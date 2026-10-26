«الدوري التركي»: أوسيمين يقود غلاطة سراي للفوز على فنربخشة وحسم «ديربي إسطنبول»

حسم غلاطة سراي ديربي إسطنبول لصالحه بعد فوزه على ضيفه فنربخشة 1/2، الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري التركي لكرة القدم.

ورفع غلاطة سراي رصيده إلى 22 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق نقطتين عن أميد سبور في المركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط عن طرابزون سبور صاحب المركز الثالث.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد فنربخشة عند 16 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين خلف بشكتاش صاحب المركز الرابع.

وتقدم غلاطة سراي في الدقيقة 29 عن طريق مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 62 سجل إرفان كاهفجي الهدف الوحيد لفريق فنربخشة والذي لم يكن كافيا للفريق الضيف.