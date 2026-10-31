«جائزة ماليزيا للموتو جي بي»: أكوستا يفوز بسباق السرعة... ومارك ماركيز يعزز صدارته

فاز بيدرو أكوستا متسابق فريق كيه تي إم بسباق سرعة مثير على حلبة سيبانغ الدولية في جائزة ماليزيا الكبرى السبت، بينما احتل مارك ماركيز متسابق دوكاتي المركز الثاني مستفيداً من انسحاب منافسه على لقب بطولة العالم للدراجات النارية للفئة الأولى خورخي مارتين.

وتعرض أليكس ماركيز متسابق فريق غريسيني ريسنغ، الذي انطلق من المركز الأول في سباق السرعة، لحادث تسبب في خروجه من السباق عندما كان متصدراً في اللفة الثالثة، بينما تراجع آي أوغورا متسابق تراكهاوس، الذي كان في الصدارة معظم فترات السباق المكون من 10 لفات، قرب النهاية ليحتل المركز الرابع خلف ماركو بتسيكي متسابق فريق أبريليا.

وهددت الأمطار بإفساد السباق في سيبانغ، لكن مجموعة الصدارة أنهت السباق قبل أن تنهمر الأمطار بغزارة.

بيدرو أكوستا متسابق فريق «كيه تي إم» يحتفل بلقب سباق السرعة في سيبانغ (إ.ب.أ)

وقال أكوستا بعد فوزه الثاني في سباق سرعة هذا الموسم: «عادة لا أقدم أداء جيداً في مثل هذه الأجواء المتقلبة. لكن على أي حال كان يوماً مناسباً للمحاولة. لم أشارك من أجل أي شيء، ولم يكن لدي ما أخسره. مع إدراكي أيضاً أن مارك كان خلفي يقاتل من أجل اللقب... كانت هذه فرصتي لمحاولة تحقيق شيء مختلف».

وانسحب مارتين بعد أن حرمه ألم مستمر في معصمه من العودة إلى السباق عقب تعرضه لكسر، واعترف المتسابق الإسباني بأن آماله في الفوز باللقب «قد انتهت بالفعل».

ووسع صعود مارك حامل اللقب إلى منصة التتويج في السباق الفارق مع مارتين إلى 19 نقطة، ومن المتوقع أن يزيد متسابق دوكاتي من تفوقه أكثر في سباق الغد.

وقال مارك إنه سعيد بإنهاء السباق في المركز الثاني، متجنباً أي مخاطر في ظل الظروف المحفوفة بالمخاطر التي سادت بعض أجزاء الحلبة.

وأضاف مارك: «يمكن للمتسابقين الذين لا يتنافسون على لقب بطولة العالم أن يخاطروا أكثر. أما أنا فكنت هادئاً. كنت أملك السرعة الكافية، لكنني لم أرغب في تصدر السباق، لأن من يصل إلى خط النهاية أولاً هو الذي يتعرض عادة لحادث».

وانتزع أليكس مركز أول المنطلقين في سباق السرعة من شقيقه، وانطلق متسابق غريسيني ريسنغ بقوة ليتصدر السباق عند المنعطف الأول، بينما تراجع مارك للمركز الرابع عندما تجاوزه أوغورا الذي كان يقود بقوة، مما أجبر أكوستا على التحرك سريعاً لتفادي التصادم.

لكن السحب الداكنة خيمت على الحلبة بينما بدأت الأمطار في الهطول، وتعرض أليكس -الذي فاز بالسباق هنا العام الماضي- لحادث أثناء تصدره السباق في اللفة الثالثة عند المنعطف 13، مما منح أوغورا الصدارة.

مارك ماركيز متسابق «دوكاتي» وصيف سباق السرعة بماليزيا يقترب من لقب العالم (إ.ب.أ)

وراهن جاك ميلر، متسابق فريق بريما براماك، على التوقف المبكر في حارة الصيانة، لكن المتسابق الأسترالي غضب بشدة بعد أن فشل فريقه في إعداد دراجته الاحتياطية من طراز ياماها بإطارات مخصصة للطرق المبللة في الوقت المناسب.

ولم يغامر بتبديل الدراجة سوى المتسابقين المتأخرين، بينما ظل المتصدرون في الحلبة، مقتنعين بأن الحلبة التي تجف بسرعة لا تبرر التحول إلى الإطارات المخصصة للطرق المبللة.

وتبادل أوغورا وأكوستا المراكز قبل ثلاث لفات من النهاية، لكن المتسابق الياباني خرج خاسراً من هذا التبادل، مما ترك الباب مفتوحاً أمام مارك للتجاوز والتقدم للمركز الثاني، بينما صعد بتسيكي أيضاً للمركز الثالث.

وقال بتسيكي، الذي يحتل المركز الثالث بفارق 52 نقطة عن مارك: «كنت أعلم أنني أستطيع إدارة السباق جيداً لأحتفظ ببعض الطاقة للنهاية، ثم هطلت الأمطار، لذلك كان الأمر غير متوقع بعض الشيء، ورأيت أن الآخرين يعانون قليلا. خطوة بخطوة، كنت ألحق بهم، وأقترب منهم. للأسف لم ألحق بهم في وقت مبكر بما يكفي لمحاولة التنافس مع مارك».