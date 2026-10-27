الغموض يحيط بمستقبل كاريك مع مانشستر يونايتد

وصل مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إلى مركز كارينغتون للتدريبات، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، في ظل استمرار الغموض بشأن مستقبله مع الفريق.

ولم يصدر مانشستر يونايتد أي تعليق حتى الآن بشأن موقف مدربه، بعدما عقد مسؤولون بالنادي اجتماعات في مركز التدريب يوم الاثنين، لمناقشة وضعه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن لاعب خط الوسط السابق، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين جماهير الفريق، لم يكتفِ بتهدئة الأوضاع بعد الفترة المضطربة التي قضاها روبن أموريم؛ بل أسهم أيضاً في تغيير مسار الفريق، حيث إنه تولى تدريب الفريق في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقاده إلى الصعود للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوجت الفترة المميزة التي قضاها كاريك بمنحه عقداً لمدة عامين للاستمرار في قيادة يونايتد، لكنه بات، بعد 5 أشهر فقط، مهدداً بالإقالة عقب الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بورنموث على ملعب أولد ترافورد يوم الأحد الماضي.

وعقدت مناقشات بشأن الوضع الفني للفريق عقب تلك الهزيمة، واستمرت يوم أمس (الاثنين)، بمشاركة عمر برادة، الرئيس التنفيذي للنادي، وجيسون ويلكوكس، مدير كرة القدم.

وتوجه كاريك إلى مركز كارينغتون قبل الساعة الثانية ظهراً بقليل يوم الاثنين، لمتابعة مباراة ودية من دون جمهور لفريق يونايتد تحت 21 عاماً، أمام هال سيتي، الفريق الذي تسبب في بداية كارثية لموسم مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وغادر المدرب مركز التدريب قبل الساعة الخامسة مساء بقليل، بعدما أمضى نحو 3 ساعات هناك، وذلك بعد مغادرة ويلكوكس بوقت قصير.

ولا يزال الغموض يحيط بمستقبل كاريك، الذي وصل إلى مركز التدريب في وقت مبكر من صباح اليوم (الثلاثاء)، قبل عودة لاعبي يونايتد إلى التدريبات عقب حصولهم على يوم راحة.

ووصل برادة وويلكوكس إلى «كارينغتون» بعد ذلك بوقت قصير.

ويبرز إيدي هاو ويوليان ناغلسمان ضمن الأسماء المرشحة لخلافة المدرب الذي يواجه ضغوطاً متزايدة، بعدما عجز فريقه عن تحقيق أي فوز في آخر 8 مباريات، وجاءت خسارته أمام بورنموث بعد أيام قليلة من سقوطه 1 - 4 أمام كومو في دوري أبطال أوروبا.

ولم يحقق يونايتد سوى انتصارين في 12 مباراة خاضها بمختلف المسابقات هذا الموسم، فيما تمثل حصيلته البالغة 7 نقاط من أول 8 مباريات أسوأ بداية له في موسم منذ عام 1986.

وتجنب كاريك الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمستقبله عقب الخسارة أمام بورنموث، واكتفى بتوجيه التحية للجماهير ووضع يده على صدره أثناء مغادرته الملعب، فيما هتفت الجماهير باسمه دعماً له.

ووجهت جماهير أولد ترافورد غضبها بدلاً من ذلك إلى عائلة غليزر المالكة للنادي، والسير جيم راتكليف، الشريك في الملكية، وإدارة شركة إينيوس، بما في ذلك ويلكوكس مدير كرة القدم.

وتعرض اللاعبون لصافرات الاستهجان مع نهاية المباراة، ثم واجهوا غضباً أكبر أثناء توجههم إلى النفق المؤدي لغرف الملابس خلف كاريك، في مباراة أبقى خلالها المدرب قائد الفريق برونو فرنانديز على مقاعد البدلاء.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، متقدماً بفارق نقطة واحدة فقط على مراكز الهبوط، قبل أن يحل ضيفاً على تشيلسي يوم السبت المقبل، ثم يدخل فترة التوقف الدولي، التي تسبق مباراتين على ملعبه أمام روما وأستون فيلا.