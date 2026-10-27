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الرياضة رياضة عالمية

من سحر المراوغة إلى غزارة الأهداف... حكاية عظماء إنجلترا والكرة الذهبية

تصنيف تاريخي يضع تشارلتون ثانياً وماثيوز رابعاً وأوين خامساً رغم اختلاف الأجيال ومعايير الجائزة

هاري كين (إ.ب.أ)
هاري كين (إ.ب.أ)
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من سحر المراوغة إلى غزارة الأهداف... حكاية عظماء إنجلترا والكرة الذهبية

هاري كين (إ.ب.أ)
هاري كين (إ.ب.أ)

أعاد تتويج هاري كين -قائد المنتخب الإنجليزي، ومهاجم بايرن ميونيخ الألماني- بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026 فتح النقاش حول مكانته بين أعظم اللاعبين الإنجليز الذين نالوا الجائزة الفردية الأبرز في كرة القدم، بعدما أصبح خامس إنجليزي يفوز بها، منهياً انتظاراً امتد 25 عاماً منذ تتويج مايكل أوين عام 2001.

وبحسب تقرير أعده أليكس بايساوث لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فإن الإنجاز الاستثنائي الذي حققه كين لم يكن كافياً لوضعه في صدارة التصنيف التاريخي للفائزين الإنجليز، إذ جاء ثالثاً خلف كيفن كيغان، المتوج بالجائزة مرتين متتاليتين عامي 1978 و1979، وبوبي تشارلتون، الذي قاد إنجلترا إلى لقب كأس العالم عام 1966، فيما احتل ستانلي ماثيوز المركز الرابع، ومايكل أوين المركز الخامس.

ويعكس التصنيف ندرة الإنجازات الإنجليزية في تاريخ الكرة الذهبية، التي انطلقت عام 1956 بتتويج ستانلي ماثيوز، قبل أن يفوز بها تشارلتون بعد عشرة أعوام، ثم كيغان مرتين، وأوين عام 2001، وصولاً إلى كين في 2026.

ورغم اقتراب أسماء إنجليزية أخرى من الجائزة، بينهم بيلي رايت، وبوبي مور، وغاري لينيكر، وديفيد بيكهام، وفرانك لامبارد، فإن أياً منهم لم يتمكن من الفوز بها. كما حلت لوسي برونز ثانية في جائزة السيدات عام 2019، وبيث ميد في المركز ذاته عام 2022.

وتبرز صعوبة المقارنة بين الأجيال بسبب التغيرات التي طرأت على معايير الجائزة، إذ كانت مقتصرة على اللاعبين الأوروبيين حتى عام 1995، قبل أن تتوسع لتشمل جميع اللاعبين في مختلف أندية العالم عام 2007.

وهو ما يثير تساؤلات بشأن إمكانية وجود لاعبين أكثر استحقاقاً خارج نطاق المنافسة في بعض النسخ القديمة، كما حدث في الجدل حول فوز إيغور بيلانوف عام 1986، رغم تألق الأرجنتيني دييغو مارادونا في كأس العالم.

ومع ذلك، فإن اختلاف معايير التصويت لا يقلل من الإنجازات التي حققها الفائزون الإنجليز، ولا من المكانة التي اكتسبوها خلال فترات تفوقهم.

مايكل أوين (رويترز)

احتل مايكل أوين المركز الخامس في التصنيف، رغم أنه كان أحد أكثر المهاجمين إثارة في العالم عندما توج بالكرة الذهبية عام 2001، وهو في الثانية والعشرين من عمره، ليصبح ثاني أصغر لاعب يفوز بالجائزة آنذاك بعد البرازيلي رونالدو، المتوج بها عام 1997.

ولم يكن أوين، بحسب ما رواه لاحقاً، يعرف الكثير عن الجائزة عندما اتصل به مدرب ليفربول الفرنسي جيرار هوييه لإبلاغه بفوزه، لكنه سرعان ما تعرف على تاريخها، وأسماء الفائزين السابقين قبل تسلمها.

وكان المهاجم الإنجليزي قد فرض نفسه منذ سنوات المراهقة بفضل سرعته الاستثنائية، وانطلاقاته الحاسمة، وقدرته على إنهاء الهجمات، رغم تعرضه لمشكلات مبكرة في عضلات الفخذ الخلفية.

وشهد عام 2001 أبرز لحظات مسيرته، بعدما قاد ليفربول إلى ثلاثة ألقاب، بدأت بكأس رابطة الأندية الإنجليزية، ثم كأس الاتحاد الإنجليزي، التي لعب فيها دور البطولة أمام آرسنال في المباراة النهائية.

وتأخر ليفربول في تلك المواجهة قبل أن يسجل أوين هدفين متأخرين، الأول بتسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء، والثاني بعد انطلاقة سريعة تجاوز خلالها لي ديكسون، وتوني آدامز، قبل أن يسدد بقدمه اليسرى كرة تجاوزت الحارس ديفيد سيمان.

كما صنع أوين هدفين في فوز ليفربول على ألافيس الإسباني 5 - 4 بعد التمديد في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي، بعدما كان قد سجل ثنائية شهيرة أمام روما الإيطالي على الملعب الأولمبي خلال مشوار الفريق في البطولة.

وأنهى الموسم هدافاً لليفربول برصيد 24 هدفاً في جميع المسابقات، لكن اللحظة الأكثر رسوخاً في ذاكرة الجماهير الإنجليزية جاءت مع المنتخب الوطني، عندما سجل ثلاثية تاريخية في الفوز على ألمانيا 5 - 1 في ميونيخ.

ورغم هذه الإنجازات، فإن الإصابات المتكررة حالت دون محافظة أوين على ذروة مستواه لفترة طويلة، وهو ما أسهم في وضعه خامساً ضمن التصنيف.

أفراد من عائلة لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق ستانلي ماثيوز (أ.ف.ب)

جاء ستانلي ماثيوز في المركز الرابع، وهو صاحب مكانة فريدة في تاريخ الجائزة، بعدما أصبح أول الفائزين بها عام 1956، وأكبرهم سناً، إذ كان في الحادية والأربعين، قبل شهرين من بلوغه الثانية والأربعين.

وجرى اختيار ماثيوز عبر لجنة ضمت صحافيين من 16 دولة، ووضعه 12 مصوتاً ضمن اختياراتهم، بينهم ستة منحوه المركز الأول، ليتفوق على ألفريدو دي ستيفانو، وريمون كوبا، اللذين شاركا مع ريال مدريد وريمس في أول نهائي لكأس أوروبا.

وكان فوزه انعكاساً للمكانة الكبيرة التي اكتسبها جناح بلاكبول في كرة القدم الأوروبية، بعدما قاد فريقه إلى المركز الثاني بالدوري الإنجليزي خلف مانشستر يونايتد، وإن ظل أداؤه في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1953 أحد أبرز أسباب شهرته.

وشهد ذلك النهائي فوز بلاكبول على بولتون 4 - 3 في مباراة ارتبطت باسم ماثيوز، وعُرضت في دور السينما، لتصبح إحدى أشهر المواجهات في تاريخ الكرة الإنجليزية.

وفي زمن كانت فيه متابعة المباريات تعتمد بدرجة كبيرة على الإذاعة، والصحف، كان ماثيوز يجذب الجماهير إلى الملاعب لمشاهدة مهاراته، حتى أصبح أحد أبرز رموز كرة القدم الإنجليزية.

وولد ماثيوز خلال الحرب العالمية الأولى، واستمر في الملاعب تسعة أعوام بعد فوزه بالكرة الذهبية، قبل أن يعتزل في سن الخمسين، في مسيرة عكست اهتماماً استثنائياً باللياقة البدنية، والانضباط الشخصي.

واشتهر بلقب «ساحر المراوغة»، وكان يحرص على أداء تمارين التمدد، والتنفس، والتدريبات الإضافية، إلى جانب الاهتمام بنظامه الغذائي، والامتناع عن الكحول.

ولم تكن قيمته مرتبطة بالأهداف، بقدر ما تمثلت في قدرته على صناعة الفرص، والابتكار، وإمتاع الجماهير، حتى وصفه غابرييل آنو، مؤسس جائزة الكرة الذهبية، بأنه «شارلي شابلن كرة القدم»، رغم الاعتقاد بأنه كان يفضل فوز دي ستيفانو بالجائزة.

وتسلم ماثيوز جائزته في حفل متواضع داخل مبنى بلدية بلاكبول، بعيداً عن المظاهر الاحتفالية الضخمة التي أصبحت تميز الجائزة في العصر الحديث.

رد فعل مهاجم منتخب إنجلترا ونادي بايرن ميونيخ هاري كين بعد حصوله على جائزة «الكرة الذهبية» (أ.ف.ب)

حل هاري كين ثالثاً في التصنيف، رغم تقديمه واحداً من أكثر المواسم الفردية غزارة تهديفية في تاريخ كرة القدم الحديثة، بعدما سجل 73 هدفاً مع بايرن ميونيخ والمنتخب الإنجليزي خلال الفترة المعتمدة لتقييم جائزة 2026.

وسجل المهاجم البالغ 33 عاماً 61 هدفاً خلال 51 مباراة مع بايرن ميونيخ في مختلف المسابقات، وقاد الفريق إلى ثنائية الدوري والكأس في ألمانيا، كما أصبح أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في تاريخ الدوري الألماني.

وأضاف كين 12 هدفاً مع المنتخب الإنجليزي، بينها ستة أهداف خلال مشوار الفريق إلى نصف نهائي كأس العالم، ليحقق أعلى حصيلة تهديفية للاعب ينشط في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى منذ الموسم التاريخي الذي قدمه ليونيل ميسي عام 2011 - 2012.

ورغم أن بعض الانتقادات تربط أرقامه بهيمنة بايرن ميونيخ على الدوري الألماني، فإن التقرير أبرز التحول الكبير الذي أحدثه كين في مفهوم المهاجم الصريح، بعدما جمع بين التسجيل، وصناعة اللعب، والتمريرات الدقيقة، والقدرة على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط.

ولم يكن هذا التطور وليد تجربته الألمانية، بل بدأ منذ فترات إعارته المبكرة إلى ليتون أورينت، وميلوول، ثم تواصل خلال مسيرته الطويلة مع توتنهام، حيث أضاف صناعة الأهداف إلى قدراته التهديفية.

وفي ميونيخ بلغ هذا التطور ذروته، بعدما أصبح أحد أكثر المهاجمين تكاملاً في العالم، وهو ما جعل موسمه الأخير استثنائياً من حيث الأرقام، والتأثير الفني.

ورغم إمكانية وضع كين في مركز أعلى استناداً إلى حصيلته التهديفية، فإن التصنيف منح الأفضلية للاعبين ارتبطت إنجازاتهما بمحطات تاريخية مؤثرة في كرة القدم الإنجليزية، والأوروبية.

بوبي تشارلتون (رويترز)

احتل بوبي تشارلتون المركز الثاني، مستنداً إلى دوره المحوري في قيادة المنتخب الإنجليزي إلى لقبه الوحيد في كأس العالم عام 1966، وهو إنجاز منحه مكانة استثنائية في تاريخ اللعبة.

وكان تشارلتون أحد الناجين من كارثة ميونيخ الجوية عام 1958، التي فقد فيها مانشستر يونايتد عدداً من لاعبيه، قبل أن يسهم في إعادة بناء الفريق، والتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 1963، ثم بلقب الدوري عام 1965.

ودخل تشارلتون كأس العالم 1966 وهو في الثامنة والعشرين من عمره، بعدما سجل 16 هدفاً في الدوري الإنجليزي من مركز خط الوسط، وأسهم في وصول مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس أوروبا.

واعتمد المدرب ألف رامسي عليه بوصفه أحد أهم عناصر المنتخب الذي استضاف البطولة، وبعد التعادل السلبي مع أوروغواي في المباراة الافتتاحية، سجل تشارلتون هدفاً رائعاً أمام المكسيك، بعدما انطلق من منتصف الملعب، وأطلق تسديدة قوية بعيدة المدى استقرت في شباك ويمبلي.

وقاد تشارلتون المنتخب الإنجليزي إلى نصف النهائي، حيث سجل هدفي الفوز على البرتغال بقيادة أوزيبيو، قبل أن يخوض مواجهة تكتيكية بارزة أمام فرانز بيكنباور في النهائي، الذي حسمته إنجلترا أمام ألمانيا الغربية بنتيجة 4 - 2 بعد التمديد.

وجاء أوزيبيو ثانياً في تصويت الكرة الذهبية لذلك العام، بينما احتل بيكنباور المركز الثالث، بعدما عكست نتائج التصويت أهمية الدور الذي لعبه تشارلتون في التتويج العالمي.

ولم يقتصر تأثيره على تسجيل الأهداف، بل شمل دقة التمرير، والهدوء، والقدرة على قيادة اللعب، وتقديم مصلحة الفريق، وهي الصفات التي جعلته أحد أبرز نجوم جيله.

وكانت تلك الحقبة استثنائية لمانشستر يونايتد على مستوى الجوائز الفردية، إذ فاز الاسكوتلندي دينيس لو بالكرة الذهبية عام 1964، قبل أن يتوج بها تشارلتون، ثم الآيرلندي الشمالي جورج بست عام 1968، بالتزامن مع فوز النادي بكأس أوروبا.

وحل تشارلتون ثانياً في سباق الكرة الذهبية خلال العامين التاليين لتتويجه، لكن مساهمته في الإنجاز الأكبر بتاريخ المنتخب الإنجليزي منحته أفضلية واضحة على بقية المرشحين للمركز الثاني في التصنيف.

كيفن كيغان (رويترز)

ذهبت صدارة التصنيف إلى كيفن كيغان، الذي بقي اللاعب الإنجليزي الوحيد الفائز بالكرة الذهبية مرتين، بعدما توج بها عامي 1978 و1979 خلال تجربته مع هامبورغ الألماني.

وكان كيغان قد قدم موسماً استثنائياً مع ليفربول عام 1977، سجل خلاله 20 هدفاً، وأسهم في فوز الفريق بلقبي الدوري الإنجليزي وكأس أوروبا، بينما اقترب النادي من تحقيق الثلاثية قبل خسارة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد.

وحل كيغان ثانياً في تصويت الكرة الذهبية لذلك العام خلف الدنماركي آلان سيمونسن، لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ، قبل أن ينتقل إلى هامبورغ، حامل لقب كأس الكؤوس الأوروبية، في صفقة مالية كبيرة.

ولم تكن بدايته في ألمانيا سهلة، إذ خسر فريقه أمام ليفربول في كأس السوبر الأوروبية، كما واجه صعوبات في التأقلم مع الدوري الألماني، وتعرض للإيقاف ثمانية أسابيع بعدما وجه لكمة إلى أحد اللاعبين خلال مباراة ودية في فترة التوقف الشتوي.

ورغم تحسن مستواه تدريجياً، فإن موسمه الأول لم يكن استثنائياً، قبل أن ينطلق بقوة في الموسم التالي، الذي شهد تتويج هامبورغ بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى منذ تأسيس البوندسليغا.

وتزامن تألقه مع عروض مميزة بقميص المنتخب الإنجليزي، رغم غياب بلاده عن كأس العالم 1978، إذ سجل أمام البرازيل في مباراة ودية، ثم أحرز هدفين أمام الدنمارك في سبتمبر (أيلول).

وكان كيغان قد اقترب من الفوز بالكرة الذهبية في العام السابق، وهو ما قد يكون أسهم في تعزيز مكانته لدى المصوتين، قبل أن يحصل عام 1978 على أصوات 22 من أصل 26 مصوتاً، وضعه تسعة منهم في المركز الأول، ليتفوق على النمساوي هانز كرانكل، مهاجم برشلونة.

وواصل كيغان تألقه خلال النصف الثاني من الموسم، وأنهى الدوري الألماني برصيد 17 هدفاً، بينها 11 هدفاً في آخر 12 مباراة، لكنه تميز أيضاً بحركته المستمرة، وقدرته على صناعة الفرص، وقيادة الهجمات.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 1979، توج بالكرة الذهبية للمرة الثانية توالياً، بعدما اختاره 18 من أصل 26 مصوتاً في المركز الأول، بينما كان هامبورغ يقدم كرة هجومية جذابة، ويواصل طريقه نحو نهائي كأس أوروبا.

وأصبح كيغان خلال تلك الفترة أحد أشهر نجوم كرة القدم الأوروبية، وتحول إلى رمز جماهيري وثقافي بفضل شخصيته وحضوره، إلى جانب إنجازاته الرياضية.

وخاض مباراته الأخيرة مع هامبورغ في نهائي كأس أوروبا أمام نوتنغهام فورست على ملعب سانتياغو برنابيو، حيث خسر الفريق الألماني اللقب، قبل أن يعود اللاعب إلى إنجلترا للانضمام إلى ساوثهامبتون.

وبفوزه بالكرة الذهبية مرتين متتاليتين، أصبح كيغان ثاني لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد الهولندي يوهان كرويف، وبقي حتى اليوم اللاعب البريطاني الوحيد الذي توج بالجائزة مرتين.

ومنح هذا التفوق التاريخي كيغان صدارة التصنيف، متقدماً على تشارلتون الذي ارتبط اسمه بلقب كأس العالم الوحيد لإنجلترا، وكين الذي سجل واحداً من أعظم المواسم التهديفية الحديثة، في مقارنة تعكس اختلاف طرق الوصول إلى المجد الفردي بين أجيال كرة القدم الإنجليزية.

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الصين توقف بث مباريات الدوري الإسباني على خلفية أزمة مبابي

قطعت مجموعة من العلامات الصينية التجارية علاقاتها مع كيليان مبابي (أ.ف.ب)
قطعت مجموعة من العلامات الصينية التجارية علاقاتها مع كيليان مبابي (أ.ف.ب)
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TT

الصين توقف بث مباريات الدوري الإسباني على خلفية أزمة مبابي

قطعت مجموعة من العلامات الصينية التجارية علاقاتها مع كيليان مبابي (أ.ف.ب)
قطعت مجموعة من العلامات الصينية التجارية علاقاتها مع كيليان مبابي (أ.ف.ب)

أوقف التلفزيون الحكومي الصيني بث جميع المباريات والفعاليات المرتبطة بالدوري الإسباني والفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، كما أزال الإعلانات التي يظهر فيها اللاعب، على خلفية جدل أثارته تعليقات منسوبة إليه بشأن الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ، وفقاً لما أوردته صحيفة «ذا بيبر» الصينية المدعومة من الدولة.

وتزامنت هذه التطورات مع إعلان عدد من العلامات التجارية الصينية إنهاء تعاونها مع مبابي، في تصعيد يهدد علاقاته التجارية في إحدى الأسواق المهمة للنجوم العالميين، بعدما أثارت تصريحات منسوبة إليه ردود فعل غاضبة في الأوساط الإعلامية وبين مستخدمي الإنترنت في الصين.

وبدأت الأزمة عقب انتشار مقطع فيديو عبر الإنترنت، الاثنين، سُمع فيه مبابي يتحدث عن أطرف صورة ساخرة شاهدها لنفسه، موضحاً أن وجهه رُكّب على صورة شخص اعتقد أنه ديكتاتور صيني. ولم تتمكن وكالة «رويترز» من التحقق من صحة الفيديو، فيما يُعتقد أن الحديث يشير إلى صورة يظهر فيها وجه اللاعب الفرنسي مركباً على صورة ماو تسي تونغ.

وتُعد السخرية من ماو، الذي حكم الصين منذ عام 1949 حتى وفاته عام 1976، من الموضوعات الحساسة اجتماعياً في البلاد، وهو ما انعكس على ردود الفعل تجاه الواقعة.

ونقلت صحيفة «تشاينا ديلي» الحكومية أن التعليقات أثارت غضباً بين مشجعي مبابي الصينيين، وهددت علاقاته التجارية، معتبرة أنها تذكير بحدود تأثير المشاهير. كما انتقدت وسائل إعلام صينية التصريحات المنسوبة إليه، إذ قالت صحيفة «غلوبال تايمز» إن كثيراً من الصينيين يفضلون عدم تكرار ما قيل، مضيفة أن احترام المستهلكين الصينيين ليس أمراً اختيارياً.

وأعلنت شركات «منغنيو» للألبان و«شانغهاي ميلكغراوند فود تك» و«إيستروك» للمشروبات وقف جميع أشكال التعاون مع مبابي بأثر فوري، مؤكدة رفضها أي كلمات أو أفعال تسيء إلى مشاعر الشعب الصيني.

وفي المقابل، اعتذر خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، عبر منصة «إكس»، عن التصريحات المنسوبة إلى اللاعب، معرباً عن أسف الرابطة لما تسببت فيه من استياء وإساءة في الصين. وقال إن الرابطة تعمل مباشرة مع شركائها والجهات المعنية هناك لتجاوز الأزمة، مشيراً إلى أن علاقة بُنيت على مدى سنوات طويلة لا ينبغي أن تتضرر بسبب واقعة واحدة.

ولم يعلق ريال مدريد على الواقعة، فيما لم يرد ممثلو مبابي ورابطة الدوري الإسباني فوراً على طلبات التعليق.

وامتدت تداعيات الأزمة إلى النقاش العام على منصات التواصل الصينية، إذ ظلت أربعة موضوعات مرتبطة بمبابي ضمن أكثر عشرة موضوعات بحثاً على منصة «ويبو»، حتى الساعة السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش. ودعا بعض المستخدمين إلى وضع اللاعب على القائمة السوداء وتقليص قيمته التجارية، في تعليقات حظيت بمئات الإعجابات.

ويرتبط مبابي بشراكات تجارية مع علامات عالمية، من بينها شركة «أون» للملابس الرياضية، وسلسلة فنادق «أكور»، وشركة «ليغو» الدنماركية. وقالت الأخيرة إنها لا تستطيع التعليق على الواقعة، بينما ظلت مجموعة المكعبات الخاصة باللاعب معروضة على موقعها الصيني، ولم ترد شركتا «أون» و«أكور» فوراً على طلبات التعليق.

وسبق أن أثار اتجاه الصور الساخرة التي يظهر فيها وجه مبابي مركباً على صور قادة سياسيين وعسكريين جدلاً، إذ قال اللاعب في مقابلة مع صحيفة «ليكيب» الشهر الماضي إن بعض هذه الصور قد يكون مزاحاً بريئاً، لكنه اعتبر أن الصور التي تصوره في هيئة ديكتاتور تعكس نقصاً في الوعي السياسي والإنساني.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، رداً على سؤال بشأن الواقعة، إن الكلمات والأفعال التي تجرح مشاعر الشعب الصيني ستواجه معارضة مشتركة من مختلف قطاعات المجتمع.

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العالم يحتفي بتتويج كين... والصحافة الإسبانية تعترض

كشف تتويج كين عن تباين واضح في نظرة الصحافة الأوروبية (ليكيب الفرنسية)
كشف تتويج كين عن تباين واضح في نظرة الصحافة الأوروبية (ليكيب الفرنسية)
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العالم يحتفي بتتويج كين... والصحافة الإسبانية تعترض

كشف تتويج كين عن تباين واضح في نظرة الصحافة الأوروبية (ليكيب الفرنسية)
كشف تتويج كين عن تباين واضح في نظرة الصحافة الأوروبية (ليكيب الفرنسية)

أثار تتويج الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، موجة واسعة من الإشادات في الصحافة العالمية، التي احتفت بمسيرته الاستثنائية وتواضعه واحترافيته، غير أن الإجماع شبه الكامل على استحقاقه الجائزة لم يمتد إلى إسبانيا، حيث برزت أصوات صحافية شككت في أفضليته على لامين يامال وكيليان مبابي، وعدَّت أن معايير الاختيار لم تنصف أصحاب المهارات الفردية الاستثنائية.

«ليكيب» الفرنسية أشادت بالنجم كين والنجمة بوتياس (ليكيب الفرنسية)

وحسب تقرير نشرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية، الثلاثاء، فإن الصحافة البريطانية والألمانية استقبلت تتويج كين في لندن بصفته انتصاراً للاعب الذي بنى نجاحه بعيداً عن الاستعراض والجدل، في حين اتخذت بعض الصحف الإسبانية موقفاً أكثر حدة، خصوصاً في ظل خسارة يامال ومبابي السباق، رغم الفارق الضئيل الذي فصل الأخير عن الفائز.

وفي بريطانيا، ركز بارني روناي، الكاتب في صحيفة «الغارديان»، على انتهاء انتظار إنجليزي استمر 25 عاماً منذ فوز مايكل أوين بالكرة الذهبية عام 2001، عادَّاً أن كين استحق الجائزة بعد موسم استثنائي جمع خلاله بين الحذاء الذهبي الأوروبي، والمساهمة الحاسمة في تتويج بايرن ميونيخ بالدوري الألماني، وقيادة المنتخب الإنجليزي إلى نصف نهائي كأس العالم.

ولم تقتصر إشادة روناي على الأرقام والبطولات، بل امتدت إلى شخصية اللاعب، الذي وصفه بالنجم الكبير الذي احتفظ بتواضعه رغم وصوله إلى قمة كرة القدم العالمية. كما رأى أن كين تحول إلى أحد أكثر اللاعبين شعبية في الدوري الألماني، وأن مبلغ 100 مليون يورو الذي دفعه بايرن ميونيخ للتعاقد معه قبل ثلاثة أعوام، عندما كان في الثلاثين من عمره، أصبح استثماراً مبرراً بالكامل.

«موندو ديبرتيفو» أظهرت النجوم الفائزين (موندو ديبرتيفو)

واختارت صحيفة «ذا صن» الاحتفاء بالتتويج عبر عنوان تلاعبت فيه باسم اللاعب، جاء بمعنى «نعم، كين يستطيع»، في حين قدم أوليفر هولت، الكاتب في «ديلي ميل»، قراءة أكثر ارتباطاً بشخصية الفائز، عادَّاً أن الجائزة ذهبت إلى نجم استثنائي يتميز بالتواضع والابتعاد عن الصراعات.

وكتب هولت، أن هذه اللحظة أثبتت قدرة كرة القدم على تكريم لاعبين لم يسعوا إلى الشهرة أو إثارة الجدل، ولم يستغلوا مكانتهم الجماهيرية في الاستعراض، بل كرَّسوا حياتهم المهنية لتحقيق التفوق بهدوء.

وذهب الكاتب البريطاني إلى مقارنة كين ببعض أبرز نجوم اللعبة، منتقداً مظاهر الاحتفال التي صاحبت عيد الميلاد الثامن عشر للامين يامال، بما فيها الاستعانة بفنانين من قصار القامة، كما أشار إلى ما وصفه بالنرجسية المفرطة لدى كريستيانو رونالدو.

ورأى أن فوز كين يمثل انتصاراً للاعب اعتاد التصرف بصورة صحيحة طوال مسيرته، وجسَّد الاحترافية النموذجية بعيداً عن المبالغة في إظهار الذات.

وفي ألمانيا، حملت ردود الفعل قدراً مماثلاً من الاعتزاز، ليس فقط بسبب تتويج مهاجم بايرن ميونيخ، بل لأن الجائزة أعادت الاعتبار إلى الدوري الألماني في المنافسة على الجوائز الفردية الكبرى.

أبرزت «أس» الإسبانية كين والنجمة الإسبانية في غلافها الرئيسي (أس)

وكتب هينينغ فايندت في صحيفة «بيلد» أن هناك شعوراً بالفخر داخل البوندسليغا تجاه هذا اللاعب المحترف، عادَّاً أن تتويجه وجَّه رسالة إلى نجوم العالم، مفادها أن الفوز بالكرة الذهبية ممكن أيضاً أثناء اللعب في الدوري الألماني.

وأشار إلى التحول الذي طرأ على كين منذ وصوله إلى مطار أوبرفافنهوفن قبل ثلاثة أعوام؛ إذ كان حينها مهاجماً عالمياً من الطراز الأول، لكنه تطور تحت قيادة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني ليصبح صانع ألعاب وقادراً على افتكاك الكرة وقيادة الفريق داخل الملعب.

أما توبياس غولدبرونر، الكاتب في مجلة «كيكر»، فاختصر مكانة النجم الإنجليزي بالتأكيد أنه من غير المرجح ظهور لاعب آخر بمواصفاته في المستقبل القريب.

وفي المقابل، كانت الصحافة الإسبانية أكثر انقساماً؛ إذ تجاوزت بعض التعليقات مجرد الاعتراض على نتيجة التصويت إلى التشكيك في المعايير التي منحت كين الأفضلية على منافسيه.

وكتب سانتي نولا، مدير صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية، أن اختيار كين أفضل لاعب في العالم خلال الموسم لا يعكس الواقع، مستنداً إلى عدم مشاركته في نهائي كأس العالم أو نهائي دوري أبطال أوروبا، فضلاً عن أن الدوري الألماني يحتل، وفق تقديره، المرتبة الثالثة أو الرابعة بين الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ورغم اعترافه بأن كين لاعب كبير وهداف ممتاز وشخصية محترمة، وأن تأثيره يتجاوز تسجيل الأهداف، فإنه رأى أن التفوق الحقيقي في الجانب الإبداعي يعود إلى لامين يامال.

وأوضح نولا أن السحر الكروي يكمن في يامال، وأن القدرة على تقديم اللعب غير المتوقع والمهارات الاستعراضية والأصالة الفنية لا تنعكس دائماً في عدد الأهداف المسجلة، في دفاع واضح عن لاعب برشلونة الذي لم ينجح في انتزاع الجائزة.

وفي صحيفة «ماركا» المدريدية، عدَّ خوان إغناسيو غاياردو أن المقابلة التي أجرتها الصحيفة مع كين خلال سبتمبر (أيلول)، بالتزامن مع فترة تصويت أعضاء لجنة التحكيم، أسهمت في ترجيح كفته في السباق.

أما زميله فيران مارتينيز، فركز على إخفاق مبابي مجدداً في الفوز بالجائزة، في حين قدم روبرتو غوميز، خلال برنامج «لا تريبو» بإذاعة «راديو ماركا»، انتقادات حادة للنجم الفرنسي ولامين يامال.

«لاغازيتا» قالت إن هاري كين نجم عادي (لاغازيتا ديو سبورت)

وعدَّ غوميز أن اللاعبَين لم يفعلا سوى التوسل للحصول على الجائزة، محذراً من أن خسارتهما قد تشكل نقطة تحول سلبية في مسيرتيهما، على غرار ما حدث، حسب رأيه، مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، ومتوقعاً تداعيات وصفها بالكارثية.

وفي قراءة أخرى، رأى ناتشو لابارغا أن هناك ما يشبه اللعنة التي تطارد اللاعبين الإسبان في سباق الكرة الذهبية، مستعيداً ما حدث عام 2010، عندما لم ينجح أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز في الفوز بالجائزة رغم تتويج إسبانيا بكأس العالم، بعدما ذهبت إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي.

غير أن الموقف الإسباني لم يكن موحداً؛ إذ أشاد خوانما ليفا، رئيس تحرير صحيفة «أس» المدريدية، بكين، واصفاً إياه باللاعب الذي تعرض باستمرار للتقليل من قيمته، في اعتراف باستحقاقه التقدير بعد سنوات من التألق.

وفي إيطاليا، اختارت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» وصف كين بأنه «نجم عادي»، في إشارة إلى التناقض بين مكانته الرياضية الاستثنائية وشخصيته الهادئة التي تبتعد عن مظاهر النجومية التقليدية.

«إل إسبورتيو» لم تبتعد عن نجمة إسبانيا بوتياس (إل إسبورتيو)

أما صحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية، فأعادت المقارنة الرقمية مع ليونيل ميسي، مشيرة إلى أن النجم الأرجنتيني سجل 82 هدفاً خلال موسم 2010- 2011، مقابل 73 هدفاً سجلها كين في الموسم الأخير.

واستخدمت صحيفة «أبولا» البرتغالية المقارنة ذاتها من زاوية مختلفة، عادَّةً أن اقتراب كين من الأرقام التي حققها أعظم نجوم اللعبة يعزز استحقاقه الجائزة، ويضع موسمه بين أبرز المواسم الفردية في كرة القدم الحديثة.

وفي الوقت الذي انشغلت فيه الصحافة العالمية بتتويج كين، حظيت الإسبانية أليكسيا بوتياس باهتمام كبير، خصوصاً في وسائل الإعلام الإسبانية، بعد فوزها بالكرة الذهبية للسيدات للمرة الثالثة في مسيرتها، لتتساوى مع مواطنتها أيتانا بونماتي.

وكتب فيران مارتينيز، رئيس أحد الأقسام في «موندو ديبورتيفو»، أن قائدة برشلونة السابقة، التي انتقلت إلى لندن سيتي ليونيسز الإنجليزي، واصلت كتابة التاريخ بمعادلة رصيد بونماتي، عادَّاً أن هذا الإنجاز يؤكد مجدداً قوة الحضور البرشلوني على الساحة الدولية لكرة القدم النسائية، واستمرارية مشروع النادي الناجح.

ووصف سانتي نولا بوتياس بأنها لاعبة تواصل فرض هيمنتها، بعدما أصبحت صاحبة ثلاث كرات ذهبية، مؤكداً أن مسيرتها الاستثنائية تعكس مكانتها بين أعظم اللاعبات في التاريخ.

صحيفة «سبورت» الكاتالونية ركزت على أليكيسا ولامال في غلافها (سبورت)

واحتفت «ماركا» بدورها بالنجمة الإسبانية، عادَّةً أنها عززت مكانتها الأسطورية بعد موسم مثالي، وخصصت صدر صفحتها الأولى لتتويجها، مع إبراز بقية الفائزين الإسبان خلال الحفل تحت عنوان «العصر الذهبي».

وهكذا، كشف تتويج كين عن تباين واضح في نظرة الصحافة الأوروبية إلى مفهوم اللاعب الأفضل في العالم؛ ففي حين احتفت الصحف البريطانية والألمانية بالمهاجم الذي جمع بين الأرقام والاحترافية والتواضع، دافعت أصوات إسبانية عن القيمة الفنية للموهبة والابتكار، في جدل يعكس استمرار الاختلاف حول المعايير التي ينبغي أن تحسم سباق الكرة الذهبية.

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«سهيل»... نجم من التراث القطري يجسد تعويذة مونديال السلة 2027

كشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة السلة «فيبا قطر 2027» عن «سهيل» (وكالة الأنباء القطرية)
كشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة السلة «فيبا قطر 2027» عن «سهيل» (وكالة الأنباء القطرية)
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«سهيل»... نجم من التراث القطري يجسد تعويذة مونديال السلة 2027

كشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة السلة «فيبا قطر 2027» عن «سهيل» (وكالة الأنباء القطرية)
كشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة السلة «فيبا قطر 2027» عن «سهيل» (وكالة الأنباء القطرية)

كشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة السلة «فيبا قطر 2027» عن «سهيل»، التعويذة الرسمية للبطولة التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 27 أغسطس (آب) إلى 12 سبتمبر (أيلول) 2027، بمشاركة 32 منتخباً من مختلف أنحاء العالم.

وذكرت صحيفة «الراية» القطرية أن شخصية «سهيل» استلهمت من النجم المعروف بهذا الاسم في منطقة الخليج، الذي يعرف عالمياً باسم «كانوبوس».

وعلى مدى قرون، استعان البحارة وأهل البادية وغواصو اللؤلؤ بهذا النجم للاهتداء في رحلاتهم، حيث شكّل دليلاً لأهل قطر والمنطقة في أسفارهم.

ويكتسب اختيار نجم «سهيل» في تصميم التعويذة الرسمية أهمية إضافية، إذ يتزامن موسم ظهوره مع موعد إقامة كأس العالم لكرة السلة «فيبا قطر 2027»، مما يعزز ارتباط البطولة بتراث دولة قطر وتاريخها العريق.

ويعد نجم «سهيل» من العلامات الطبيعية التي يستدل بها أهل الخليج على تغير الفصول، حيث يرتبط ظهوره بانحسار حرارة الصيف واعتدال الأجواء، لا سيما خلال ساعات المساء، ومن المتوقع أن يظهر نجم «سهيل» في سماء قطر خلال فترة إقامة البطولة.

ويستعد «سهيل»، التعويذة الرسمية لكأس العالم لكرة السلة «فيبا قطر 2027»، لإضفاء أجواء مميزة على البطولة، التي تترقب الجماهير منافساتها وما ستحمله من لحظات استثنائية.

وقال عبد الله المولوي، المدير التنفيذي للجنة الاتصال وعلاقات الضيوف في اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس العالم لكرة السلة :«يمثل الكشف عن (سهيل) خطوة مهمة في استعداداتنا لاستضافة كأس العالم لكرة السلة، حيث تعكس تعويذة البطولة حرصنا على إبراز الهوية الثقافية لدولة قطر والاحتفاء بتراثها العريق».

وأضاف: «استلهمنا هذه الشخصية من نجم (سهيل) الذي يحظى بمكانة خاصة في الذاكرة الشعبية القطرية والخليجية، ليشكل رمزاً يجمع بين ارتباطنا بماضينا وتطلعاتنا نحو المستقبل».

وأكمل: «نتطلع إلى أن يسهم (سهيل) في تعزيز التفاعل مع الجماهير من مختلف الأعمار، وأن يؤدي دوراً فاعلاً في التعريف بالبطولة خلال الفترة المقبلة. كما نحرص على أن تتجاوز تجربة كأس العالم لكرة السلة حدود المنافسات الرياضية، لتسهم في تشجيع الأجيال الجديدة على ممارسة كرة السلة، وتعزيز انتشارها في قطر والمنطقة».

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