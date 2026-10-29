ألكاراس يتجاوز باسيلاشفيلي ويبلغ ربع نهائي دورة فيينا

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف الثالث عالمياً، إلى الدور ربع النهائي من دورة فيينا النمساوية للتنس، المصنفة ضمن دورات الـ500 نقطة، بعد فوزه على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي بمجموعتين دون رد، الخميس.

وحسم ألكاراس المواجهة بنتيجة 6-1 و7-6، في مباراة استغرقت ساعة و41 دقيقة، ليواصل مشواره في البطولة ويقترب خطوة إضافية من المنافسة على اللقب.

وفرض اللاعب الإسباني سيطرته على المجموعة الأولى، التي حسمها بسهولة بنتيجة 6-1، قبل أن يواجه مقاومة أكبر من منافسه الجورجي في المجموعة الثانية، التي امتدت إلى شوط كسر التعادل، ونجح ألكاراس في حسمها لصالحه.

وسيواجه ألكاراس في الدور ربع النهائي الأميركي تومي بول، المصنف الرابع عشر عالمياً، الذي تأهل بدوره بعدما اكتسح الإيطالي لوتشانو دارديري بمجموعتين نظيفتين 6-1 و6-1، في مباراة لم تستغرق سوى 49 دقيقة.

ويتطلع ألكاراس إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في فيينا وتعزيز جاهزيته للاستحقاقات المقبلة، بعدما ضمن مشاركته في البطولة الختامية لرابطة محترفي التنس، المقررة في مدينة تورينو الإيطالية.