غلاطة سراي ينفي مزاعم فنربخشه بعد شجار «ديربي إسطنبول»

أدان فنربخشه الشجار الذي اندلع على أرض الملعب عقب خسارته 2 - 1 أمام مضيفه غلاطة سراي في قمة بالدوري التركي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، ورد غلاطة سراي ببيان اتهم فيه منافسه بتوجيه اتهامات مضللة.

واندفع لاعبو وطاقم الفريقين إلى الملعب عقب مشادة، واتهم غلاطة سراي آرتشي براون لاعب فنربخشه بالاعتداء جسدياً على القائد عبد الكريم برداقجي.

وقال فنربخشه في بيان: «التنافس والتوتر في مباراة القمة لا يمنحان أي شخص الحق في مهاجمة لاعبينا»، وطالب بإجراء تحقيق واتخاذ إجراءات تأديبية ضد المسؤولين عن الشجار.

وأضاف: «لا يمكن تجاهل ما حدث باعتباره (توتراً ناتجاً عن مباراة القمة). فبدلاً من أن يخفف سلوك أعضاء الفريق المنافس من حدة التوتر، أدى إلى تأجيج الأحداث».

ورفض غلاطة سراي هذه المزاعم، واصفاً بيان فنربخشه بأنه محاولة للتعويض عن الهزيمة عبر اتهامات كاذبة ومحاولات للتأثير على الإجراءات التأديبية.

وقال غلاطة سراي في بيان: «البيان الصادر عن النادي المنافس مثال واضح على المثل القائل (السارق يصرخ أولاً ليجعل صاحب المنزل يبدو مذنباً)».

وزعم بطل تركيا أن فنربخشه أثار التوتر منذ وصوله إلى الملعب، بما في ذلك القيام بإشارات قبل انطلاق المباراة واستفزاز المنافسين.

وانتقد غلاطة سراي التحكيم، إلى جانب تصرفات براون وكريم أكتوركوغلو وميرت هاكان يانداش لاعبي فنربخشه.