غياب إسبارت 7 أسابيع يفاقم أزمة دفاع برشلونة

قال برشلونة إن الظهير تشافي إسبارت سيغيب عن الملاعب لنحو سبعة أسابيع بسبب إصابة في الكاحل الأيمن تعرض لها خلال الخسارة 2-1 أمام ضيفه ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أمس (الأحد). وغادر إسبارت الملعب في الدقيقة 30، وحل محله أليخاندرو بالدي.
وقال برشلونة إن الإصابة حدثت بعد تدخل في لعبة مشتركة مع لاعب من ريال مدريد.
وسجل إسبارت (19 عاماً) هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين خلال تسع مباريات مع النادي الكاتالوني هذا الموسم.
ويفتقر برشلونة إلى خدمات المدافعين أندرياس كريستنسن وجول كوندي وإريك غارسيا أيضا للإصابة.
جواو كانسيلو وبالدي وباو كوبارسي وجيرارد مارتن هم المدافعون المتاحون فقط في التشكيلة حالياً.
مدة غياب إسبارت عن الملاعب ربما تعني أنه لن يشارك مجدداً مع برشلونة حتى نهاية عام 2026، إذ سيخوض الفريق مباراته الأخيرة في العام الحالي يوم 20 ديسمبر (كانون الأول).