل استمرار تعافيه من الالتهاب السحائي. وغاب المدرب عن المباريات الثلاث الأخيرة، ومن المنتظر أن يواصل مساعده آرون دانكس قيادة الفريق.

وعاد كيميش للمشاركة أمام دورتموند، لكن مانويل نوير وجمال موسيالا ولويس دياز غابوا عن المباراة. والآن قد يواجه بايرن غياب جنابري والصيباري لفترة طويلة، في وقت تعاني فيه قائمة الفريق بالفعل من نقص في الخيارات.

وقال إيبرل، دون الكشف عن تشخيص كامل للإصابتين: «الإصابتان كبيرتان». ولم يصدر أي توضيح بشأن حالة الجناح أوليسيه.

ومن المنتظر أن يتحمل المراهق لينارت كارل مسؤولية أكبر للمساعدة في سد النقص، بعدما تعرض لانتقادات من مسؤولي النادي في الأسابيع الأخيرة بسبب تراجع مستواه.

وقدم هاري كين، الذي تسلم جائزة الكرة الذهبية يوم الاثنين الماضي، أداء أقل دقة من المعتاد أمام دورتموند، وأهدر ركلة جزاء اصطدمت بالعارضة.

وفي الوقت الذي يعاني فيه بايرن من أزمة الإصابات، وجد دورتموند قدراً نادراً من الاستقرار هذا الموسم، بعدما ظل لسنوات يوصف بعدم الثبات من قبل الجماهير والمحللين.

وقال كوفاتش، مدرب بايرن السابق، مبتسماً: «بالطبع، الحصول على نقاط في ميونيخ ليس أمراً مسلماً به، بل على العكس تماماً. لذلك لدينا الآن نقطة إضافية مقارنة بما كان عليه وضعنا في الموسم الماضي»، في إشارة إلى خسارة دورتموند مباراتي الفريق أمام بايرن في موسم 2025 - 2026.

وأضاف: «الفريق آمن بنفسه من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة، وقاتل بقوة، وقدم كل ما لديه، واستمر في العودة حتى بعد التأخر مرتين. هذا يظهر العقلية التي يتمتع بها الفريق، إلى جانب قوته وطاقته».

وعادل سيرهو جيراسي في الشوط الثاني هدف التقدم الذي سجله كونراد لايمر لبايرن، قبل أن يكرر فابيو سيلفا الأمر ذاته بعدما اعتقد دايوت أوباميكانو أنه حسم الفوز لأصحاب الأرض.

وقال نيكو شلوتربيك، قائد دورتموند: «كنا واثقين من أنفسنا. احترمنا منافسنا، لكننا لم نخش منه».

وأضاف: «الأمور تتحسن. نحن في وضع جيد على جميع الأصعدة، والآن علينا الاستمرار على هذا النهج».

ويستضيف دورتموند فريق ريال بيتيس في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يستقبل الصاعد إلفرسبيرغ في الدوري الألماني السبت المقبل، فيما يخوض بايرن، بطل الثنائية، اختباراً صعباً خارج ملعبه أمام ماينز في اليوم ذاته.