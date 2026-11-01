بطولة العالم للدارجات النارية تمضي قدماً في إقامة سباق قطر بعد اجتماع مع الفرق

أبلغ مسؤولو بطولة العالم للدراجات النارية الفئة الأولى الفرق اليوم (الأحد)، أنهم لم يتلقوا أي معلومات تستدعي إجراء تغيير على سباق جائزة قطر الكبرى، الأسبوع المقبل، رغم اعتراض بعض المتسابقين الذين يساورهم القلق بشأن السفر إلى هناك في ظل الحرب الدائرة ضد إيران.

وتأجل السباق المقرر إقامته على حلبة لوسيل الدولية، الذي كان من المقرر إقامته في أبريل (نيسان) الماضي، إلى الفترة من السادس إلى الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بسبب الصراع الذي امتد إلى أجزاء كبيرة من المنطقة بعد الهجمات الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وطلبت مجموعة من المتسابقين مزيداً من الضمانات بشأن السفر إلى منطقة الخليج، مثل تفاصيل خطط الإخلاء وتأمين التعويض.

وقال متحدث باسم بطولة العالم لـ«رويترز»: «اجتمعت إدارة بطولة العالم صباح اليوم مع الفرق لمراجعة أحدث المعلومات والضمانات المقدمة من دولة قطر وحلبة لوسيل الدولية والسفارات المعنية والخبراء المستقلين. تستمر هذه التقييمات الداخلية والخارجية في توجيه مراجعتنا المستمرة للمخاطر وعملية اتخاذ القرار. بعد مراجعة أحدث المعلومات، وتلقي تأكيدات رسمية من دولة قطر والاطلاع على التقييمات المستقلة المتاحة لنا حالياً، لم نتلقَّ أي معلومات تستدعي تغيير الخطط الحالية للسباق».

وأضافت بطولة العالم أن سلامة ورفاهية جميع الموجودين في منطقة كل فريق خلف المرأب «تظل على رأس أولوياتنا» قبل السباق الأخير للموسم في آسيا، قبل أن تعود السلسلة إلى أوروبا لخوض الجولتين الأخيرتين في البرتغال وبلنسيه.

وقال المتحدث: «سنواصل مراقبة التطورات عن كثب وسنبقى على اتصال منتظم مع جميع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة. يجب أن تستند القرارات من هذا النوع إلى أحدث الحقائق، والمشورة الصادرة عن مصادر رسمية، والتقييم المعتمد على المعرفة المتاحة في الوقت الذي نتخذ فيه هذه القرارات. في حال تغير ذلك التقييم سنتصرف وفق ما يقتضيه الموقف».

كما حضر الاجتماع الرابطة الدولية لفرق سباقات الطرق، التي تمثل جميع فرق بطولة العالم للدراجات النارية وتسهم في تنسيق الخدمات اللوجستية في منطقة كل فريق بالحلبة وكذلك منطقة الصيانة.

وضمنت قطر عدم بقاء أي من الفرق عالقة في حال حدوث أي تصعيد في النزاع. وأكدت فرق أبريليا ودوكاتي، الشركتان المُصنعتان الرئيسيتان في البطولة هذا الموسم، أنهما ستسافران إلى قطر.