«ياماها» ينسحب من سباق جائزة قطر الكبرى بسبب «الوضع في الشرق الأوسط»

قرر فريق «ياماها» الأحد، عدم التوجه إلى قطر الأسبوع المقبل للمشاركة في الجولة العشرين من بطولة العالم للدراجات النارية فئة «موتو جي بي» لهذا الموسم، وذلك بسبب «الوضع (الأمني) في الشرق الأوسط»، وفق ما أفاد به الفريق الياباني.

وأوضحت الحظيرة اليابانية، في بيان: «بعد تقييمه الأخير للوضع في الشرق الأوسط، لم يجد فريق (ياماها) أسباباً كافية لتعديل قيود السفر المطبقة حالياً على مستوى المجموعة. وبناءً عليه، أبلغ (ياماها) الجهة المنظمة لبطولة (موتو جي بي) بقراره عدم المشاركة في سباق جائزة قطر الكبرى».

وعلى الرغم من المخاطر الأمنية المرتبطة بالحرب في المنطقة، لا يزال سباق جائزة قطر الكبرى، الذي يشكّل الجولة العشرين من أصل 22 سباقاً، مدرجاً رسمياً في برنامج الأسبوع المقبل، 6-8 نوفمبر (تشرين الثاني).

وأكد «ياماها» أن قراره «مستقل عن التدابير التي اتخذتها شركة (موتو جي بي) ومنظمو السباق».

كما يشدد الصانع الياباني على أنه «يظل ملتزماً تماماً ببطولة (موتو جي بي)»، وأنه «يتطلع للعودة إلى المنافسة خلال سباق جائزة البرتغال الكبرى الذي يقام بين 20 و22 نوفمبر».

ويدافع عن ألوان فريق «ياماها» الرسمي هذا العام الفرنسي فابيو كوارتارارو، بطل العالم عام 2021، والإسباني أليكس رينس.

وقد أعربت مجموعة «موتو جي بي» المنظمة للبطولة العالمية عن «خيبة أملها» إزاء هذا القرار، مشيرةً إلى أن «عدم مشاركة (ياماها) تنطوي أيضاً على تداعيات رياضية».

وأضافت: «على الرغم من إدراكنا أن الفريق يخضع لسياسة مؤسسية أوسع تقيّد السفر إلى الشرق الأوسط، فإننا لا نعتقد أن هذا القرار يعكس الضمانات الواسعة التي قُدِّمت لجميع الأطراف المعنية بالبطولة».

وذكرت «موتو جي بي» أن المحادثات مع المنظمين في قطر ومستشاري السلامة لم تُظهر أي أسباب تستدعي تغيير الخطط الخاصة بالحدث.

جاء بيان «ياماها» بُعيد جائزة ماليزيا الكبرى في سيبانغ، حيث لم يتبقَّ سوى ثلاثة سباقات في الموسم، تبدأ بجائزة قطر الكبرى.