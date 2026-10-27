فنربخشه يستنكر الشجار عقب الهزيمة أمام غلاطة سراي

أدان فنربخشه الشجار الذي اندلع على أرض الملعب عقب خسارته 2 - 1 أمام مضيفه غلاطة سراي في قمة بالدوري التركي الممتاز لكرة القدم الاثنين.
ووفقاً لمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، اندفع لاعبو وطاقم الفريقين إلى الملعب عقب مشادة بين كريم أكتوركوغلو لاعب فنربخشه ورولان شالاي لاعب غلاطة سراي.
وقال فنربخشه في بيان: «التنافس والتوتر في مباراة القمة لا يمنحان أي شخص الحق في مهاجمة لاعبينا. لا يمكن تجاهل ما حدث باعتباره (توتراً ناتجاً عن مباراة القمة). فبدلاً من أن يخفف سلوك أعضاء الفريق المنافس من حدة التوتر، أدى إلى تأجيج الأحداث».
وطالب فنربخشه بإجراء تحقيق واتخاذ إجراءات تأديبية ضد المسؤولين عن الشجار.