عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:55 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«جائزة ماليزيا للموتو جي بي»: أكوستا يفوز بسباق السرعة... ومارك ماركيز يعزز صدارته

سباق سرعة مثير بحلبة سيبانغ في جائزة ماليزيا الكبرى للموتو جي بي (رويترز)
سباق سرعة مثير بحلبة سيبانغ في جائزة ماليزيا الكبرى للموتو جي بي (رويترز)
TT
TT

«جائزة ماليزيا للموتو جي بي»: أكوستا يفوز بسباق السرعة... ومارك ماركيز يعزز صدارته

سباق سرعة مثير بحلبة سيبانغ في جائزة ماليزيا الكبرى للموتو جي بي (رويترز)
سباق سرعة مثير بحلبة سيبانغ في جائزة ماليزيا الكبرى للموتو جي بي (رويترز)

فاز بيدرو أكوستا متسابق فريق كيه تي إم بسباق سرعة مثير على حلبة سيبانغ الدولية في جائزة ماليزيا الكبرى السبت، بينما احتل مارك ماركيز متسابق دوكاتي المركز الثاني مستفيداً من انسحاب منافسه على لقب بطولة العالم للدراجات النارية للفئة الأولى خورخي مارتين.

وتعرض أليكس ماركيز متسابق فريق غريسيني ريسنغ، الذي انطلق من المركز الأول في سباق السرعة، لحادث تسبب في خروجه من السباق عندما كان متصدراً في اللفة الثالثة، بينما تراجع آي أوغورا متسابق تراكهاوس، الذي كان في الصدارة معظم فترات السباق المكون من 10 لفات، قرب النهاية ليحتل المركز الرابع خلف ماركو بتسيكي متسابق فريق أبريليا.

وهددت الأمطار بإفساد السباق في سيبانغ، لكن مجموعة الصدارة أنهت السباق قبل أن تنهمر الأمطار بغزارة.

بيدرو أكوستا متسابق فريق «كيه تي إم» يحتفل بلقب سباق السرعة في سيبانغ (إ.ب.أ)

وقال أكوستا بعد فوزه الثاني في سباق سرعة هذا الموسم: «عادة لا أقدم أداء جيداً في مثل هذه الأجواء المتقلبة. لكن على أي حال كان يوماً مناسباً للمحاولة. لم أشارك من أجل أي شيء، ولم يكن لدي ما أخسره. مع إدراكي أيضاً أن مارك كان خلفي يقاتل من أجل اللقب... كانت هذه فرصتي لمحاولة تحقيق شيء مختلف».

وانسحب مارتين بعد أن حرمه ألم مستمر في معصمه من العودة إلى السباق عقب تعرضه لكسر، واعترف المتسابق الإسباني بأن آماله في الفوز باللقب «قد انتهت بالفعل».

ووسع صعود مارك حامل اللقب إلى منصة التتويج في السباق الفارق مع مارتين إلى 19 نقطة، ومن المتوقع أن يزيد متسابق دوكاتي من تفوقه أكثر في سباق الغد.

وقال مارك إنه سعيد بإنهاء السباق في المركز الثاني، متجنباً أي مخاطر في ظل الظروف المحفوفة بالمخاطر التي سادت بعض أجزاء الحلبة.

وأضاف مارك: «يمكن للمتسابقين الذين لا يتنافسون على لقب بطولة العالم أن يخاطروا أكثر. أما أنا فكنت هادئاً. كنت أملك السرعة الكافية، لكنني لم أرغب في تصدر السباق، لأن من يصل إلى خط النهاية أولاً هو الذي يتعرض عادة لحادث».

وانتزع أليكس مركز أول المنطلقين في سباق السرعة من شقيقه، وانطلق متسابق غريسيني ريسنغ بقوة ليتصدر السباق عند المنعطف الأول، بينما تراجع مارك للمركز الرابع عندما تجاوزه أوغورا الذي كان يقود بقوة، مما أجبر أكوستا على التحرك سريعاً لتفادي التصادم.

لكن السحب الداكنة خيمت على الحلبة بينما بدأت الأمطار في الهطول، وتعرض أليكس -الذي فاز بالسباق هنا العام الماضي- لحادث أثناء تصدره السباق في اللفة الثالثة عند المنعطف 13، مما منح أوغورا الصدارة.

مارك ماركيز متسابق «دوكاتي» وصيف سباق السرعة بماليزيا يقترب من لقب العالم (إ.ب.أ)

وراهن جاك ميلر، متسابق فريق بريما براماك، على التوقف المبكر في حارة الصيانة، لكن المتسابق الأسترالي غضب بشدة بعد أن فشل فريقه في إعداد دراجته الاحتياطية من طراز ياماها بإطارات مخصصة للطرق المبللة في الوقت المناسب.

ولم يغامر بتبديل الدراجة سوى المتسابقين المتأخرين، بينما ظل المتصدرون في الحلبة، مقتنعين بأن الحلبة التي تجف بسرعة لا تبرر التحول إلى الإطارات المخصصة للطرق المبللة.

وتبادل أوغورا وأكوستا المراكز قبل ثلاث لفات من النهاية، لكن المتسابق الياباني خرج خاسراً من هذا التبادل، مما ترك الباب مفتوحاً أمام مارك للتجاوز والتقدم للمركز الثاني، بينما صعد بتسيكي أيضاً للمركز الثالث.

وقال بتسيكي، الذي يحتل المركز الثالث بفارق 52 نقطة عن مارك: «كنت أعلم أنني أستطيع إدارة السباق جيداً لأحتفظ ببعض الطاقة للنهاية، ثم هطلت الأمطار، لذلك كان الأمر غير متوقع بعض الشيء، ورأيت أن الآخرين يعانون قليلا. خطوة بخطوة، كنت ألحق بهم، وأقترب منهم. للأسف لم ألحق بهم في وقت مبكر بما يكفي لمحاولة التنافس مع مارك».

مواضيع
الرياضة سباق للدراجات ماليزيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مدير «ريد بول» ينفي فقدان الفريق ثقته بنفسه بعد رحيل هورنر

رياضة عالمية الفرنسي لوران ميكيز مدير فريق ريد بول (أ.ب)

مدير «ريد بول» ينفي فقدان الفريق ثقته بنفسه بعد رحيل هورنر

رفض الفرنسي لوران ميكيز، مدير فريق ريد بول، تصريحات سلفه كريستيان هورنر، التي زعم فيها أن الفريق فقد ثقته بنفسه وقدرته على الأداء منذ رحيله.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي )
رياضة عالمية معاقبة الهولندي ماكس فرستابن بالتراجع مركزاً واحداً في مكسيكو سيتي (رويترز)
رياضة عالمية

«جائزة المكسيك»: معاقبة فرستابن ولوسون بالتراجع مركزاً

تقرر معاقبة كل من الهولندي ماكس فرستابن والنيوزيلندي ليام لوسون بالتراجع مركزاً واحداً على شبكة الانطلاق لسباق جائزة المكسيك الكبرى.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
رياضة عالمية البريطانية هاريت دارت إلى نهائي غوانزو (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«دورة غوانزو»: دارت تفوز على شينران وتتأهل للنهائي

قالت البريطانية هاريت دارت إن وصولها لأول مرة لمباراة نهائية ضمن جولة الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات «يعني لها الكثير».

«الشرق الأوسط» (غوانزو (الصين))
رياضة عالمية تميمة دورة الألعاب الأولمبية للشباب «دكار 2026» (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

السنغال تستضيف أولمبياد الشباب للمرة الأولى في أفريقيا

تنطلق دورة الألعاب الأولمبية للشباب «دكار 2026»، السبت، في السنغال، لتكون أول حدث أولمبي يقام على الأراضي الأفريقية.

«الشرق الأوسط» (دكار)
رياضة عالمية قائد مانشستر يونايتد برونو فرنانديز أساسياً في ستامفورد بريدج (رويترز)
رياضة عالمية

«البريميرليغ»: فرنانديز قائد مان يونايتد يعود أساسياً أمام تشيلسي

أعاد المدرب مايكل كاريك، الذي يتعرض لضغوط شديدة، قائد مانشستر يونايتد برونو فرنانديز للتشكيلة الأساسية أمام مضيّفه تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

«الشرق الأوسط» (لندن)
الرياضة رياضة عالمية

مدير «ريد بول» ينفي فقدان الفريق ثقته بنفسه بعد رحيل هورنر

الفرنسي لوران ميكيز مدير فريق ريد بول (أ.ب)
الفرنسي لوران ميكيز مدير فريق ريد بول (أ.ب)
TT
TT

مدير «ريد بول» ينفي فقدان الفريق ثقته بنفسه بعد رحيل هورنر

الفرنسي لوران ميكيز مدير فريق ريد بول (أ.ب)
الفرنسي لوران ميكيز مدير فريق ريد بول (أ.ب)

رفض الفرنسي لوران ميكيز، مدير فريق ريد بول، تصريحات سلفه كريستيان هورنر، التي زعم فيها أن الفريق فقد ثقته بنفسه وقدرته على الأداء منذ رحيله.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن ميكيز تولَّى قيادة الفريق خلفاً لهورنر، الذي أُقيل من منصبه في يوليو (تموز) من العام الماضي، بعد مسيرة استمرَّت 20 عاماً حافلة بالإنجازات والألقاب.

وعانى ريد بول من بداية صعبة للموسم الحالي في ظلِّ اللوائح الجديدة للبطولة، لكنه أظهر تحسناً ملحوظاً خلال السباقات الأخيرة، بعدما حقَّق سائقه الهولندي ماكس فيرستابن انتصارين متتاليين في ماليزيا وسنغافورة.

وكان هورنر قد أشار، خلال الترويج لكتابه مؤخراً، إلى أن الأجواء داخل الفريق لم تعد كما كانت قبل رحيله.

وقال ميكيز، قبل «سباق جائزة المكسيك الكبرى» المقرَّر إقامته الأحد: «يحق لكريستيان إبداء رأيه، فقد أمضى بالتأكيد وقتاً طويلاً داخل هذا الفريق».

وأضاف: «أحترم وجهة نظره، لكننا بالتأكيد نرى الأجواء داخل الفريق بصورة مختلفة تماماً».

وتابع: «أعتقد أن إحدى أبرز نقاط قوتنا التي اعتمدنا عليها، خصوصاً خلال الأشهر القليلة الماضية، تتمثَّل في الروح الجماعية الرائعة التي ساعدتنا على تجاوز فترة كانت صعبة للغاية بكل المقاييس».

وأوضح: «لقد واجهنا تحديات خلال النصف الأول من الموسم، سواء على مستوى هيكل السيارة أو وحدة الطاقة، لكن الطريقة التي تماسك بها الفريق، والجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في مقرنا بميلتون كينز من أجل العودة، والنجاح الذي حققوه في ذلك، كلها أمور تجسِّد روح ريد بول».

ويستخدم ريد بول وحدات الطاقة الخاصة به للمرة الأولى هذا الموسم، في تتويج لمشروع استمرَّ 5 سنوات، انطلق عام 2021، وكان هورنر يشرف عليه حتى رحيله عن الفريق.

وصنَّف الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) محرِّك الفريق بوصفه الأفضل على شبكة الانطلاق، وبدأ ريد بول يجني ثمار هذا المشروع.

ويحتل ريد بول المركز الثالث في ترتيب بطولة الصانعين بالتساوي مع مكلارين، بينما يتأخر بفارق 252 نقطة عن مرسيدس المتصدر.

مواضيع
الرياضة رياضة سباق السيارات الفورمولا 1 المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

«جائزة المكسيك»: معاقبة فرستابن ولوسون بالتراجع مركزاً

معاقبة الهولندي ماكس فرستابن بالتراجع مركزاً واحداً في مكسيكو سيتي (رويترز)
معاقبة الهولندي ماكس فرستابن بالتراجع مركزاً واحداً في مكسيكو سيتي (رويترز)
TT
TT

«جائزة المكسيك»: معاقبة فرستابن ولوسون بالتراجع مركزاً

معاقبة الهولندي ماكس فرستابن بالتراجع مركزاً واحداً في مكسيكو سيتي (رويترز)
معاقبة الهولندي ماكس فرستابن بالتراجع مركزاً واحداً في مكسيكو سيتي (رويترز)

تقرر معاقبة كل من الهولندي ماكس فرستابن والنيوزيلندي ليام لوسون بالتراجع مركزاً واحداً على شبكة الانطلاق لسباق جائزة المكسيك الكبرى، المقرر إقامته الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، وذلك بقرار من مراقبي السباق عقب اصطدامهما خلال التجربة الحرة الثانية.

واتهم لوسون، سائق فريق ريسينغ بولز الشقيق لفريق ريد بول الذي يقوده فرستابن، بطل العالم في فورمولا 1 أربع مرات، بالتسبب في الحادث.

وقال السائق النيوزيلندي: «لقد قاد سيارته نحوي مباشرة». وتوقفت التجارب لفترة وجيزة بسبب وجود حطام من سيارتي السائقين على الحلبة، وتم استئنافها عقب إزالة الحطام.

وسيتم تطبيق عقوبة التراجع مركزاً واحداً على شبكة الانطلاق عقب انتهاء التجارب التأهيلية التي تقام اليوم السبت.

وقال مراقبو السباق في بيان: «أقر السائقان بأن التحركات كانت غير ضرورية، وخرقاء».

وفي سياق آخر، يملك الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق فريق مرسيدس، فرصة حسم لقب بطولة العالم للمرة الأولى في مسيرته خلال سباق الأحد، في حال احتل المركز التاسع على الأقل، بغض النظر عن نتيجة أقرب ملاحقيه وزميله في مرسيدس، البريطاني جورج راسل.

مواضيع
الرياضة رياضة سباق السيارات الفورمولا 1 المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

«دورة غوانزو»: دارت تفوز على شينران وتتأهل للنهائي

البريطانية هاريت دارت إلى نهائي غوانزو (أ.ف.ب)
البريطانية هاريت دارت إلى نهائي غوانزو (أ.ف.ب)
TT
TT

«دورة غوانزو»: دارت تفوز على شينران وتتأهل للنهائي

البريطانية هاريت دارت إلى نهائي غوانزو (أ.ف.ب)
البريطانية هاريت دارت إلى نهائي غوانزو (أ.ف.ب)

قالت البريطانية هاريت دارت إن وصولها لأول مرة لمباراة نهائية ضمن جولة الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات «يعني لها الكثير»، وذلك بعدما حصدت 3 نقاط حسمت بها فوزها على الصينية سون شينران (16 عاماً) والتي شاركت ببطاقة دعوة، في بطولة غوانزو المفتوحة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن بعد خسارتها المجموعة الأولى بنتيجة 5 - 7 أمام اللاعبة المصنفة 405 عالمياً، السبت، كان يتعين على دارت (30 عاماً) حصد 3 نقاط من خلال إرسالها وهي متأخرة 4 - 5 في المجموعة الثانية، لتحسم المجموعة عبر شوط فاصل.

وفرضت المصنفة الخامسة بين لاعبات بريطانيا سيطرتها على المجموعة الفاصلة، لتحسم المباراة بنتيجة 5 - 7، و7 - 6، (7 - 1) و6 - 0.

الصينية سون شينران ودّعت غوانزو من نصف النهائي (أ.ف.ب)

وقالت دارت في مقابلة داخل الملعب: «كانت رحلة طويلة جداً، وكانت صعبة للغاية. كنت أرغب في الوصول إلى هذه اللحظة بشدة، وربما في بعض الأحيان أكثر مما ينبغي، لكن وجودي هنا أخيراً وبلوغي النهائي يعنيان لي الكثير».

وأضافت: «أشكر فريقي على وقوفه إلى جانبي. أنا أقدّر لكم ذلك كثيراً».

وتلتقي دارت في المباراة النهائية مع النمساوية ليلي تاغر، التي تغلبت على الإسبانية كايتلين كيفيدو 6 - 2، و6 - 0.

مواضيع
الرياضة تنس الصين