الدوري الإسباني: برشلونة يفجر غضبه بفوز ساحق على ألافيس

رد برشلونة على هزيمتيه أمام ريال مدريد وباريس سان جيرمان بفوز ساحق 6-1 على ضيفه ألافيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني السبت، وتناوب رافينيا وفيرمين لوبيز ولامين يامال وأنتوني جوردون على تسجيل الأهداف.

وافتتح رافينيا التسجيل لبرشلونة في الدقيقة الثامنة، بعد تمريرة عرضية من لوبيز، ثم صنع لامين هدفا لفيرمين.

وقدم فيرمين تمريرة حاسمة لرافينيا مرة أخرى قبل أن يضيف لامين الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وصنع البديل غابرييل جيسيوس الهدف الثاني للامين في الدقيقة 64، قبل أن يختتم جوردون الفوز الساحق.

وسجل ألافيس هدفه الوحيد في الدقائق الأخيرة عن طريق ماريانو دياز الذي استغل خطأ من رودري.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، متقدما بنقطتين على أتليتيكو مدريد. ويحتل ألافيس المركز الثامن بعد سبع مباريات متتالية دون فوز.